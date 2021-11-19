Преимущества

Плавный пуск

Новый дизайн корпуса

Чрезвычайно низкий уровень шума и вибрации

Электрический контроль скорости обеспечивает стабильную скорость

Встроенная светодиодная лампа для удобства наблюдения за линией реза

Резиновые противоскользящие вставки в корпусе редуктора

Электрический лобзик Makita 4351FCT - инструмент профессионального уровня, обеспечивает качественное пиление различных материалов. Низкий уровень шума и вибрации увеличивает комфорт во время длительной работы. Электрический контроль скорости и встроенная светодиодная подсветка обеспечивают качественный прямой рез. На подошве находится специальная накладка - для защиты заготовки от царапин.