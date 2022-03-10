Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический лобзик Bosch GST 160 BCE
5.0
2
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Bosch GST 160 BCE
    Арт. 77777Х14142
    5.0
    2
    Электрический лобзик Bosch GST 160 BCE
    Электрический лобзик Bosch GST 160 BCE
    Электрический лобзик Bosch GST 160 BCE
    Электрический лобзик Bosch GST 160 BCE
    Электрический лобзик Bosch GST 160 BCE
      Электрический лобзик Bosch GST 160 BCE
      Электрический лобзик Bosch GST 160 BCE
      Электрический лобзик Bosch GST 160 BCE
      Электрический лобзик Bosch GST 160 BCE
      Электрический лобзик Bosch GST 160 BCE

      Электрический лобзик Bosch GST 160 BCE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х14142
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Bosch GST 160 BCE предназначен для распиловки заготовок из древесины, пластика и металла. Мощный 800-ваттный двигатель с константной электроникой обеспечивают постоянно высокую производительность при самых нагруженных работах. Благодаря улучшенной системе направляющих минимизируется вибрация и увод полотна. Модель поставляется в транспортировочном кейсе L-Boxx 136.

        Преимущества

        • Надежный двигатель высокой мощности
        • Функция поддержания постоянного количества оборотов
        • Подошва регулируется без помощи инструмента
        • Электронная регулировка скорости движения пилки
        • Тонкий корпус для удобного хвата
        • Улучшенная система направляющих минимизирует вибрации и увод полотна
        • Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны
        • Мощная система обдува
        • Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса
        • Кейс L-Boxx 136