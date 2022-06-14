Скобы Зубр 31620-06_Z01 (тип 53, 6 мм, красные, 1000 шт.)

Предназначены для крепления тканых материалов (ткани, обивки, холста) к поверхностям из дерева, ДСП и т.п. с помощью скобозабивного пистолета. Обеспечивают наивысшее качество выполнения работ при крепления тканых материалов (ткани, обивки, холста) и материалов не несущих высоких нагрузок к поверхности из дерева, ДВП, пластика т.п.. Тонкая проволока не повреждает волокна материала.

Преимущества