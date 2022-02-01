Строительный электролобзик Makita 4350CT (мощность 720 Вт, вес инструмента 2,5 кг, подключение к пылесосу)

Электролобзик Makita 4350 CT входит в группу профессионального оборудования для распила материалов любой степени сложности. Подойдет для ДСП, металла, для древесных и пластмассовых заготовок. Обладает функциями плавного старта и автоматической регуляции скоростей, оснащен инновационным механизмом стабилизации и системой воздушного охлаждения. Несмотря на большую производительность он не будет создавать много шума, а возможность установки на него пылесоса обеспечивает функциональность и чистоту во время рабочего процесса. Makita 4350ct способен производить как прямое, так и фигурное или круговое пиление, а также прекрасно совершает обработку кромок изделия. Универсальное оснащение инструмента, маловесность, его ручка формы D и удобное расположение пусковой кнопки дает управлять лобзиком Макита всего одной рукой, облегчая работу мастера.

Преимущества лобзика Makita 4350 CT:

Универсальный инструмент;

Применим для любого материала;

Встроенная система стабилизации;

Воздушный тип охлаждения двигателя;

Мощность более 700 Ватт;

Есть кнопка фиксации рабочего положения;

Литая подошва со вставкой из прочной стали;

Двойная изоляция кабеля (длина 2,5 м);

Пилит как прямо, так и под углом;

Маятниковый ход для быстрого, ровного распила;

Малый уровень шума.

Комплектация: