Клеевые пистолеты 11 мм
Найдено: 14 товаров
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- 990 ₽Мощность, Вт: 78Производительность, г/мин: 12Вес, кг: 0.26Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Да
- 3 460 ₽Мощность, Вт: 80Производительность, г/мин: 12Вес, кг: 0.45Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Нет
- 675 ₽750 ₽Мощность, Вт: 200Производительность, г/мин: 16Вес, кг: 0.25Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Да
- -75 ₽
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- 4 099 ₽Мощность, Вт: 200Производительность, г/мин: 18Вес, кг: 0.25Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Да
- 950 ₽1 570 ₽Мощность, Вт: 80Производительность, г/мин: 13.3Вес, кг: 0.43Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Да
- -620 ₽
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- 319 ₽Производительность, г/мин: 8Вес, кг: 0.2Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Нет
- Нет в наличииМощность, Вт: 200Производительность, г/мин: 22Вес, кг: 0.33Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Да
- Нет в наличииМощность, Вт: 70Вес, кг: 0.2Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Нет
- Нет в наличииМощность, Вт: 80Вес, кг: 0.23Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Нет
- Нет в наличииМощность, Вт: 65Вес, кг: 0.18Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Нет
- Нет в наличииМощность, Вт: 40Производительность, г/мин: 4Вес, кг: 0.247Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Нет
- Нет в наличииМощность, Вт: 100Производительность, г/мин: 10Вес, кг: 0.28Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Нет
- Нет в наличииМощность, Вт: 200Вес, кг: 0.4Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Да
- Нет в наличииМощность, Вт: 200Производительность, г/мин: 13Вес, кг: 0.28Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Нет
Клеевые пистолеты 11 мм в интернет-магазине «Бигам» по цене от 291 рубль до 9 406 рублей. В наличии более 18 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.