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Набор твердосплавных фрез Metabo 631040000 6 шт.
5.0
3
3 899 ₽
Наборы фрез
    Набор твердосплавных фрез Metabo 631040000 6 шт.
    Арт. Х1519133
    5.0
    3
    Набор твердосплавных фрез Metabo 631040000 6 шт.
    Набор твердосплавных фрез Metabo 631040000 6 шт.
    Набор твердосплавных фрез Metabo 631040000 6 шт.
    Набор твердосплавных фрез Metabo 631040000 6 шт.
    Набор твердосплавных фрез Metabo 631040000 6 шт.
    Набор твердосплавных фрез Metabo 631040000 6 шт.
      Набор твердосплавных фрез Metabo 631040000 6 шт.
      Набор твердосплавных фрез Metabo 631040000 6 шт.
      Набор твердосплавных фрез Metabo 631040000 6 шт.
      Набор твердосплавных фрез Metabo 631040000 6 шт.
      Набор твердосплавных фрез Metabo 631040000 6 шт.
      Набор твердосплавных фрез Metabo 631040000 6 шт.

      Набор твердосплавных фрез Metabo 631040000 6 шт.

      3 899 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1519133
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пазовая прямая, пазовая галтельная, кромочная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      3 899 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор фрез Metabo 631040000 включает 6 предметов, среди которых - пазовая прямая фреза (2 шт), пазовая галтельная фреза (1 шт), фреза типа "ласточкин хвост" (1 шт), кромочная калевочная фреза (2 шт). Комплект фрез, предназначенных для деревообработки, обеспечит вас оснасткой для фрезерного станка. Фрезы с 8-миллиметровым хвостовиком вы сможете использовать для фигурной обработки деревянных заготовок: снятия фасок, вырезания профилей или калевки.

        Преимущества

        • Пазовая прямая - внешний диаметр 8 мм
        • Пазовая прямая - внешний диаметр 12 мм
        • Пазовая галтельная - внешний диаметр 12.7 мм, радиус 6.3 мм
        • Ласточкин хвост 14 градусов - внешний диаметр 12.7 мм
        • Кромочная калевочная - внешний диаметр 21.8 мм. радиус 6.3 мм
        • Кромочная калевочная - внешний диаметр 25 мм. радиус 4.5 мм
        • Все фрезы комплекта Metabo 631040000 размещены в привлекательном деревянном кейсе, снабженном металлическим замком
        • Каждая насадка-фреза занимает в деревянном пенале отведенное ей место и всегда находится под рукой