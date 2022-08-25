Электрический степлер Зубр ЗСП-2000, 2000 Вт
Арт. Ю00000017566
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Частота ударов, уд/мин
|20
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Упаковка
|коробка
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- Персональная скидка
- Простое и удобное изделие для разнообразных работ: скрепления деталей, фиксации материалов, закрепления подвесных элементов и тканей, пленок, кожи, панелей и т.д., а также для соединения изделий из различных материалов (дерева, пластика) при строительных, отделочных и ремонтных работах. Сочетает в себе большую силу удара с плавной регулировкой, защиту от срабатывания "вхолостую", встроенный магазин большой емкости - все что надо для комфортной, безопасной и длительной работы.
Преимущества
- Универсальный пистолет, позволяющий забивать скобы и гвозди
- Простая и надежная конструкция
- Широкий спектр совместимых скоб и гвоздей
- Плавная регулировка силы удара позволяет устанавливать глубину забивания
- Высокая частота срабатывания для большей производительности
- Двойная защита от случайного срабатывания для дополнительной безопасности: основной выключатель полностью отключает питание, блокировка курка от срабатывания без упора в материал
- Вместительный магазин на 50 единиц крепежа для долговременной беспрерывной работы
- Закаленный боек для увеличения надежности и срока службы
- Низкий уровень отдачи для комфорта
- Запас скоб и гвоздей в комплекте