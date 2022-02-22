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Пневматический степлер Sumake F18/30
5.0
2
6 726 ₽
Пневматические степлеры
  • Персональная скидка
Пневматический степлер Sumake F18/30
Арт. X76202
5.0
2
Пневматический степлер Sumake F18/30
Пневматический степлер Sumake F18/30
Пневматический степлер Sumake F18/30
  • Персональная скидка
Пневматический степлер Sumake F18/30
Пневматический степлер Sumake F18/30
Пневматический степлер Sumake F18/30

Пневматический степлер Sumake F18/30

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6 726 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X76202
5.0
2

Характеристики

Производитель
Sumake
Страна производства
Таиланд
Родина бренда
Тайвань
Макс. давление, бар
7
Габариты, мм
280x210x60
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 726 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Гвоздезабивной пистолет Sumake F18/30 это приспособление профессионального класса, широко применяемое в строительно-ремонтной области. Используется пневмостеплер Sumake F18/30 в основном для того, чтобы производить быструю установку крепежных изделий, таких как дюбели и гвозди длиной от одного до трех сантиметров. В обойму такого пистолета помещается сотня гвоздей, что удобно при большом объеме монтажной работы. Механизм работы пистолета основан на подаче сжатого воздуха к дулу с такой силой, чтобы эффективно и глубоко вбить гвоздь в рабочую поверхность. Пистолет устойчив к длительному использованию, не боится влаги и пожаробезопасен. Он мало весит, поэтому легок в хранении и транспортировке. Пистолет Sumake F18/30 купить можно для работы как на открытом пространстве, так и в промышленных помещениях.

    Преимущества пневматического пистолета Sumake F18/30:

    • Эффективность;
    • Портативность;
    • Универсальность;
    • Простота.

    Комплектация:

    • Пневмопистолет;
    • Инструкция по эксплуатации;
    • Гарантийный талон;
    • Упаковка.