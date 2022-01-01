Набор Makita DK 1475 X3 Дрель акк. DF 330 DZ+Лобзик акк. JV 100 D+2 акк.+пилка А-86583
Арт. X1048041302345
Набор Makita DK 1475 X3 Дрель акк. DF 330 DZ+Лобзик акк. JV 100 D+2 акк.+пилка А-86583
Арт. X1048041302345
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Количество инструментов в наборе, шт
|2
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Тип аккумулятора
|Li-Ion
- Набор Makita DK1475X3 включает в себя 2 аккумуляторных инструмента 10,8 В: лобзик JV100DZ и дрель-шуруповерт DF330DZ. Комплект поставляется в сумке, в которой его удобно хранить и транспортировать. 2 аккумулятора - для непрерывной работы. Аккумуляторный лобзик Makita JV100DZ позволяет выполнять как прямые, так и фигурные распилы. 3 режима маятникового хода обеспечивают высокую производительность. Усилием нажатия на клавишу "Пуск" можно регулировать скорость вращения. Рукоятка имеет резиновые вставки, благодаря которым инструмент удобно держать в руках. Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Makita DF330DZ можно использовать для работы в плохоосвещенных помещениях, так как она имеет встроенную подсветку. 18 режимов крутящего момента обеспечивает возможность выбора нужного, в зависимости от интенсивности работы. Функция реверса служит для легкого выведения сверла из материала. Быстрозажимной патрон означает более быструю и простую замену насадок.
Преимущества
Аккумуляторный лобзик Makita JV100DZ:
- Пилит дерево толщиной 65 мм, алюминий - 6 мм, сталь - 2 мм
- Число ходов: 0-2400 ход/мин
- Маятниковый ход
- Регулировка оборотов
- Литая подошва
- Скорость движения пилки определяется силой нажатия на клавишу "Пуск"
- Подошва может наклоняться до 45 градусов в обе стороны
- Малый вес снижает энергоемкость работы (1.7 кг)
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Makita DF330DZ:
- Диаметр сверления в дереве составляет 21 мм, а в стали - 10 мм
- Частота холостого хода: 0-350/0-1300 мин
- 18 ступеней крутящего момента+ режим сверления
- Быстрозажимной патрон: 0.8-10 мм
- Встроенная подсветка
- Реверс
- Максимальный крутящий момент(твёрдая /мягкая затяжка): 24/14 Нм
- Габаритная длина: 189 мм
- Малый вес: 1 кг