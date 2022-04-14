Фреза Bosch 2.608.628.377 (4/8 мм)

Пазовая фреза Standard for Wood BOSCH пазовая 2.608.628.377 обеспечивает высокую эффективность резки при фрезеровании небольших или тонких пазов. Фреза с одним лезвием, твёрдый сплав. Эта фреза предназначена для выполнения тонких, небольших и точных пазов. Она идеально подходит для пазов с малыми диаметрами и для вырезания пазов и сращивания, а также сверления отверстий небольшого диаметра. Она может использоваться для работы с массивом мягкого и твердого дерева, а также с древесными композитами. Подходит для ручных фрезерных машин, настольных портативных фрезерных машин и станков с ЧПУ.

Преимущества