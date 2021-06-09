Набор электроинструмента Makita CLX237

Преимущества

Питание обоих инструментов осуществляется от аккумуляторов с высокой мощностью

Поставка набора осуществляется в фирменном картонном боксе с источниками питания, зарядным устройством и набором аксессуаров

Набор электроинструментов Makita CLX237 – это готовый комплект, благодаря которому вы с легкостью сможете выполнять различные монтажные, ремонтные и строительные работы как дома или на даче, так и в профессиональной мастерскокй. Набор Makita CLX237 включает в себя дрель-шуруповерт Makita DF333DZ. Благодаря мощному двигателю вы сможете не только удобно работать с различными крепежами во время сборки мебели и других различных конструкций, но и высверливать различные отверстия в дереве и металле. Кроме того, модель отличается высокой эргономикой и небольшим весом, что подарит комфорт при работе. Также набор включает в себя мощный электрический лобзик, благодаря которому вы без лишних усилий сможете быстро и качественно распиливать различные материалы – будь то дерево толщиной до 65 мм или саль толщиной до 2 мм. Как и шуруповерт, этот инструмент обладает легким и эргономичным корпусом, благодаря чему вы сможете комфортно работать в различных условиях.