Электрический лобзик Интерскол МП-120/750Э
Арт. 77777Х14111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
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- Электрический лобзик Интерскол МП-120/750Э предназначен для прямой и поперечной распиловки заготовок из древесины, а также пиления под углом. Корпус редуктора модели изготовлен из металла, что обеспечивает более точную посадку внутренних узлов и лучший отвод тепла. Мощный 750-ваттный двигатель позволяет выполнять пропилы в алюминии толщиной до 20 мм, стали - до 10 мм, древесине - до 120 мм.
Преимущества
- Надежный 710-ваттный двигатель для наилучшей производительности
- Металлический корпус редуктора для более точной посадки внутренних узлов и лучшего отвода тепла
- Электронная регулировка скорости движения пилки
- 4 ступени регулировки маятникового хода
- Адаптер пылеотсоса
- Адаптированный для утолщенных пилок замок