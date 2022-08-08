Лобзик Sturm JS 4076P

Преимущества

Долговечность

Кнопка обеспечения постоянства включения

Регулировка наклона подошвы 0-45 градусов

Встроенный патрубок для пылесоса

Эргономичный дизайн

Воздушное охлаждение

Наличие регулировки оборотов

Лобзик Sturm JS4076P - инструмент большой мощности, предназначенный для выполнения прямолинейных и фигурных пропилов в различных материалах. Трехступенчатое маятниковое движение обеспечивает равномерное распределение силы прижима по всему ходу пильного полотна, чем и достигается высокая скорость пиления и долгий срок службы инструмента