Карнизная фреза Bosch 2.608.628.342
Арт. Х1519290
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|кромочная
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Вид
|концевая
- Фреза кромочная калевочная Карнизная фреза Standard for Wood Bosch 2.608.628.342 обеспечивает высокую эффективность фрезерования при скруглении кромок оконных рам, шкафов, столешниц при работе с различными породами древесины. Она предназначена для удобного скругления кромок, а также для декоративной резки при работе по массиву мягкого и твердого дерева и по древесным композиционным материалам. Шарикоподшипник позволяет легко вести фрезу прямо по заготовке без использования бокового ограничителя. Подходит для ручных фрезерных машин и настольных портативных фрезерных машин.
Преимущества
- Долговечность и надежные результаты фрезерования достигаются благодаря высококачественным кромкам из карбида вольфрама
- Исключает отскоки, ограничивая толщину стружки
- Упорный подшипник дает возможность применять фрезу как по прямолинейным, так и по криволинейным кромкам детали без дополнительного оборудования.
- Общая длина 57 мм
- Радиус (R1) 10 мм