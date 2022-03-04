Набор твердосплавных фрез Metabo 631040000 6 шт.

Преимущества

Пазовая прямая - внешний диаметр 8 мм

Пазовая прямая - внешний диаметр 12 мм

Пазовая галтельная - внешний диаметр 12.7 мм, радиус 6.3 мм

Ласточкин хвост 14 градусов - внешний диаметр 12.7 мм

Кромочная калевочная - внешний диаметр 21.8 мм. радиус 6.3 мм

Кромочная калевочная - внешний диаметр 25 мм. радиус 4.5 мм

Все фрезы комплекта Metabo 631040000 размещены в привлекательном деревянном кейсе, снабженном металлическим замком

Каждая насадка-фреза занимает в деревянном пенале отведенное ей место и всегда находится под рукой

Набор фрез Metabo 631040000 включает 6 предметов, среди которых - пазовая прямая фреза (2 шт), пазовая галтельная фреза (1 шт), фреза типа "ласточкин хвост" (1 шт), кромочная калевочная фреза (2 шт). Комплект фрез, предназначенных для деревообработки, обеспечит вас оснасткой для фрезерного станка. Фрезы с 8-миллиметровым хвостовиком вы сможете использовать для фигурной обработки деревянных заготовок: снятия фасок, вырезания профилей или калевки.