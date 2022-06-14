Скобы Зубр 31620-06_Z01 (тип 53, 6 мм, красные, 1000 шт.)
Арт. Х132341
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|6
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Количество штук в упаковке, шт
|1000
- Предназначены для крепления тканых материалов (ткани, обивки, холста) к поверхностям из дерева, ДСП и т.п. с помощью скобозабивного пистолета. Обеспечивают наивысшее качество выполнения работ при крепления тканых материалов (ткани, обивки, холста) и материалов не несущих высоких нагрузок к поверхности из дерева, ДВП, пластика т.п.. Тонкая проволока не повреждает волокна материала.
Преимущества
- Скобы из тонкой проволоки не повреждают прикрепляемый материал и практически незаметны после установки
- Изготовлены из гальванизированной стали с высоким пределом
- Изготовлены из гальванизированной стали с высоким пределом