Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фреза Bosch 2.608.628.374 (12/32 мм) для фрезера
5.0
2
699 ₽
1 050 ₽
Пазовые фрезы
    Пазовая фреза Bosch 2.608.628.374 (12/32 мм)
    Арт. Х1519274
    5.0
    2
    Фреза Bosch 2.608.628.374 (12/32 мм) для фрезера
    Фреза Bosch 2.608.628.374 (12/32 мм) для фрезера
    Фреза Bosch 2.608.628.374 (12/32 мм) для фрезера
    Фреза Bosch 2.608.628.374 (12/32 мм) для фрезера
    Фреза Bosch 2.608.628.374 (12/32 мм) для фрезера
      Фреза Bosch 2.608.628.374 (12/32 мм) для фрезера
      Фреза Bosch 2.608.628.374 (12/32 мм) для фрезера
      Фреза Bosch 2.608.628.374 (12/32 мм) для фрезера
      Фреза Bosch 2.608.628.374 (12/32 мм) для фрезера
      Фреза Bosch 2.608.628.374 (12/32 мм) для фрезера

      Пазовая фреза Bosch 2.608.628.374 (12/32 мм)

      • -351 ₽
      699 ₽
      1 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1519274
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пазовая прямая
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      • -351 ₽
      699 ₽
      1 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пазовая фреза Standard for Wood BOSCH 2.608.628.374 обеспечивает высокую эффективность резки при универсальном фрезеровании. Она отличается высококачественной режущей кромкой из карбида вольфрама для долговечности и надежного фрезерования. Кроме того, фреза исключает отскоки, ограничивая толщину стружки. Она предназначена для фрезерования канавок и пазов, шпунтования и сращивания в мягком и твердом массиве, а также древесных композитных материалах.

        Преимущества

        • Увеличенная рабочая длина фрезы дает высокую гибкость применения и позволяет выполнять более глубокие резы в толстых заготовках
        • Подходит для ручных фрезерных машин, настольных портативных фрезерных машин и станков с ЧПУ
        • Работают по массиву древесины, листовым материалам, полимерным материалам, кориану (абразивному материалу)
        • Фреза оснащена двумя твердосплавными лезвиями 
        • Диаметр (D) — 12 мм
        • Общая длина (G) — 62 мм