Сегментированные лезвия Stayer 0905-S5, 9 мм, 5 шт

Преимущества

Предназначены для использования в качестве сменных рабочих элементов в ножах

Изготовлены из рессорно-пружинной легированной стали 65Г



Поставляются в пластиковых пеналах в количестве 5 шт



Двойная заточка сохраняет лезвие острым в течении длительного времени



Лезвия STAYER 0905-S5 сегментированные – это лезвия для обойного ножа. Используется как расходный материал для пистолетных ножей. Лезвия сегментированные произведены из высокоуглеродистой стали, что продлевает срок службы.