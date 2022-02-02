Фреза Bosch 2.608.628.374 (12/32 мм) для фрезера

Преимущества

Увеличенная рабочая длина фрезы дает высокую гибкость применения и позволяет выполнять более глубокие резы в толстых заготовках

Подходит для ручных фрезерных машин, настольных портативных фрезерных машин и станков с ЧПУ

Работают по массиву древесины, листовым материалам, полимерным материалам, кориану (абразивному материалу)

Фреза оснащена двумя твердосплавными лезвиями

Диаметр (D) — 12 мм

Общая длина (G) — 62 мм

Пазовая фреза Standard for Wood BOSCH 2.608.628.374 обеспечивает высокую эффективность резки при универсальном фрезеровании. Она отличается высококачественной режущей кромкой из карбида вольфрама для долговечности и надежного фрезерования. Кроме того, фреза исключает отскоки, ограничивая толщину стружки. Она предназначена для фрезерования канавок и пазов, шпунтования и сращивания в мягком и твердом массиве, а также древесных композитных материалах.