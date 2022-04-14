Пазовая фреза Bosch 2.608.628.377 (4/8 мм)
Арт. Х1519280
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пазовая прямая
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Вид
|концевая
- Пазовая фреза Standard for Wood BOSCH пазовая 2.608.628.377 обеспечивает высокую эффективность резки при фрезеровании небольших или тонких пазов. Фреза с одним лезвием, твёрдый сплав. Эта фреза предназначена для выполнения тонких, небольших и точных пазов. Она идеально подходит для пазов с малыми диаметрами и для вырезания пазов и сращивания, а также сверления отверстий небольшого диаметра. Она может использоваться для работы с массивом мягкого и твердого дерева, а также с древесными композитами. Подходит для ручных фрезерных машин, настольных портативных фрезерных машин и станков с ЧПУ.
Преимущества
- Для обработки заготовок правильной или произвольной формы
- Фреза с одной режущей кромкой
- Отличается высококачественными режущими кромками из карбида вольфрама для долговечности и надежного фрезерования
- Исключает отскоки, ограничивая толщину стружки
- Диаметр фрезы – 4 мм
- Длина фрезы – 8 мм
- Для обработки заготовок правильной или произвольной формы