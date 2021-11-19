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Электрический лобзик Makita 4351FCT
4.1
36
17 800 ₽
22 620 ₽
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Makita 4351FCT
    Арт. Х14131
    4.1
    36
    Электрический лобзик Makita 4351FCT
    Электрический лобзик Makita 4351FCT
    Электрический лобзик Makita 4351FCT
    Электрический лобзик Makita 4351FCT
      Электрический лобзик Makita 4351FCT
      Электрический лобзик Makita 4351FCT
      Электрический лобзик Makita 4351FCT
      Электрический лобзик Makita 4351FCT

      Электрический лобзик Makita 4351FCT

      • -4 820 ₽
      17 800 ₽
      22 620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х14131
      4.1
      36

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Число ходов, ход/мин
      		2800
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      • -4 820 ₽
      17 800 ₽
      22 620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Makita 4351FCT - инструмент профессионального уровня, обеспечивает качественное пиление различных материалов. Низкий уровень шума и вибрации увеличивает комфорт во время длительной работы. Электрический контроль скорости и  встроенная светодиодная подсветка обеспечивают качественный прямой рез. На подошве находится специальная накладка - для защиты заготовки от царапин.

        Преимущества

        • Плавный пуск
        • Новый дизайн корпуса
        • Чрезвычайно низкий уровень шума и вибрации
        • Электрический контроль скорости обеспечивает стабильную скорость
        • Встроенная светодиодная лампа для удобства наблюдения за линией реза
        • Резиновые противоскользящие вставки в корпусе редуктора