Фильтр 1

Здесь представлены пистолеты для работы с полиэфирным клеем белого или прозрачного цвета. В отличие от силикона, используемого для монтажных пистолетов, склеивание расплавом возможно только при нагревании. Такой клей дешевле, и часто применяется в детском творчестве: склейке пластмассы, бумаги, дерева и тонкого металла.