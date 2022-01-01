Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор Makita DK 1475 X3 Дрель акк. DF 330 DZ+Лобзик акк. JV 100 D+2 акк.+пилка А-86583
Найти аналог
Наборы электроинструмента
    Набор Makita DK 1475 X3 Дрель акк. DF 330 DZ+Лобзик акк. JV 100 D+2 акк.+пилка А-86583
    Арт. X1048041302345
    Набор Makita DK 1475 X3 Дрель акк. DF 330 DZ+Лобзик акк. JV 100 D+2 акк.+пилка А-86583
    Набор Makita DK 1475 X3 Дрель акк. DF 330 DZ+Лобзик акк. JV 100 D+2 акк.+пилка А-86583
    Набор Makita DK 1475 X3 Дрель акк. DF 330 DZ+Лобзик акк. JV 100 D+2 акк.+пилка А-86583
      Набор Makita DK 1475 X3 Дрель акк. DF 330 DZ+Лобзик акк. JV 100 D+2 акк.+пилка А-86583
      Набор Makita DK 1475 X3 Дрель акк. DF 330 DZ+Лобзик акк. JV 100 D+2 акк.+пилка А-86583
      Набор Makita DK 1475 X3 Дрель акк. DF 330 DZ+Лобзик акк. JV 100 D+2 акк.+пилка А-86583

      Набор Makita DK 1475 X3 Дрель акк. DF 330 DZ+Лобзик акк. JV 100 D+2 акк.+пилка А-86583

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041302345

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Количество инструментов в наборе, шт
      		2
      Тип аккумулятора
      		Li-Ion
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор Makita DK1475X3 включает в себя 2 аккумуляторных инструмента 10,8 В: лобзик JV100DZ и дрель-шуруповерт DF330DZ. Комплект поставляется в сумке, в которой его удобно хранить и транспортировать. 2 аккумулятора - для непрерывной работы. Аккумуляторный лобзик Makita JV100DZ позволяет выполнять как прямые, так и фигурные распилы. 3 режима маятникового хода обеспечивают высокую производительность. Усилием нажатия на клавишу "Пуск" можно регулировать скорость вращения. Рукоятка имеет резиновые вставки, благодаря которым инструмент удобно держать в руках. Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Makita DF330DZ можно использовать для работы в плохоосвещенных помещениях, так как она имеет встроенную подсветку. 18 режимов крутящего момента обеспечивает возможность  выбора нужного, в зависимости от интенсивности работы. Функция реверса служит для легкого выведения сверла из материала. Быстрозажимной патрон означает  более быструю и простую замену насадок.

        Преимущества

        Аккумуляторный лобзик Makita JV100DZ:

        • Пилит дерево толщиной 65 мм, алюминий - 6 мм, сталь - 2 мм
        • Число ходов: 0-2400 ход/мин
        • Маятниковый ход
        • Регулировка оборотов
        • Литая подошва
        • Скорость движения пилки определяется силой нажатия на клавишу "Пуск"
        • Подошва может наклоняться до 45 градусов в обе стороны
        • Малый вес снижает энергоемкость работы (1.7 кг)

        Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Makita DF330DZ:

        • Диаметр сверления в дереве составляет 21 мм, а в стали - 10 мм
        • Частота холостого хода: 0-350/0-1300 мин
        • 18 ступеней крутящего момента+ режим сверления
        • Быстрозажимной патрон: 0.8-10 мм
        • Встроенная подсветка
        • Реверс
        • Максимальный крутящий момент(твёрдая /мягкая затяжка): 24/14 Нм
        • Габаритная длина: 189 мм
        • Малый вес: 1 кг