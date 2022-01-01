Станок ленточнопильный ручной Pilous ARG 130 Mobil
Арт. stalex_19305
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|50
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Размер пильной ленты, мм
|13x0.65х1730
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Макс. диаметр заготовки, мм
|130
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Макс. размер заготовки, мм
|180х100
- ARG 130 Mobil – Настольная версия для пиления без применения СОЖ. Облегченная версия ARG 130 предназначена для проведения строительных и монтажных работ. Для максимального облегчения конструкции, рама пилы и ее основание отлиты из алюминия. Зажимные тиски и корпус механизма поворота станка изготовлены из серого чугуна, что в свою очередь обеспечивает его долгий срок службы. Удобная транспортировка возможна благодаря наличию передвижных колесиков и ручки. Особенности и преимущества:
- Современная концепция рамы станка обеспечивает возможность обработки заготовок больших размеров при перпендикулярном пропиле и работе под углом
- Угол пропила регулируется в пределах от 0° до 60° при фиксированном положении обрабатываемого материала;
- Упрощенная конструкция зажима поворотного механизма и возможность выставления необходимого угла пропила по угловой шкале
- В данном классе ленточнопильных станков – максимальная точность пропила и продолжительность срока службы;
- Высокая точность пропила благодаря трехсторонней металлокерамической направляющей ленте пилы; Высокая точность пропила благодаря наличию твердосплавных направляющих с трех сторон ленточной пилы;
- Конструктивное исполнение вращающихся механизмов, системы натяжения, основных узлов как в профессиональном промышленном оборудовании;
- Бесшумный главный привод за счет оснащения электродвигателем с червячным редуктором, не требующим технического обслуживания.
- Однофазный односкоростной двигатель в 230 В;
- Станок оснащен упором для отрезки заготовок длинной до 250 мм.
- В базовой версии станки оснащены однофазным электродвигателем с питанием от электросети 220В/1/50Гц.