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Пистолет клеящий бытовой P.I.T. PEC 100-C, 100 Вт, время нагрева 5 мин
5.0
1
Найти аналог
Клеевые термопистолеты
    Пистолет клеящий бытовой P.I.T. PEC 100-C, 100 Вт, время нагрева 5 мин
    Арт. О00000034458
    5.0
    1
    Пистолет клеящий бытовой P.I.T. PEC 100-C, 100 Вт, время нагрева 5 мин
    Пистолет клеящий бытовой P.I.T. PEC 100-C, 100 Вт, время нагрева 5 мин
    Пистолет клеящий бытовой P.I.T. PEC 100-C, 100 Вт, время нагрева 5 мин
      Пистолет клеящий бытовой P.I.T. PEC 100-C, 100 Вт, время нагрева 5 мин
      Пистолет клеящий бытовой P.I.T. PEC 100-C, 100 Вт, время нагрева 5 мин
      Пистолет клеящий бытовой P.I.T. PEC 100-C, 100 Вт, время нагрева 5 мин

      Пистолет клеящий бытовой P.I.T. PEC 100-C, 100 Вт, время нагрева 5 мин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034458
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Мощность клеевого пистолета, Вт
      		100
      Производительность, г/мин
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет клеящий P.I.T. PEC 100-C применяется для скрепления материалов при помощи термоклея.

        Преимущества

        • Подставка позволяет положить инструмент на поверхность в перерывах
        • Оснащен удобной рукояткой для комфортной работы
        • Имеет компактные размеры поэтому с ним удобно работать