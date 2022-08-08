Лобзик Metabo STEB 65 Quick 601030500
Арт. О00000030942
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Лобзик Metabo STEB 65 Quick 601030500 имеет 4 ступени маятникового хода. Благодаря системе Metabo «Quick» смена пильного полотна не занимает много времени и дополнительных приспособлений не требуется. Функция выдувания обеспечивает хороший обзор области реза. Скорость резания легко и просто настраивается поворотом специального колесика.
Преимущества
- 4 ступени маятникового хода
- Максимальная толщина пропила в цветных металлах: 18 мм
- Диапазон наклона от/до: + 45 °/- 45 °
- Электроника Vario (V)
- Функция выдувания опилок - для лучшего обзора области резания
- Возможно подключение пылесоса - для чистоты рабочего места
- Нескользящая накладка Softgrip - для комфортной работы