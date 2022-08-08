Аккумуляторный лобзик Patriot LS 500UES (бесключевая замена оснастки, материал алюминий, ход штока 19 мм)

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Аккумуляторный лобзик Patriot LS 500UES
Арт. О00000016805
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Число ходов, ход/мин
|2400
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Наличие подсветки
|Нет
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- Аккумуляторный лобзик Patriot LS 500UES предназначен для работы с деревом, пластиком, сталью и другими материалами. Имеет 4 ступени маятникового хода и систему быстрой замены пилки, что упрощает работу инструмента. Так же изделие оснащено удобной регулировкой скорости хода.
Преимущества
- Регулировка оборотов для работы с различными материалами
- Система быстрой замены пилки сокращает время и упрощает работу
- 4 ступени маятникового хода - для выполнения различных задач
- PATRIOT LS 500UES 110303050 имеет возможность подключения к пылесосу - для сохранения чистоты рабочего места
- Прорезиненная рукоятка - для комфортного рабочего процесса