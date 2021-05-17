Преимущества

Надежный 710-ваттный двигатель для наилучшей производительности

Металлический корпус редуктора для более точной посадки внутренних узлов и лучшего отвода тепла

Электронная регулировка скорости движения пилки

4 ступени регулировки маятникового хода

Адаптер пылеотсоса

Адаптированный для утолщенных пилок замок

Электрический лобзик Интерскол МП-120/750Э предназначен для прямой и поперечной распиловки заготовок из древесины, а также пиления под углом. Корпус редуктора модели изготовлен из металла, что обеспечивает более точную посадку внутренних узлов и лучший отвод тепла. Мощный 750-ваттный двигатель позволяет выполнять пропилы в алюминии толщиной до 20 мм, стали - до 10 мм, древесине - до 120 мм.