Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лобзик Metabo STEB 65 Quick 601030500
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Metabo STEB 65 Quick 601030500
    Арт. О00000030942
    5.0
    1
    Лобзик Metabo STEB 65 Quick 601030500
    Лобзик Metabo STEB 65 Quick 601030500
    Лобзик Metabo STEB 65 Quick 601030500
    Лобзик Metabo STEB 65 Quick 601030500
    Лобзик Metabo STEB 65 Quick 601030500
      Лобзик Metabo STEB 65 Quick 601030500
      Лобзик Metabo STEB 65 Quick 601030500
      Лобзик Metabo STEB 65 Quick 601030500
      Лобзик Metabo STEB 65 Quick 601030500
      Лобзик Metabo STEB 65 Quick 601030500

      Лобзик Metabo STEB 65 Quick 601030500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000030942
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лобзик Metabo STEB 65 Quick 601030500 имеет 4 ступени маятникового хода. Благодаря системе Metabo «Quick» смена пильного полотна не занимает много времени и дополнительных приспособлений не требуется. Функция выдувания обеспечивает хороший обзор области реза. Скорость резания легко и просто настраивается поворотом специального колесика.

        Преимущества

        • 4 ступени маятникового хода
        • Максимальная толщина пропила в цветных металлах: 18 мм
        • Диапазон наклона от/до: + 45 °/- 45 °
        • Электроника Vario (V)
        • Функция выдувания опилок - для лучшего обзора области резания
        • Возможно подключение пылесоса - для чистоты рабочего места
        • Нескользящая накладка Softgrip - для комфортной работы