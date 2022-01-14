Строительный электролобзик Makita 4350FCT (мощность 720 Вт, маятниковый ход, вес инструмента 2,5 кг)

Преимущества

Уровень шума и вибрации ниже среднего

Основание можно наклонять до 45° влево или вправо

Защита материала от царапин

Плавный пуск

С помощью лобзика можно делать пропилы в стали до 1 см, а в алюминии - 20 мм

Габаритная длина - 236 мм

Подсветка

Электрический лобзик Makita 4350FCT - инструмент профессионального класса, предназначенный для распила различных материалов: древесины, пластика, металла. С его помощью можно производить как прямой, так и фигурный рез. Корпус инструмента хорошо продуман: эргономичная рукоятка и прочное алюминиевое основание. Низкий уровень шума и вибрации обеспечивают комфортную работу.