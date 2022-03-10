Преимущества

Надежный двигатель высокой мощности

Функция поддержания постоянного количества оборотов

Подошва регулируется без помощи инструмента

Электронная регулировка скорости движения пилки

Тонкий корпус для удобного хвата

Улучшенная система направляющих минимизирует вибрации и увод полотна

Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны

Мощная система обдува

Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса

Кейс L-Boxx 136

Электрический лобзик Bosch GST 160 BCE предназначен для распиловки заготовок из древесины, пластика и металла. Мощный 800-ваттный двигатель с константной электроникой обеспечивают постоянно высокую производительность при самых нагруженных работах. Благодаря улучшенной системе направляющих минимизируется вибрация и увод полотна. Модель поставляется в транспортировочном кейсе L-Boxx 136.