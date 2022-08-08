Аккумуляторный лобзик Patriot LS 500UES (бесключевая замена оснастки, материал алюминий, ход штока 19 мм)

Преимущества

Регулировка оборотов для работы с различными материалами

Система быстрой замены пилки сокращает время и упрощает работу

4 ступени маятникового хода - для выполнения различных задач

PATRIOT LS 500UES 110303050 имеет возможность подключения к пылесосу - для сохранения чистоты рабочего места

Прорезиненная рукоятка - для комфортного рабочего процесса

Аккумуляторный лобзик Patriot LS 500UES предназначен для работы с деревом, пластиком, сталью и другими материалами. Имеет 4 ступени маятникового хода и систему быстрой замены пилки, что упрощает работу инструмента. Так же изделие оснащено удобной регулировкой скорости хода.