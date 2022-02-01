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Строительный электролобзик Makita 4350CT (мощность 720 Вт, вес инструмента 2,5 кг, подключение к пылесосу)
4.9
15
13 299 ₽
17 930 ₽
Сетевые лобзики
    Электролобзик Makita 4350CT
    Арт. Х14121
    4.9
    15
    Строительный электролобзик Makita 4350CT (мощность 720 Вт, вес инструмента 2,5 кг, подключение к пылесосу)
    Строительный электролобзик Makita 4350CT (мощность 720 Вт, вес инструмента 2,5 кг, подключение к пылесосу)
    Строительный электролобзик Makita 4350CT (мощность 720 Вт, вес инструмента 2,5 кг, подключение к пылесосу)
    Строительный электролобзик Makita 4350CT (мощность 720 Вт, вес инструмента 2,5 кг, подключение к пылесосу)
      Строительный электролобзик Makita 4350CT (мощность 720 Вт, вес инструмента 2,5 кг, подключение к пылесосу)
      Строительный электролобзик Makita 4350CT (мощность 720 Вт, вес инструмента 2,5 кг, подключение к пылесосу)
      Строительный электролобзик Makita 4350CT (мощность 720 Вт, вес инструмента 2,5 кг, подключение к пылесосу)
      Строительный электролобзик Makita 4350CT (мощность 720 Вт, вес инструмента 2,5 кг, подключение к пылесосу)

      Электролобзик Makita 4350CT

      • -4 631 ₽
      13 299 ₽
      17 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х14121
      4.9
      15

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Число ходов, ход/мин
      		2800
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -4 631 ₽
      13 299 ₽
      17 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Электролобзик Makita 4350 CT входит в группу профессионального оборудования для распила материалов любой степени сложности. Подойдет для ДСП, металла, для древесных и пластмассовых заготовок. Обладает функциями плавного старта и автоматической регуляции скоростей, оснащен инновационным механизмом стабилизации и системой воздушного охлаждения. Несмотря на большую производительность он не будет создавать много шума, а возможность установки на него пылесоса обеспечивает функциональность и чистоту во время рабочего процесса. Makita 4350ct способен производить как прямое, так и фигурное или круговое пиление, а также прекрасно совершает обработку кромок изделия. Универсальное оснащение инструмента, маловесность, его ручка формы D и удобное расположение пусковой кнопки дает управлять лобзиком Макита всего одной рукой, облегчая работу мастера.

        Преимущества лобзика Makita 4350 CT:

        • Универсальный инструмент;
        • Применим для любого материала;
        • Встроенная система стабилизации;
        • Воздушный тип охлаждения двигателя;
        • Мощность более 700 Ватт;
        • Есть кнопка фиксации рабочего положения;
        • Литая подошва со вставкой из прочной стали;
        • Двойная изоляция кабеля (длина 2,5 м);
        • Пилит как прямо, так и под углом;
        • Маятниковый ход для быстрого, ровного распила;
        • Малый уровень шума.

        Комплектация:

        • Лобзик электрический Makita 4350 СТ;
        • Набор пильных полотен;
        • Ключ шестигранный;
        • Крышка плиты опорной;
        • Пластина противоскольная;
        • Кейс.