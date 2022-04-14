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Карнизная фреза Bosch 2.608.628.342
4.5
2
1 630 ₽
Карнизные фрезы
    Карнизная фреза Bosch 2.608.628.342
    Арт. Х1519290
    4.5
    2
    Карнизная фреза Bosch 2.608.628.342
    Карнизная фреза Bosch 2.608.628.342
    Карнизная фреза Bosch 2.608.628.342
    Карнизная фреза Bosch 2.608.628.342
    Карнизная фреза Bosch 2.608.628.342
    Карнизная фреза Bosch 2.608.628.342
      Карнизная фреза Bosch 2.608.628.342
      Карнизная фреза Bosch 2.608.628.342
      Карнизная фреза Bosch 2.608.628.342
      Карнизная фреза Bosch 2.608.628.342
      Карнизная фреза Bosch 2.608.628.342
      Карнизная фреза Bosch 2.608.628.342

      Карнизная фреза Bosch 2.608.628.342

      1 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1519290
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		кромочная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      1 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фреза кромочная калевочная Карнизная фреза Standard for Wood Bosch 2.608.628.342 обеспечивает высокую эффективность фрезерования при скруглении кромок оконных рам, шкафов, столешниц при работе с различными породами древесины. Она предназначена для удобного скругления кромок, а также для декоративной резки при работе по массиву мягкого и твердого дерева и по древесным композиционным материалам. Шарикоподшипник позволяет легко вести фрезу прямо по заготовке без использования бокового ограничителя. Подходит для ручных фрезерных машин и настольных портативных фрезерных машин.

        Преимущества

        • Долговечность и надежные результаты фрезерования достигаются благодаря высококачественным кромкам из карбида вольфрама
        • Исключает отскоки, ограничивая толщину стружки
        • Упорный подшипник дает возможность применять фрезу как по прямолинейным, так и по криволинейным кромкам детали без дополнительного оборудования.
        • Общая длина 57 мм
        • Радиус (R1) 10 мм