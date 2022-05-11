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Сегментированные лезвия Stayer 0905-S5, 9 мм, 5 шт
5.0
3
65 ₽
Лезвия для канцелярского ножа
    Сегментированные лезвия Stayer 0905-S5, 9 мм, 5 шт
    Арт. Х1305565
    5.0
    3
    Сегментированные лезвия Stayer 0905-S5, 9 мм, 5 шт
    Сегментированные лезвия Stayer 0905-S5, 9 мм, 5 шт
    Сегментированные лезвия Stayer 0905-S5, 9 мм, 5 шт
    Сегментированные лезвия Stayer 0905-S5, 9 мм, 5 шт
    Сегментированные лезвия Stayer 0905-S5, 9 мм, 5 шт
      Сегментированные лезвия Stayer 0905-S5, 9 мм, 5 шт
      Сегментированные лезвия Stayer 0905-S5, 9 мм, 5 шт
      Сегментированные лезвия Stayer 0905-S5, 9 мм, 5 шт
      Сегментированные лезвия Stayer 0905-S5, 9 мм, 5 шт
      Сегментированные лезвия Stayer 0905-S5, 9 мм, 5 шт

      Сегментированные лезвия Stayer 0905-S5, 9 мм, 5 шт

      65 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1305565
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Да
      Все характеристики
      65 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лезвия STAYER 0905-S5 сегментированные – это лезвия для обойного ножа. Используется как расходный материал для пистолетных ножей. Лезвия сегментированные произведены из высокоуглеродистой стали, что продлевает срок службы.

        Преимущества

        • Предназначены для использования в качестве сменных рабочих элементов в ножах
        • Изготовлены из рессорно-пружинной легированной стали 65Г
        • Поставляются в пластиковых пеналах в количестве 5 шт
        •  Двойная заточка сохраняет лезвие острым в течении длительного времени