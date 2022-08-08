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Лобзик Sturm JS 4076P
3.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Sturm JS 4076P
    Арт. Х1499
    3.0
    1
    Лобзик Sturm JS 4076P
    Лобзик Sturm JS 4076P
    Лобзик Sturm JS 4076P
      Лобзик Sturm JS 4076P
      Лобзик Sturm JS 4076P
      Лобзик Sturm JS 4076P

      Лобзик Sturm JS 4076P

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1499
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лобзик Sturm JS4076P - инструмент большой мощности, предназначенный для выполнения прямолинейных и фигурных пропилов в различных материалах. Трехступенчатое маятниковое движение обеспечивает равномерное распределение силы прижима по всему ходу пильного полотна, чем и достигается высокая скорость пиления и долгий срок службы инструмента

        Преимущества

        • Долговечность
        • Кнопка обеспечения постоянства включения
        • Регулировка наклона подошвы 0-45 градусов
        • Встроенный патрубок для пылесоса
        • Эргономичный дизайн
        • Воздушное охлаждение
        • Наличие регулировки оборотов