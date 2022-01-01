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Набор концевых фрез 12 шт.
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Наборы фрез по дереву для фрезерных станков
    Набор концевых фрез 12 шт.
    Арт. stalex_19441
    Набор концевых фрез 12 шт.

      Набор концевых фрез 12 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_19441

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Количество фрез в наборе, шт
      		12
      Вес, кг
      		1.6
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фрезы из быстрорежущей стали с покрытием из нитрида титана. Оснастка для фрезерных станков. Особенности и преимущества:
        • Покрытие из нитрида титана, нанесенное в среде инертного газа, обеспечивает увеличение твердости и стойкости инструмента в 2-5 раз.
        • Удвоенная производительность.
        • Отличное качество обработанной поверхности.
        В комплекте:
        • 6 фрез по DIN 327 D
        два режущих лезвия, предназначены для фрезерования шпоночных и кольцевых пазов (посадка Р9), вертикального и бокового фрезерования. Цилиндрические хвостовики по DIN 1835B. 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм.
        • 6 фрез по DIN 844 В
        четыре режущих лезвия, правосторонняя спираль 30° для ускоренного отвода стружки, для материалов нормальной и повышенной твердости. Цилиндрические хвостовики по DIN 1835B. 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм.