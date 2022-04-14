Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фреза Bosch 2.608.628.379 (6/16 мм)
4.5
2
770 ₽
790 ₽
Пазовые фрезы
    Пазовая фреза Bosch 2.608.628.379 (6/16 мм)
    Арт. Х1519277
    4.5
    2
    Фреза Bosch 2.608.628.379 (6/16 мм)
    Фреза Bosch 2.608.628.379 (6/16 мм)
    Фреза Bosch 2.608.628.379 (6/16 мм)
    Фреза Bosch 2.608.628.379 (6/16 мм)
      Фреза Bosch 2.608.628.379 (6/16 мм)
      Фреза Bosch 2.608.628.379 (6/16 мм)
      Фреза Bosch 2.608.628.379 (6/16 мм)
      Фреза Bosch 2.608.628.379 (6/16 мм)

      Пазовая фреза Bosch 2.608.628.379 (6/16 мм)

      • -20 ₽
      770 ₽
      790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1519277
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пазовая прямая
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      • -20 ₽
      770 ₽
      790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пазовая фреза Standard for Wood BOSCH 2.608.628.379 обеспечивает высокую эффективность резки при универсальном фрезеровании. Она предназначена для фрезерования канавок и пазов, шпунтования и сращивания в мягком и твердом массиве, а также древесных композитных материалах. Подходит для ручных фрезерных машин, настольных портативных фрезерных машин и станков с ЧПУ.

        Преимущества

        • Долговечность и надежные результаты фрезерования достигаются благодаря высококачественной кромке из карбида вольфрама
        • Конструкция фрезы исключает отскоки, ограничивая толщину стружки
        • Предназначена для фрезерования канавок и пазов, шпунтования и сращивания в мягком/твердом массиве и древесных композитах
        • Фреза оснащена двумя твердосплавными лезвиями
        • Диаметр (D) — 6 мм
        • Рабочая длина (L) — 16 мм
        • Общая длина (G) — 48 мм