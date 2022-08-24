Пистолет клеящий бытовой P.I.T. PEC 100-C, 100 Вт, время нагрева 5 мин
Арт. О00000034458
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Мощность клеевого пистолета, Вт
|100
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Производительность, г/мин
|10
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- -311 ₽
- Персональная скидка
- Пистолет клеящий P.I.T. PEC 100-C применяется для скрепления материалов при помощи термоклея.
Преимущества
- Подставка позволяет положить инструмент на поверхность в перерывах
- Оснащен удобной рукояткой для комфортной работы
- Имеет компактные размеры поэтому с ним удобно работать