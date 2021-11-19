Электрический лобзик Makita 4351FCT
Арт. Х14131
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Румыния
|
Родина бренда
|Япония
|
Число ходов, ход/мин
|2800
|
Наличие подсветки
|Да
С этим товаром смотрят
- Электрический лобзик Makita 4351FCT - инструмент профессионального уровня, обеспечивает качественное пиление различных материалов. Низкий уровень шума и вибрации увеличивает комфорт во время длительной работы. Электрический контроль скорости и встроенная светодиодная подсветка обеспечивают качественный прямой рез. На подошве находится специальная накладка - для защиты заготовки от царапин.
Преимущества
- Плавный пуск
- Новый дизайн корпуса
- Чрезвычайно низкий уровень шума и вибрации
- Электрический контроль скорости обеспечивает стабильную скорость
- Встроенная светодиодная лампа для удобства наблюдения за линией реза
- Резиновые противоскользящие вставки в корпусе редуктора