Клевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-572, 7 шт.
Арт. О00000024233
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|7
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Длина, мм
|100
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- Клевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-572 предназначены для прочного соединения деталей из картона, полимерных материалов, линолеума, кожи, ткани, резины, керамики, фарфора, стекла.
Преимущества
- Время застывания 35-45 сек
- Рекомендованная мощность пистолета от 30Вт
- Не содержит токсичных элементов