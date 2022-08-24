Преимущества

Широкая сфера применения

Малый вес

Низкое потребление электроэнергии

Удобство в работе

Расширенная комплектация

Клеевой пистолет Kolner KGG 7/40 - склеивает чистые, сухие и обезжиренные поверхности различных материалов в бытовых условиях. Малое потребление электроэнергии всего 40 Вт обеспечивает экономичное использование. Во время перерыва пистолет удобно устанавливается на металлическую опору.