Клеевые пистолеты с регулировкой температуры
Найдено: 4 товара
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- 3 080 ₽Мощность, Вт: 200Производительность, г/мин: 16Вес, кг: 0.32Диаметр клеевого стержня, мм: 7Защита от капель: Нет
- Нет в наличииМощность, Вт: 200Производительность, г/мин: 22Вес, кг: 0.33Диаметр клеевого стержня, мм: 11Защита от капель: Да
- Нет в наличииМощность, Вт: 100Производительность, г/мин: 5Вес, кг: 0.2Диаметр клеевого стержня, мм: 7Защита от капель: Да
- Нет в наличииМощность, Вт: 500Производительность, г/мин: 30Вес, кг: 0.4Диаметр клеевого стержня, мм: 7Защита от капель: Нет
Клеевые пистолеты с регулировкой температуры в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 699 рублей до 6 040 рублей. В наличии более 4 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.