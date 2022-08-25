Клеевой термопистолет Энергомаш ПК-200, 200 Вт

Преимущества

Нагревательный элемент с малым временем разогрева стабильно поддерживает рабочую температуру на постоянном уровне и обеспечивает высокую эффективность процесса склеивания

Упрочненная упорная направляющая муфта предотвращает попадания нагретого клея назад в прибор, сохраняя его от поломок

Оптимальная форма форсунки сопла обеспечивает аккуратные результаты работы

Модель не оставляет капель или подтеков в рабочей области, а готовые изделия всегда получаются без присутствия засохших остатков клея

Безопасный полимерный корпус отличается заметной легкостью, а благодаря своему эргономичному исполнению инструмент оптимально лежит в руке

Подставка фиксируется в двух положениях, а специальный срез на рукоятке обеспечивает устойчивое положение инструмента при его установке на поверхности стола для обеспечения комфорта в использовании

Благодаря усиленному штоку нагнетающего механизма инструмент отличается плавной подачей клеевой массы, независимо от ее плотности

Широкий курок механизма подачи обеспечивает уверенный контроль над инструментом при производстве технологических операций и позволяет выполнять как точное дозирование, так и оптимальное нанесение клея

Благодаря установленной в рукоятке пружине, кольцевой толкатель расходного стержня возвращается в исходное положение, что заметно сокращает ненужный выход клеящего материала

Длинный сетевой шнур обеспечивает широкую рабочую область и надежное питание инструмента в любых условиях применения

Простая в применении универсальная модель отличается безопасной работой и обеспечивает аккуратные результаты нанесения клея и быструю фиксацию изделий. Пистолет предназначен для разогрева и нанесения универсального термоклея из расходных стержней диаметром 11,2 мм. Инструмент отлично склеивает пластмассу, древесину, картон, бумагу, искусственную кожу, ткань, пробку, камень, стекло и металл. Модель выгодно отличается своей производительностью и подходит как для мелких работ по склеиванию с использованием небольшого количества клея, так и для объемных клеевых соединений с высоким расходом материала.