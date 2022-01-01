Нож для рейсмуса Практика Эксперт 919-853, 306х8х2.0 мм, 2 шт.

Нож для рейсмуса Практика Эксперт 919-853 - используется совместно с рейсмусом Макита 2012NB. Применяются при необходимости замены затупившихся ножей на рабочем валу станка. Лезвия предназначены для строгания прямолинейных поверхностей деревянных заготовок.

Быстрорежущие ножи обладают высокой прочностью.