Электрический лобзик Sturm JS4061P

Электролобзик JS4061P – инструмент полупрофессионального класса, применяемый для прямого и фигурного распиливания заготовок из древесины и металла. Оснащен регулируемым маятниковым двигателем с 4 режимами пиления, имеет ударопрочный корпус. Скорость движения пилки регулируется в диапазоне от 500 до 3000 ходов в минуту. Глубина пропила заготовок из дерева – до 70 мм, металла – до 8 мм. Подошва изготовлена из прочного металла, поэтому надежна и устойчива к деформации. Для безопасной эксплуатации лобзик оборудован защитным экраном и функцией принудительного выдува опилок. Имеет функцию предварительного выбора скорости. Инструмент оснащен плавной регулировкой частоты оборотов для точной настройки под конкретный материал. Кнопка пуска имеет возможность фиксации для длительной работы на одной скорости. Для осуществления диагонального пропила подошва может фиксироваться под наклоном от 90° до 45°. Штурм JS4061P оснащен рукояткой с резиновой вставкой для надежного хвата инструмента. Он легко управляется, имеет возможность подключения к пылесосу для сбора пыли и опилок. Купить лобзик электрический STURM JS4061P можно и для бытового, и для профессионального пользования.

Преимущества лобзика STURM JS4061P:

Двигатель мощностью 610 Вт с воздушным охлаждением;

Электронная регулировка оборотов;

4-ступенчатый маятниковый ход;

Литая металлическая подошва;

Удобная скобовидная рукоятка;

Защитный прозрачный экран;

Кнопка фиксации включенного положения;

Возможность наклона подошвы от 90° до 45°;

Наличие защитной крышки стружкосборника.

Комплектация: