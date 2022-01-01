Набор концевых фрез 12 шт.

Покрытие из нитрида титана, нанесенное в среде инертного газа, обеспечивает увеличение твердости и стойкости инструмента в 2-5 раз.

Удвоенная производительность.

Отличное качество обработанной поверхности.

6 фрез по DIN 327 D

6 фрез по DIN 844 В

Фрезы из быстрорежущей стали с покрытием из нитрида титана. Оснастка для фрезерных станков. Особенности и преимущества:В комплекте:два режущих лезвия, предназначены для фрезерования шпоночных и кольцевых пазов (посадка Р9), вертикального и бокового фрезерования. Цилиндрические хвостовики по DIN 1835B. 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм.четыре режущих лезвия, правосторонняя спираль 30° для ускоренного отвода стружки, для материалов нормальной и повышенной твердости. Цилиндрические хвостовики по DIN 1835B. 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм.