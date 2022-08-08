Преимущества

4 ступени маятникового хода

Максимальная толщина пропила в цветных металлах: 18 мм

Диапазон наклона от/до: + 45 °/- 45 °

Электроника Vario (V)

Функция выдувания опилок - для лучшего обзора области резания

Возможно подключение пылесоса - для чистоты рабочего места

Нескользящая накладка Softgrip - для комфортной работы

Лобзик Metabo STEB 65 Quick 601030500 имеет 4 ступени маятникового хода. Благодаря системе Metabo «Quick» смена пильного полотна не занимает много времени и дополнительных приспособлений не требуется. Функция выдувания обеспечивает хороший обзор области реза. Скорость резания легко и просто настраивается поворотом специального колесика.