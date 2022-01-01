Набор Makita DK 1475 X3 Дрель акк. DF 330 DZ+Лобзик акк. JV 100 D+2 акк.+пилка А-86583

Набор Makita DK1475X3 включает в себя 2 аккумуляторных инструмента 10,8 В: лобзик JV100DZ и дрель-шуруповерт DF330DZ. Комплект поставляется в сумке, в которой его удобно хранить и транспортировать. 2 аккумулятора - для непрерывной работы. Аккумуляторный лобзик Makita JV100DZ позволяет выполнять как прямые, так и фигурные распилы. 3 режима маятникового хода обеспечивают высокую производительность. Усилием нажатия на клавишу "Пуск" можно регулировать скорость вращения. Рукоятка имеет резиновые вставки, благодаря которым инструмент удобно держать в руках. Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Makita DF330DZ можно использовать для работы в плохоосвещенных помещениях, так как она имеет встроенную подсветку. 18 режимов крутящего момента обеспечивает возможность выбора нужного, в зависимости от интенсивности работы. Функция реверса служит для легкого выведения сверла из материала. Быстрозажимной патрон означает более быструю и простую замену насадок.



Преимущества

Аккумуляторный лобзик Makita JV100DZ:

Пилит дерево толщиной 65 мм, алюминий - 6 мм, сталь - 2 мм

Число ходов: 0-2400 ход/мин

Маятниковый ход

Регулировка оборотов

Литая подошва

Скорость движения пилки определяется силой нажатия на клавишу "Пуск"

Подошва может наклоняться до 45 градусов в обе стороны

Малый вес снижает энергоемкость работы (1.7 кг)

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Makita DF330DZ: