Точило Энкор Корвет Эксперт-482
Арт. Х1214874
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Напряжение сети, В
|220
|
Посадочный диаметр первого круга, мм
|32
С этим товаром смотрят
- Точило Энкор Корвет Эксперт 482 20482 предназначено для заточки режущих кромок инструмента. Специальные защитные экраны уберегут оператора от травм. Асинхронный двигатель способен развивать до 2850 оборотов в минуту. Четкая балансировка инструмента исключает вибрацию во время проведения работ. Жесткости конструкции придает литое основание и литой корпус.
Преимущества
- Специальные защитные экраны точила Энкор Корвет Эксперт 482 20482 уберегут лицо оператора от летящих искр
- Дополнительные направляющие упоры служат для устойчивого положения заготовки во время ее обработки
- Двигатель точила имеет прямую передачу и способен развивать 2850 оборотов в минуту
- Минимальная вибрация
- Литой корпус
- Высококачественные подшипники
- Литое основание
- Устойчивая работа