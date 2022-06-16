Преимущества

Плавная регулировка скорости

Минимальный радиус пропила 25 мм

Подошва может быть наклонена на 45 градусов в обе стороны для косого спила

Быстрая замена пилки

Противовес для снижения вибрации

Корпус выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава

Электрический лобзик Hikoki CJ90VST предназначен для прямой и фигурной распилки различных материалов: древесины, металла, пластика и других. Высокопрочный корпус защищает инструмент от повреждений. Низкий уровень вибрации благодаря встроенному противовесу увеличивает комфорт во время работы. Опорный ролик предотвращает поломку режущего инструмента и делает пиление точным и аккуратным.