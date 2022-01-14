Строительный электролобзик Makita 4350FCT (мощность 720 Вт, маятниковый ход, вес инструмента 2,5 кг)

Электрический лобзик Makita 4350FCT
Арт. 77777Х1472
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Румыния
|
Родина бренда
|Япония
|
Число ходов, ход/мин
|2800
|
Наличие подсветки
|Да
С этим товаром смотрят
7 993 ₽
11 790 ₽
- -3 797 ₽
- Электрический лобзик Makita 4350FCT - инструмент профессионального класса, предназначенный для распила различных материалов: древесины, пластика, металла. С его помощью можно производить как прямой, так и фигурный рез. Корпус инструмента хорошо продуман: эргономичная рукоятка и прочное алюминиевое основание. Низкий уровень шума и вибрации обеспечивают комфортную работу.
Преимущества
- Уровень шума и вибрации ниже среднего
- Основание можно наклонять до 45° влево или вправо
- Защита материала от царапин
- Плавный пуск
- С помощью лобзика можно делать пропилы в стали до 1 см, а в алюминии - 20 мм
- Габаритная длина - 236 мм
- Подсветка