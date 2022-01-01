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Клевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-572, 7 шт.
95 ₽
Клеевые стержни
    Клевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-572, 7 шт.
    Арт. О00000024233
    Клевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-572, 7 шт.
    Клевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-572, 7 шт.
    Клевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-572, 7 шт.
    Клевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-572, 7 шт.
    Клевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-572, 7 шт.
      Клевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-572, 7 шт.
      Клевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-572, 7 шт.
      Клевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-572, 7 шт.
      Клевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-572, 7 шт.
      Клевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-572, 7 шт.

      Клевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-572, 7 шт.

      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024233

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		7
      Длина, мм
      		100
      Все характеристики

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      95 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клевые стержни для клеевого пистолета Практика 641-572 предназначены для прочного соединения деталей из картона, полимерных материалов, линолеума, кожи, ткани, резины, керамики, фарфора, стекла. 

        Преимущества

        • Время застывания 35-45 сек
        • Рекомендованная мощность пистолета от 30Вт
        • Не содержит токсичных элементов