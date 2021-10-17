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Электрический лобзик Sturm JS4061P
3.6
8
3 090 ₽
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Sturm JS4061P
    Арт. Х1453
    3.6
    8
    Электрический лобзик Sturm JS4061P
    Электрический лобзик Sturm JS4061P
    Электрический лобзик Sturm JS4061P
    Электрический лобзик Sturm JS4061P
    Электрический лобзик Sturm JS4061P
    Электрический лобзик Sturm JS4061P
    Электрический лобзик Sturm JS4061P
      Электрический лобзик Sturm JS4061P
      Электрический лобзик Sturm JS4061P
      Электрический лобзик Sturm JS4061P
      Электрический лобзик Sturm JS4061P
      Электрический лобзик Sturm JS4061P
      Электрический лобзик Sturm JS4061P
      Электрический лобзик Sturm JS4061P

      Электрический лобзик Sturm JS4061P

      3 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1453
      3.6
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      3 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Электролобзик JS4061P – инструмент полупрофессионального класса, применяемый для прямого и фигурного распиливания заготовок из древесины и металла. Оснащен регулируемым маятниковым двигателем с 4 режимами пиления, имеет ударопрочный корпус. Скорость движения пилки регулируется в диапазоне от 500 до 3000 ходов в минуту. Глубина пропила заготовок из дерева – до 70 мм, металла – до 8 мм. Подошва изготовлена из прочного металла, поэтому надежна и устойчива к деформации. Для безопасной эксплуатации лобзик оборудован защитным экраном и функцией принудительного выдува опилок. Имеет функцию предварительного выбора скорости. Инструмент оснащен плавной регулировкой частоты оборотов для точной настройки под конкретный материал. Кнопка пуска имеет возможность фиксации для длительной работы на одной скорости. Для осуществления диагонального пропила подошва может фиксироваться под наклоном от 90° до 45°. Штурм JS4061P оснащен рукояткой с резиновой вставкой для надежного хвата инструмента. Он легко управляется, имеет возможность подключения к пылесосу для сбора пыли и опилок. Купить лобзик электрический STURM JS4061P можно и для бытового, и для профессионального пользования.

        Преимущества лобзика STURM JS4061P:

        • Двигатель мощностью 610 Вт с воздушным охлаждением;
        • Электронная регулировка оборотов;
        • 4-ступенчатый маятниковый ход;
        • Литая металлическая подошва;
        • Удобная скобовидная рукоятка;
        • Защитный прозрачный экран;
        • Кнопка фиксации включенного положения;
        • Возможность наклона подошвы от 90° до 45°;
        • Наличие защитной крышки стружкосборника.

        Комплектация:

        • Лобзик электрический;
        • Пильное полотно;
        • Параллельная направляющая;
        • Экран защитный для пилки;
        • Патрубок для подключения пылесоса;
        • Ключ шестигранный;
        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.