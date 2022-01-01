Станок ленточнопильный ручной Pilous ARG 130 Mobil

Современная концепция рамы станка обеспечивает возможность обработки заготовок больших размеров при перпендикулярном пропиле и работе под углом

Угол пропила регулируется в пределах от 0° до 60° при фиксированном положении обрабатываемого материала;

Упрощенная конструкция зажима поворотного механизма и возможность выставления необходимого угла пропила по угловой шкале

В данном классе ленточнопильных станков – максимальная точность пропила и продолжительность срока службы;

Высокая точность пропила благодаря трехсторонней металлокерамической направляющей ленте пилы; Высокая точность пропила благодаря наличию твердосплавных направляющих с трех сторон ленточной пилы;

Конструктивное исполнение вращающихся механизмов, системы натяжения, основных узлов как в профессиональном промышленном оборудовании;

Бесшумный главный привод за счет оснащения электродвигателем с червячным редуктором, не требующим технического обслуживания.

Однофазный односкоростной двигатель в 230 В;

Станок оснащен упором для отрезки заготовок длинной до 250 мм.

В базовой версии станки оснащены однофазным электродвигателем с питанием от электросети 220В/1/50Гц.

ARG 130 Mobil – Настольная версия для пиления без применения СОЖ. Облегченная версия ARG 130 предназначена для проведения строительных и монтажных работ. Для максимального облегчения конструкции, рама пилы и ее основание отлиты из алюминия. Зажимные тиски и корпус механизма поворота станка изготовлены из серого чугуна, что в свою очередь обеспечивает его долгий срок службы. Удобная транспортировка возможна благодаря наличию передвижных колесиков и ручки. Особенности и преимущества:Как опция доступен двухскоростной электродвигатель с питанием от промышленной электросети 380В/3/50Гц, что актуально при резании толстостенных и полнотелых заготовок. Пильная рама подаётся в зону резания вручную, преодолевая натяжение возвратной пружины. Подъём рамы осуществляется возвратной пружиной. Необслуживаемая червячная передача и трёхсторонние направляющие пильного полотна обеспечивают длительный срок эксплуатации станка и медленный износ полотен.