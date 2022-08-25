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Клеевой термопистолет Энергомаш ПК-200, 200 Вт
5.0
1
675 ₽
750 ₽
Клеевые термопистолеты
    Клеевой термопистолет Энергомаш ПК-200, 200 Вт
    Арт. О00000029252
    5.0
    1
    Клеевой термопистолет Энергомаш ПК-200, 200 Вт
    Клеевой термопистолет Энергомаш ПК-200, 200 Вт
    Клеевой термопистолет Энергомаш ПК-200, 200 Вт
    Клеевой термопистолет Энергомаш ПК-200, 200 Вт
    Клеевой термопистолет Энергомаш ПК-200, 200 Вт
    Клеевой термопистолет Энергомаш ПК-200, 200 Вт
      Клеевой термопистолет Энергомаш ПК-200, 200 Вт
      Клеевой термопистолет Энергомаш ПК-200, 200 Вт
      Клеевой термопистолет Энергомаш ПК-200, 200 Вт
      Клеевой термопистолет Энергомаш ПК-200, 200 Вт
      Клеевой термопистолет Энергомаш ПК-200, 200 Вт
      Клеевой термопистолет Энергомаш ПК-200, 200 Вт

      Клеевой термопистолет Энергомаш ПК-200, 200 Вт

      • -75 ₽
      675 ₽
      750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029252
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энергомаш
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность клеевого пистолета, Вт
      		200
      Производительность, г/мин
      		16
      Все характеристики
      • -75 ₽
      675 ₽
      750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Простая в применении универсальная модель отличается безопасной работой и обеспечивает аккуратные результаты нанесения клея и быструю фиксацию изделий. Пистолет предназначен для разогрева и нанесения универсального термоклея из расходных стержней диаметром 11,2 мм. Инструмент отлично склеивает пластмассу, древесину, картон, бумагу, искусственную кожу, ткань, пробку, камень, стекло и металл. Модель выгодно отличается своей производительностью и подходит как для мелких работ по склеиванию с использованием небольшого количества клея, так и для объемных клеевых соединений с высоким расходом материала.

        Преимущества

        • Нагревательный элемент с малым временем разогрева стабильно поддерживает рабочую температуру на постоянном уровне и обеспечивает высокую эффективность процесса склеивания
        • Упрочненная упорная направляющая муфта предотвращает попадания нагретого клея назад в прибор, сохраняя его от поломок
        • Оптимальная форма форсунки сопла обеспечивает аккуратные результаты работы
        • Модель не оставляет капель или подтеков в рабочей области, а готовые изделия всегда получаются без присутствия засохших остатков клея
        • Безопасный полимерный корпус отличается заметной легкостью, а благодаря своему эргономичному исполнению инструмент оптимально лежит в руке
        • Подставка фиксируется в двух положениях, а специальный срез на рукоятке обеспечивает устойчивое положение инструмента при его установке на поверхности стола для обеспечения комфорта в использовании
        • Благодаря усиленному штоку нагнетающего механизма инструмент отличается плавной подачей клеевой массы, независимо от ее плотности
        • Широкий курок механизма подачи обеспечивает уверенный контроль над инструментом при производстве технологических операций и позволяет выполнять как точное дозирование, так и оптимальное нанесение клея
        • Благодаря установленной в рукоятке пружине, кольцевой толкатель расходного стержня возвращается в исходное положение, что заметно сокращает ненужный выход клеящего материала
        • Длинный сетевой шнур обеспечивает широкую рабочую область и надежное питание инструмента в любых условиях применения