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Скобы Зубр 31620-06_Z01 (тип 53, 6 мм, красные, 1000 шт.)
4.7
3
110 ₽
Для электрических степлеров
    Скобы Зубр 31620-06_Z01 (тип 53, 6 мм, красные, 1000 шт.)
    Арт. Х132341
    4.7
    3
    Скобы Зубр 31620-06_Z01 (тип 53, 6 мм, красные, 1000 шт.)
    Скобы Зубр 31620-06_Z01 (тип 53, 6 мм, красные, 1000 шт.)
    Скобы Зубр 31620-06_Z01 (тип 53, 6 мм, красные, 1000 шт.)
      Скобы Зубр 31620-06_Z01 (тип 53, 6 мм, красные, 1000 шт.)
      Скобы Зубр 31620-06_Z01 (тип 53, 6 мм, красные, 1000 шт.)
      Скобы Зубр 31620-06_Z01 (тип 53, 6 мм, красные, 1000 шт.)

      Скобы Зубр 31620-06_Z01 (тип 53, 6 мм, красные, 1000 шт.)

      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х132341
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		6
      Количество штук в упаковке, шт
      		1000
      Все характеристики
      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Предназначены для крепления тканых материалов (ткани, обивки, холста) к поверхностям из дерева, ДСП и т.п. с помощью скобозабивного пистолета. Обеспечивают наивысшее качество выполнения работ при крепления тканых материалов (ткани, обивки, холста) и материалов не несущих высоких нагрузок к поверхности из дерева, ДВП, пластика т.п.. Тонкая проволока не повреждает волокна материала.

        Преимущества

        • Скобы из тонкой проволоки не повреждают прикрепляемый материал и практически незаметны после установки
        • Изготовлены из гальванизированной стали с высоким пределом
        • Изготовлены из гальванизированной стали с высоким пределом