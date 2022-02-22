Пневматический степлер Sumake F18/30

Гвоздезабивной пистолет Sumake F18/30 это приспособление профессионального класса, широко применяемое в строительно-ремонтной области. Используется пневмостеплер Sumake F18/30 в основном для того, чтобы производить быструю установку крепежных изделий, таких как дюбели и гвозди длиной от одного до трех сантиметров. В обойму такого пистолета помещается сотня гвоздей, что удобно при большом объеме монтажной работы. Механизм работы пистолета основан на подаче сжатого воздуха к дулу с такой силой, чтобы эффективно и глубоко вбить гвоздь в рабочую поверхность. Пистолет устойчив к длительному использованию, не боится влаги и пожаробезопасен. Он мало весит, поэтому легок в хранении и транспортировке. Пистолет Sumake F18/30 купить можно для работы как на открытом пространстве, так и в промышленных помещениях.

Преимущества пневматического пистолета Sumake F18/30:

Эффективность;

Портативность;

Универсальность;

Простота.

Комплектация: