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Строительный электролобзик Makita 4350FCT (мощность 720 Вт, маятниковый ход, вес инструмента 2,5 кг)
3.6
83
14 530 ₽
17 900 ₽
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Makita 4350FCT
    Арт. 77777Х1472
    3.6
    83
    Строительный электролобзик Makita 4350FCT (мощность 720 Вт, маятниковый ход, вес инструмента 2,5 кг)
    Строительный электролобзик Makita 4350FCT (мощность 720 Вт, маятниковый ход, вес инструмента 2,5 кг)
    Строительный электролобзик Makita 4350FCT (мощность 720 Вт, маятниковый ход, вес инструмента 2,5 кг)
    Строительный электролобзик Makita 4350FCT (мощность 720 Вт, маятниковый ход, вес инструмента 2,5 кг)
      Строительный электролобзик Makita 4350FCT (мощность 720 Вт, маятниковый ход, вес инструмента 2,5 кг)
      Строительный электролобзик Makita 4350FCT (мощность 720 Вт, маятниковый ход, вес инструмента 2,5 кг)
      Строительный электролобзик Makita 4350FCT (мощность 720 Вт, маятниковый ход, вес инструмента 2,5 кг)
      Строительный электролобзик Makita 4350FCT (мощность 720 Вт, маятниковый ход, вес инструмента 2,5 кг)

      Электрический лобзик Makita 4350FCT

      • -3 370 ₽
      14 530 ₽
      17 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1472
      3.6
      83

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Число ходов, ход/мин
      		2800
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      • -3 370 ₽
      14 530 ₽
      17 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Makita 4350FCT - инструмент профессионального класса, предназначенный для распила различных материалов: древесины, пластика, металла. С его помощью можно производить как прямой, так и фигурный рез. Корпус инструмента хорошо продуман: эргономичная рукоятка и прочное алюминиевое основание. Низкий уровень шума и вибрации обеспечивают комфортную работу.

        Преимущества

        • Уровень шума и вибрации ниже среднего
        • Основание можно наклонять до 45° влево или вправо
        • Защита материала от царапин
        • Плавный пуск
        • С помощью лобзика можно делать пропилы в стали до 1 см, а в алюминии - 20 мм
        • Габаритная длина - 236 мм
        • Подсветка