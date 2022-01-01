Нож для рейсмуса Практика Эксперт 919-853, 306х8х2.0 мм, 2 шт.
Арт. О00000024364
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|нож для рубанка
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Количество предметов, шт
|2
- Нож для рейсмуса Практика Эксперт 919-853 - используется совместно с рейсмусом Макита 2012NB. Применяются при необходимости замены затупившихся ножей на рабочем валу станка. Лезвия предназначены для строгания прямолинейных поверхностей деревянных заготовок.
Быстрорежущие ножи обладают высокой прочностью.