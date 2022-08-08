Лобзик Sturm JS 4076P
Арт. Х1499
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Лобзик Sturm JS4076P - инструмент большой мощности, предназначенный для выполнения прямолинейных и фигурных пропилов в различных материалах. Трехступенчатое маятниковое движение обеспечивает равномерное распределение силы прижима по всему ходу пильного полотна, чем и достигается высокая скорость пиления и долгий срок службы инструмента
Преимущества
- Долговечность
- Кнопка обеспечения постоянства включения
- Регулировка наклона подошвы 0-45 градусов
- Встроенный патрубок для пылесоса
- Эргономичный дизайн
- Воздушное охлаждение
- Наличие регулировки оборотов