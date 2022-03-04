Карнизная фреза Bosch 2.608.628.341 (8/16/8)

Преимущества

Изготовлена из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки

Высокая скорость обработки



Надежность

Износостойкость

Общая длина 53 мм

Радиус (R1) 8 мм

Фреза кромочная калевочная Bosch 2608628341 предназначена для скругления кромок оконных рам, шкафов, столешниц при работе с различными породами древесины. Упорный подшипник дает возможность применять фрезу как по прямолинейным, так и по криволинейным кромкам детали без дополнительного оборудования.