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Электрический лобзик Интерскол МП-120/750Э
3.6
20
5 199 ₽
6 720 ₽
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Интерскол МП-120/750Э
    Арт. 77777Х14111
    3.6
    20
    Электрический лобзик Интерскол МП-120/750Э
    Электрический лобзик Интерскол МП-120/750Э
    Электрический лобзик Интерскол МП-120/750Э
    Электрический лобзик Интерскол МП-120/750Э
    Электрический лобзик Интерскол МП-120/750Э
      Электрический лобзик Интерскол МП-120/750Э
      Электрический лобзик Интерскол МП-120/750Э
      Электрический лобзик Интерскол МП-120/750Э
      Электрический лобзик Интерскол МП-120/750Э
      Электрический лобзик Интерскол МП-120/750Э

      Электрический лобзик Интерскол МП-120/750Э

      • -1 521 ₽
      5 199 ₽
      6 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х14111
      3.6
      20

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 521 ₽
      5 199 ₽
      6 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Интерскол МП-120/750Э предназначен для прямой и поперечной распиловки заготовок из древесины, а также пиления под углом. Корпус редуктора модели изготовлен из металла, что обеспечивает более точную посадку внутренних узлов и лучший отвод тепла. Мощный 750-ваттный двигатель позволяет выполнять пропилы в алюминии толщиной до 20 мм, стали - до 10 мм, древесине - до 120 мм.

        Преимущества

        • Надежный 710-ваттный двигатель для наилучшей производительности
        • Металлический корпус редуктора для более точной посадки внутренних узлов и лучшего отвода тепла
        • Электронная регулировка скорости движения пилки
        • 4 ступени регулировки маятникового хода
        • Адаптер пылеотсоса
        • Адаптированный для утолщенных пилок замок