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Фреза Bosch 2.608.628.377 (4/8 мм)
5.0
2
720 ₽
Пазовые фрезы
    Пазовая фреза Bosch 2.608.628.377 (4/8 мм)
    Арт. Х1519280
    5.0
    2
    Фреза Bosch 2.608.628.377 (4/8 мм)
    Фреза Bosch 2.608.628.377 (4/8 мм)
    Фреза Bosch 2.608.628.377 (4/8 мм)
    Фреза Bosch 2.608.628.377 (4/8 мм)
    Фреза Bosch 2.608.628.377 (4/8 мм)
      Фреза Bosch 2.608.628.377 (4/8 мм)
      Фреза Bosch 2.608.628.377 (4/8 мм)
      Фреза Bosch 2.608.628.377 (4/8 мм)
      Фреза Bosch 2.608.628.377 (4/8 мм)
      Фреза Bosch 2.608.628.377 (4/8 мм)

      Пазовая фреза Bosch 2.608.628.377 (4/8 мм)

      720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1519280
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пазовая прямая
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пазовая фреза Standard for Wood BOSCH пазовая 2.608.628.377 обеспечивает высокую эффективность резки при фрезеровании небольших или тонких пазов. Фреза с одним лезвием, твёрдый сплав. Эта фреза предназначена для выполнения тонких, небольших и точных пазов. Она идеально подходит для пазов с малыми диаметрами и для вырезания пазов и сращивания, а также сверления отверстий небольшого диаметра.  Она может использоваться для работы с массивом мягкого и твердого дерева, а также с древесными композитами. Подходит для ручных фрезерных машин, настольных портативных фрезерных машин и станков с ЧПУ. 

        Преимущества

        • Для обработки заготовок правильной или произвольной формы
        • Фреза с одной режущей кромкой
        • Отличается высококачественными режущими кромками из карбида вольфрама для долговечности и надежного фрезерования
        • Исключает отскоки, ограничивая толщину стружки
        • Диаметр фрезы – 4 мм
        • Длина фрезы – 8 мм