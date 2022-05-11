Сегментированные лезвия Stayer 0905-S5, 9 мм, 5 шт
Арт. Х1305565
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Да
- Лезвия STAYER 0905-S5 сегментированные – это лезвия для обойного ножа. Используется как расходный материал для пистолетных ножей. Лезвия сегментированные произведены из высокоуглеродистой стали, что продлевает срок службы.
Преимущества
- Предназначены для использования в качестве сменных рабочих элементов в ножах
- Изготовлены из рессорно-пружинной легированной стали 65Г
- Поставляются в пластиковых пеналах в количестве 5 шт
- Двойная заточка сохраняет лезвие острым в течении длительного времени