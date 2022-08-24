Клеевой пистолет Kolner KGG 7/40
Арт. О00000034685
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность клеевого пистолета, Вт
|40
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Напряжение сети, В
|220
- Клеевой пистолет Kolner KGG 7/40 - склеивает чистые, сухие и обезжиренные поверхности различных материалов в бытовых условиях. Малое потребление электроэнергии всего 40 Вт обеспечивает экономичное использование. Во время перерыва пистолет удобно устанавливается на металлическую опору.
Преимущества
- Широкая сфера применения
- Малый вес
- Низкое потребление электроэнергии
- Удобство в работе
- Расширенная комплектация