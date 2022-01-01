Набор фрез Атака VM0701-8 для поперечного сращ. 6шт.

Описание товара:

Набор фрез VM0701-8 Атака 671290 используется для точной выборки пазов в узких кромках, например, для посадки уплотнений или для изготовления соединений паз-гребень. Используется совместно с фрезерными машинами и фрезерными станками. В наборе 6 фрез толщиной: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6.4 мм, 8 мм, 10 мм. Диаметр фрез — 47.6 мм. Диаметр хвостовика — 8 мм. Фрезы изготавливаются из высококачественной стали и характеризуются точной геометрией режущей кромки.