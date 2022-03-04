Карнизная фреза Bosch 2.608.628.341 (8/16/8)
Арт. Х1519291
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|кромочная
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Вид
|концевая
- Фреза кромочная калевочная Bosch 2608628341 предназначена для скругления кромок оконных рам, шкафов, столешниц при работе с различными породами древесины. Упорный подшипник дает возможность применять фрезу как по прямолинейным, так и по криволинейным кромкам детали без дополнительного оборудования.
Преимущества
- Изготовлена из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки
- Высокая скорость обработки
- Надежность
- Износостойкость
- Общая длина 53 мм
- Радиус (R1) 8 мм