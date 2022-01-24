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Точило Энкор Корвет Эксперт-482
5.0
1
6 800 ₽
Станки для заточки инструмента и ножей
    Точило Энкор Корвет Эксперт-482
    Арт. Х1214874
    5.0
    1
    Точило Энкор Корвет Эксперт-482
    Точило Энкор Корвет Эксперт-482
    Точило Энкор Корвет Эксперт-482
    Точило Энкор Корвет Эксперт-482
    Точило Энкор Корвет Эксперт-482
      Точило Энкор Корвет Эксперт-482
      Точило Энкор Корвет Эксперт-482
      Точило Энкор Корвет Эксперт-482
      Точило Энкор Корвет Эксперт-482
      Точило Энкор Корвет Эксперт-482

      Точило Энкор Корвет Эксперт-482

      6 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1214874
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		32
      Все характеристики
      6 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Точило Энкор Корвет Эксперт 482 20482 предназначено для заточки режущих кромок инструмента. Специальные защитные экраны уберегут оператора от травм. Асинхронный двигатель способен развивать до 2850 оборотов в минуту. Четкая балансировка инструмента исключает вибрацию во время проведения работ. Жесткости конструкции придает литое основание и литой корпус.

        Преимущества

        • Специальные защитные экраны точила Энкор Корвет Эксперт 482 20482 уберегут лицо оператора от летящих искр
        • Дополнительные направляющие упоры служат для устойчивого положения заготовки во время ее обработки
        • Двигатель точила имеет прямую передачу и способен развивать 2850 оборотов в минуту
        • Минимальная вибрация
        • Литой корпус
        • Высококачественные подшипники
        • Литое основание
        • Устойчивая работа