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Электрический лобзик Hikoki CJ90VST
5.0
2
6 942 ₽
9 710 ₽
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Hikoki CJ90VST
    Арт. О00000007035
    5.0
    2
    Электрический лобзик Hikoki CJ90VST
    Электрический лобзик Hikoki CJ90VST
    Электрический лобзик Hikoki CJ90VST
    Электрический лобзик Hikoki CJ90VST
      Электрический лобзик Hikoki CJ90VST
      Электрический лобзик Hikoki CJ90VST
      Электрический лобзик Hikoki CJ90VST
      Электрический лобзик Hikoki CJ90VST

      Электрический лобзик Hikoki CJ90VST

      • -2 768 ₽
      6 942 ₽
      9 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007035
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hikoki
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -2 768 ₽
      6 942 ₽
      9 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Hikoki CJ90VST предназначен для прямой и фигурной распилки различных материалов: древесины, металла, пластика и других. Высокопрочный корпус защищает инструмент от повреждений. Низкий уровень вибрации благодаря встроенному противовесу увеличивает комфорт во время работы. Опорный ролик предотвращает поломку режущего инструмента и делает пиление точным и аккуратным.

        Преимущества

        • Плавная регулировка скорости
        • Минимальный радиус пропила 25 мм
        • Подошва может быть наклонена на 45 градусов в обе стороны для косого спила
        • Быстрая замена пилки
        • Противовес для снижения вибрации
        • Корпус выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава