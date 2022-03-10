Электрический лобзик Bosch GST 160 BCE
Арт. 77777Х14142
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Венгрия
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Да
- Электрический лобзик Bosch GST 160 BCE предназначен для распиловки заготовок из древесины, пластика и металла. Мощный 800-ваттный двигатель с константной электроникой обеспечивают постоянно высокую производительность при самых нагруженных работах. Благодаря улучшенной системе направляющих минимизируется вибрация и увод полотна. Модель поставляется в транспортировочном кейсе L-Boxx 136.
Преимущества
- Надежный двигатель высокой мощности
- Функция поддержания постоянного количества оборотов
- Подошва регулируется без помощи инструмента
- Электронная регулировка скорости движения пилки
- Тонкий корпус для удобного хвата
- Улучшенная система направляющих минимизирует вибрации и увод полотна
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны
- Мощная система обдува
- Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса
- Кейс L-Boxx 136