Набор концевых фрез 12 шт.
Арт. stalex_19441
Характеристики
|
Производитель
|
Количество фрез в наборе, шт
|12
|
Вес, кг
|1.6
- Фрезы из быстрорежущей стали с покрытием из нитрида титана. Оснастка для фрезерных станков. Особенности и преимущества:
- Покрытие из нитрида титана, нанесенное в среде инертного газа, обеспечивает увеличение твердости и стойкости инструмента в 2-5 раз.
- Удвоенная производительность.
- Отличное качество обработанной поверхности.
- 6 фрез по DIN 327 D
- 6 фрез по DIN 844 В