Фреза Bosch 2.608.628.374 (12/32 мм) для фрезера

Пазовая фреза Bosch 2.608.628.374 (12/32 мм)
Арт. Х1519274
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пазовая прямая
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Вид
|концевая
- Пазовая фреза Standard for Wood BOSCH 2.608.628.374 обеспечивает высокую эффективность резки при универсальном фрезеровании. Она отличается высококачественной режущей кромкой из карбида вольфрама для долговечности и надежного фрезерования. Кроме того, фреза исключает отскоки, ограничивая толщину стружки. Она предназначена для фрезерования канавок и пазов, шпунтования и сращивания в мягком и твердом массиве, а также древесных композитных материалах.
Преимущества
- Увеличенная рабочая длина фрезы дает высокую гибкость применения и позволяет выполнять более глубокие резы в толстых заготовках
- Подходит для ручных фрезерных машин, настольных портативных фрезерных машин и станков с ЧПУ
- Работают по массиву древесины, листовым материалам, полимерным материалам, кориану (абразивному материалу)
- Фреза оснащена двумя твердосплавными лезвиями
- Диаметр (D) — 12 мм
- Общая длина (G) — 62 мм