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Карнизная фреза Bosch 2.608.628.341 (8/16/8)
5.0
2
1 500 ₽
Карнизные фрезы
    Карнизная фреза Bosch 2.608.628.341 (8/16/8)
    Арт. Х1519291
    5.0
    2
    Карнизная фреза Bosch 2.608.628.341 (8/16/8)
    Карнизная фреза Bosch 2.608.628.341 (8/16/8)
    Карнизная фреза Bosch 2.608.628.341 (8/16/8)
    Карнизная фреза Bosch 2.608.628.341 (8/16/8)
    Карнизная фреза Bosch 2.608.628.341 (8/16/8)
      Карнизная фреза Bosch 2.608.628.341 (8/16/8)
      Карнизная фреза Bosch 2.608.628.341 (8/16/8)
      Карнизная фреза Bosch 2.608.628.341 (8/16/8)
      Карнизная фреза Bosch 2.608.628.341 (8/16/8)
      Карнизная фреза Bosch 2.608.628.341 (8/16/8)

      Карнизная фреза Bosch 2.608.628.341 (8/16/8)

      1 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1519291
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		кромочная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      1 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фреза кромочная калевочная Bosch 2608628341 предназначена для скругления кромок оконных рам, шкафов, столешниц при работе с различными породами древесины. Упорный подшипник дает возможность применять фрезу как по прямолинейным, так и по криволинейным кромкам детали без дополнительного оборудования.

        Преимущества

        • Изготовлена из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки
        • Высокая скорость обработки
        • Надежность
        • Износостойкость
        • Общая длина 53 мм
        • Радиус (R1) 8 мм