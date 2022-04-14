Фреза Bosch 2.608.628.379 (6/16 мм)

Пазовая фреза Standard for Wood BOSCH 2.608.628.379 обеспечивает высокую эффективность резки при универсальном фрезеровании. Она предназначена для фрезерования канавок и пазов, шпунтования и сращивания в мягком и твердом массиве, а также древесных композитных материалах. Подходит для ручных фрезерных машин, настольных портативных фрезерных машин и станков с ЧПУ.

Преимущества