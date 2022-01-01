Станок ленточнопильный Stalex SBS-250A

Движение ленты осуществляется через зубчатый привод с регулировкой скорости вращения полотна (53 и 79 м/мин).

Точность движения ленты обеспечивается за счет твердосплавных направляющих пластин и роликовых подшипников.

Регулировка угла поворота вдоль шкалы.

Регулируемая подача СОЖ в зону резания.

Поворотный стол с возможность поворота -45°…0°…+60.

Подвижные направляющие с твердосплавными пластинками.

Перепускной клапан плавная регулировка опускания пильной рамы.

Тиски с ручным зажимом, и доводчиком.

Скорость вращения пилы, 53 и 79 м/мин.

Ручное натяжение ленты + концевик натяжения полотна.

Подающий рольганг (длина 1,5 метра).

Мерный упор 800 мм.

Помпа для подачи СОЖ и регулировочные краны для регулировки напора СОЖ.

Пила ленточная квалитет М42.

Литая чугунная рама гарантирует жесткость станка и гасит вибрации.

Опускание рамы осуществляется под собственным весом.

Заданная скорость и плавность хода рамы обеспечиваются гидравлическим демпфером.

Плавная регулировка скорости опускания рамы (подвод и рабочий ход).

Быстрый зажим заготовки (тиски с ручным зажимом, и доводчиком).

Станция охлаждения, обеспечивает подачу СОЖ, расположена внутри рамы.

На станках с гидроразгрузкой, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы) происходит в автоматическом режиме благодаря гидравлической системе. Подъём рамы осуществляется оператором вручную. Станок Stalex SBS-250A позволяет делать распилы заготовок диаметром до 250мм. В рабочей зоне резания полотно точно ведется двумя направляющими головками. Станок с возможностью поворота корпуса пилы от -45° 0° до +60°, предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила. Полотно натягивается с помощью натяжного шкива. Натяжной шкив приводится в движение приводным шкивом, который в свою очередь, приводится через редуктор. Пила опускается под собственным весом, станок оборудован дросселируемым гидравлическим цилиндром, который позволяет автоматически подстраивать скорость опускания пильной рамы в зависимости от профиля заготовки, что обеспечивает оптимальные режимы распила. Используя данную модель имеющую быстро регулируемые тиски для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Тиски с системой быстрого отвода ускоряют процесс смены заготовки (ускоренный отвод подвижной губки происходит без вращения маховика). Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, подача заготовки - также вручную. Наличие система СОЖ в стандартной комплектации – позволяет добиться высокой производительности. Станок предназначен для обработки большого количества металла, данная модель находит широкое применение в серийном и мелкосерийном производстве. Ленточное полотно:Процесс пиления:Стандартная комплектация для Stalex SBS-250A:Основные элементы cтанка Stalex SBS-250А: