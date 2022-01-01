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Нож для рейсмуса Практика Эксперт 919-853, 306х8х2.0 мм, 2 шт.
2 320 ₽
Ножи для электрических рубанков
    Нож для рейсмуса Практика Эксперт 919-853, 306х8х2.0 мм, 2 шт.
    Арт. О00000024364
    Нож для рейсмуса Практика Эксперт 919-853, 306х8х2.0 мм, 2 шт.

      Нож для рейсмуса Практика Эксперт 919-853, 306х8х2.0 мм, 2 шт.

      2 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024364

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		нож для рубанка
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      2 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож для рейсмуса Практика Эксперт 919-853 - используется совместно с рейсмусом Макита 2012NB. Применяются при необходимости замены затупившихся ножей на рабочем валу станка. Лезвия предназначены для строгания прямолинейных поверхностей деревянных заготовок.
        Быстрорежущие ножи обладают высокой прочностью.