Электрический степлер Зубр ЗСП-2000, 2000 Вт

Преимущества

Универсальный пистолет, позволяющий забивать скобы и гвозди

Простая и надежная конструкция

Широкий спектр совместимых скоб и гвоздей

Плавная регулировка силы удара позволяет устанавливать глубину забивания

Высокая частота срабатывания для большей производительности

Двойная защита от случайного срабатывания для дополнительной безопасности: основной выключатель полностью отключает питание, блокировка курка от срабатывания без упора в материал

Вместительный магазин на 50 единиц крепежа для долговременной беспрерывной работы

Закаленный боек для увеличения надежности и срока службы

Низкий уровень отдачи для комфорта

Запас скоб и гвоздей в комплекте

Простое и удобное изделие для разнообразных работ: скрепления деталей, фиксации материалов, закрепления подвесных элементов и тканей, пленок, кожи, панелей и т.д., а также для соединения изделий из различных материалов (дерева, пластика) при строительных, отделочных и ремонтных работах. Сочетает в себе большую силу удара с плавной регулировкой, защиту от срабатывания "вхолостую", встроенный магазин большой емкости - все что надо для комфортной, безопасной и длительной работы.