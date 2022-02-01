Строительный электролобзик Makita 4350CT (мощность 720 Вт, вес инструмента 2,5 кг, подключение к пылесосу)

Электролобзик Makita 4350CT
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Число ходов, ход/мин
|2800
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Наличие подсветки
|Нет
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- Персональная скидка
Электролобзик Makita 4350 CT входит в группу профессионального оборудования для распила материалов любой степени сложности. Подойдет для ДСП, металла, для древесных и пластмассовых заготовок. Обладает функциями плавного старта и автоматической регуляции скоростей, оснащен инновационным механизмом стабилизации и системой воздушного охлаждения. Несмотря на большую производительность он не будет создавать много шума, а возможность установки на него пылесоса обеспечивает функциональность и чистоту во время рабочего процесса. Makita 4350ct способен производить как прямое, так и фигурное или круговое пиление, а также прекрасно совершает обработку кромок изделия. Универсальное оснащение инструмента, маловесность, его ручка формы D и удобное расположение пусковой кнопки дает управлять лобзиком Макита всего одной рукой, облегчая работу мастера.
Преимущества лобзика Makita 4350 CT:
- Универсальный инструмент;
- Применим для любого материала;
- Встроенная система стабилизации;
- Воздушный тип охлаждения двигателя;
- Мощность более 700 Ватт;
- Есть кнопка фиксации рабочего положения;
- Литая подошва со вставкой из прочной стали;
- Двойная изоляция кабеля (длина 2,5 м);
- Пилит как прямо, так и под углом;
- Маятниковый ход для быстрого, ровного распила;
- Малый уровень шума.
Комплектация:
- Лобзик электрический Makita 4350 СТ;
- Набор пильных полотен;
- Ключ шестигранный;
- Крышка плиты опорной;
- Пластина противоскольная;
- Кейс.