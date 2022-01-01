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Набор фрез Атака VM0701-8 для поперечного сращ. 6шт.
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Наборы фрез по дереву для фрезерных станков
    Набор фрез Атака VM0701-8 для поперечного сращ. 6шт.
    Арт. Х151982
    Набор фрез Атака VM0701-8 для поперечного сращ. 6шт.

      Набор фрез Атака VM0701-8 для поперечного сращ. 6шт.

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      Нет в наличии
      Арт. Х151982

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Набор фрез VM0701-8 Атака 671290 используется для точной выборки пазов в узких кромках, например, для посадки уплотнений или для изготовления соединений паз-гребень. Используется совместно с фрезерными машинами и фрезерными станками. В наборе 6 фрез толщиной: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6.4 мм, 8 мм, 10 мм. Диаметр фрез — 47.6 мм. Диаметр хвостовика — 8 мм. Фрезы изготавливаются из высококачественной стали и характеризуются точной геометрией режущей кромки.