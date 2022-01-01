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Станок ленточнопильный ручной Pilous ARG 130 Mobil
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Ленточные пилы по металлу
    Станок ленточнопильный ручной Pilous ARG 130 Mobil
    Арт. stalex_19305
    Станок ленточнопильный ручной Pilous ARG 130 Mobil

      Станок ленточнопильный ручной Pilous ARG 130 Mobil

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_19305

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Вес, кг
      		50
      Размер пильной ленты, мм
      		13x0.65х1730
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		130
      Макс. размер заготовки, мм
      		180х100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • ARG 130 Mobil – Настольная версия для пиления без применения СОЖ. Облегченная версия ARG 130 предназначена для проведения строительных и монтажных работ. Для максимального облегчения конструкции, рама пилы и ее основание отлиты из алюминия. Зажимные тиски и корпус механизма поворота станка изготовлены из серого чугуна, что в свою очередь обеспечивает его долгий срок службы. Удобная транспортировка возможна благодаря наличию передвижных колесиков и ручки. Особенности и преимущества:
        • Современная концепция рамы станка обеспечивает возможность обработки заготовок больших размеров при перпендикулярном пропиле и работе под углом
        • Угол пропила регулируется в пределах от 0° до 60° при фиксированном положении обрабатываемого материала;
        • Упрощенная конструкция зажима поворотного механизма и возможность выставления необходимого угла пропила по угловой шкале
        • В данном классе ленточнопильных станков – максимальная точность пропила и продолжительность срока службы;
        • Высокая точность пропила благодаря трехсторонней металлокерамической направляющей ленте пилы; Высокая точность пропила благодаря наличию твердосплавных направляющих с трех сторон ленточной пилы;
        • Конструктивное исполнение вращающихся механизмов, системы натяжения, основных узлов как в профессиональном промышленном оборудовании;
        • Бесшумный главный привод за счет оснащения электродвигателем с червячным редуктором, не требующим технического обслуживания.
        • Однофазный односкоростной двигатель в 230 В;
        • Станок оснащен упором для отрезки заготовок длинной до 250 мм.
        • В базовой версии станки оснащены однофазным электродвигателем с питанием от электросети 220В/1/50Гц.
        Как опция доступен двухскоростной электродвигатель с питанием от промышленной электросети 380В/3/50Гц, что актуально при резании толстостенных и полнотелых заготовок. Пильная рама подаётся в зону резания вручную, преодолевая натяжение возвратной пружины. Подъём рамы осуществляется возвратной пружиной. Необслуживаемая червячная передача и трёхсторонние направляющие пильного полотна обеспечивают длительный срок эксплуатации станка и медленный износ полотен.