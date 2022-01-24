Преимущества

Специальные защитные экраны точила Энкор Корвет Эксперт 482 20482 уберегут лицо оператора от летящих искр

Дополнительные направляющие упоры служат для устойчивого положения заготовки во время ее обработки

Двигатель точила имеет прямую передачу и способен развивать 2850 оборотов в минуту

Минимальная вибрация

Литой корпус

Высококачественные подшипники

Литое основание

Устойчивая работа

Точило Энкор Корвет Эксперт 482 20482 предназначено для заточки режущих кромок инструмента. Специальные защитные экраны уберегут оператора от травм. Асинхронный двигатель способен развивать до 2850 оборотов в минуту. Четкая балансировка инструмента исключает вибрацию во время проведения работ. Жесткости конструкции придает литое основание и литой корпус.