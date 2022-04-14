Карнизная фреза Bosch 2.608.628.342

Преимущества

Долговечность и надежные результаты фрезерования достигаются благодаря высококачественным кромкам из карбида вольфрама

Исключает отскоки, ограничивая толщину стружки

Упорный подшипник дает возможность применять фрезу как по прямолинейным, так и по криволинейным кромкам детали без дополнительного оборудования.

Общая длина 57 мм

Радиус (R1) 10 мм

Фреза кромочная калевочная Карнизная фреза Standard for Wood Bosch 2.608.628.342 обеспечивает высокую эффективность фрезерования при скруглении кромок оконных рам, шкафов, столешниц при работе с различными породами древесины. Она предназначена для удобного скругления кромок, а также для декоративной резки при работе по массиву мягкого и твердого дерева и по древесным композиционным материалам. Шарикоподшипник позволяет легко вести фрезу прямо по заготовке без использования бокового ограничителя. Подходит для ручных фрезерных машин и настольных портативных фрезерных машин.