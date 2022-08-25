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Электрический степлер Зубр ЗСП-2000, 2000 Вт
5.0
1
5 450 ₽
5 950 ₽
Электрические степлеры
    Электрический степлер Зубр ЗСП-2000, 2000 Вт
    Арт. Ю00000017566
    5.0
    1
    Электрический степлер Зубр ЗСП-2000, 2000 Вт
    Электрический степлер Зубр ЗСП-2000, 2000 Вт
    Электрический степлер Зубр ЗСП-2000, 2000 Вт
    Электрический степлер Зубр ЗСП-2000, 2000 Вт
    Электрический степлер Зубр ЗСП-2000, 2000 Вт
      Электрический степлер Зубр ЗСП-2000, 2000 Вт
      Электрический степлер Зубр ЗСП-2000, 2000 Вт
      Электрический степлер Зубр ЗСП-2000, 2000 Вт
      Электрический степлер Зубр ЗСП-2000, 2000 Вт
      Электрический степлер Зубр ЗСП-2000, 2000 Вт

      Электрический степлер Зубр ЗСП-2000, 2000 Вт

      • -500 ₽
      5 450 ₽
      5 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000017566
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Частота ударов, уд/мин
      		20
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      • -500 ₽
      5 450 ₽
      5 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Простое и удобное изделие для разнообразных работ: скрепления деталей, фиксации материалов, закрепления подвесных элементов и тканей, пленок, кожи, панелей и т.д., а также для соединения изделий из различных материалов (дерева, пластика) при строительных, отделочных и ремонтных работах. Сочетает в себе большую силу удара с плавной регулировкой, защиту от срабатывания "вхолостую", встроенный магазин большой емкости - все что надо для комфортной, безопасной и длительной работы.

        Преимущества

        • Универсальный пистолет, позволяющий забивать скобы и гвозди
        • Простая и надежная конструкция
        • Широкий спектр совместимых скоб и гвоздей
        • Плавная регулировка силы удара позволяет устанавливать глубину забивания
        • Высокая частота срабатывания для большей производительности
        • Двойная защита от случайного срабатывания для дополнительной безопасности: основной выключатель полностью отключает питание, блокировка курка от срабатывания без упора в материал
        • Вместительный магазин на 50 единиц крепежа для долговременной беспрерывной работы
        • Закаленный боек для увеличения надежности и срока службы
        • Низкий уровень отдачи для комфорта
        • Запас скоб и гвоздей в комплекте