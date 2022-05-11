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Отламывающиеся лезвия Лакра 2702001, 18 мм, 10 шт
5.0
3
Найти аналог
Лезвия для канцелярского ножа
    Отламывающиеся лезвия Лакра 2702001, 18 мм, 10 шт
    Арт. Х13056619
    5.0
    3
    Отламывающиеся лезвия Лакра 2702001, 18 мм, 10 шт
    Отламывающиеся лезвия Лакра 2702001, 18 мм, 10 шт
    Отламывающиеся лезвия Лакра 2702001, 18 мм, 10 шт
    Отламывающиеся лезвия Лакра 2702001, 18 мм, 10 шт
    Отламывающиеся лезвия Лакра 2702001, 18 мм, 10 шт
      Отламывающиеся лезвия Лакра 2702001, 18 мм, 10 шт
      Отламывающиеся лезвия Лакра 2702001, 18 мм, 10 шт
      Отламывающиеся лезвия Лакра 2702001, 18 мм, 10 шт
      Отламывающиеся лезвия Лакра 2702001, 18 мм, 10 шт
      Отламывающиеся лезвия Лакра 2702001, 18 мм, 10 шт

      Отламывающиеся лезвия Лакра 2702001, 18 мм, 10 шт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х13056619
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лезвия сменные Лакра 2702001 (18 мм), отламывающиеся.

        Преимущества

        • Применяются в качестве сменного рабочего элемента для ножей, использующих лезвия прямоугольной формы
        • Изготовлены из легированной стали и разбиты на сегменты, позволяющие быстро отламывать затупившиеся концы
        • Поставляются в пластиковом пенале, обеспечивающем удобное хранение и быструю безопасную замену