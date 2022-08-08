Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторный лобзик Patriot LS 500UES (бесключевая замена оснастки, материал алюминий, ход штока 19 мм)
5.0
1
3 490 ₽
Аккумуляторные лобзики
  • Персональная скидка
Аккумуляторный лобзик Patriot LS 500UES
Арт. О00000016805
5.0
1
Аккумуляторный лобзик Patriot LS 500UES (бесключевая замена оснастки, материал алюминий, ход штока 19 мм)
Аккумуляторный лобзик Patriot LS 500UES (бесключевая замена оснастки, материал алюминий, ход штока 19 мм)
Аккумуляторный лобзик Patriot LS 500UES (бесключевая замена оснастки, материал алюминий, ход штока 19 мм)
Аккумуляторный лобзик Patriot LS 500UES (бесключевая замена оснастки, материал алюминий, ход штока 19 мм)
Аккумуляторный лобзик Patriot LS 500UES (бесключевая замена оснастки, материал алюминий, ход штока 19 мм)
  • Персональная скидка
Аккумуляторный лобзик Patriot LS 500UES (бесключевая замена оснастки, материал алюминий, ход штока 19 мм)
Аккумуляторный лобзик Patriot LS 500UES (бесключевая замена оснастки, материал алюминий, ход штока 19 мм)
Аккумуляторный лобзик Patriot LS 500UES (бесключевая замена оснастки, материал алюминий, ход штока 19 мм)
Аккумуляторный лобзик Patriot LS 500UES (бесключевая замена оснастки, материал алюминий, ход штока 19 мм)
Аккумуляторный лобзик Patriot LS 500UES (бесключевая замена оснастки, материал алюминий, ход штока 19 мм)

Аккумуляторный лобзик Patriot LS 500UES

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000016805
5.0
1

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Число ходов, ход/мин
2400
Наличие подсветки
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Универсальный набор пилок для лобзика Практика 036-384 (5 шт.)
235 ₽
5.0
Универсальный набор пилок для лобзика Практика 036-384 (5 шт.)
Пилки для лобзика по ламинату Практика T101AO 034-427 (76x50 мм, HCS, 2 шт.)
130 ₽
5.0
Пилки для лобзика по ламинату Практика T101AO 034-427 (76x50 мм, HCS, 2 шт.)
Пилки для лобзика по ламинату, дереву, ДСП Практика T101B 034-434 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
115 ₽
5.0
Пилки для лобзика по ламинату, дереву, ДСП Практика T101B 034-434 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
Пилки для лобзика Практика T119BO 76*50мм по дереву, криволинейный рез, HCS (2шт) 034-496
75 ₽
4.5
Пилки для лобзика Практика T119BO 76*50мм по дереву, криволинейный рез, HCS (2шт) 034-496
Набор бит Практика Профи 036-506, 7 штук
350 ₽
430 ₽
4.9
Набор бит Практика Профи 036-506, 7 штук
  • -80 ₽
Спиральный шланг с фитингами рапид Fubag 170025 (10 бар, 6x8 мм, 15 м)
1 000 ₽
5.0
Спиральный шланг с фитингами рапид Fubag 170025 (10 бар, 6x8 мм, 15 м)
Зарядное устройство Patriot GL 210 21V Max
1 690 ₽
5.0
Зарядное устройство Patriot GL 210 21V Max
Аккумулятор Patriot BR 21V(Max) PRO UES (вид Li-Ion, 2Ач)
2 619 ₽
2 790 ₽
5.0
Аккумулятор Patriot BR 21V(Max) PRO UES (вид Li-Ion, 2Ач)
  • -171 ₽
Аккумулятор Patriot BR 21V(Max) PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
4 690 ₽
5.0
Аккумулятор Patriot BR 21V(Max) PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
5 990 ₽
4.8
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 201UES 180201201
  • Персональная скидка
Пилки ПРАКТИКА 034-564, для лобзика по дереву, HCS
95 ₽
Пилки ПРАКТИКА 034-564, для лобзика по дереву, HCS
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
Нет в наличии
4.7
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 187UES 180301547
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторный лобзик Patriot LS 500UES предназначен для работы с деревом, пластиком, сталью и другими материалами. Имеет 4 ступени маятникового хода и систему быстрой замены пилки, что упрощает работу инструмента. Так же изделие оснащено удобной регулировкой скорости хода.

    Преимущества

    • Регулировка оборотов для работы с различными материалами
    • Система быстрой замены пилки сокращает время и упрощает работу
    • 4 ступени маятникового хода - для выполнения различных задач
    • PATRIOT LS 500UES 110303050 имеет возможность подключения к пылесосу - для сохранения чистоты рабочего места
    • Прорезиненная рукоятка - для комфортного рабочего процесса