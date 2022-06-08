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Скобы для электрического степлера Зубр 31660-25 (тип 55, 25 мм)
4.5
2
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Для электрических степлеров
    Скобы для электрического степлера Зубр 31660-25 (тип 55, 25 мм)
    Арт. Х13235996
    4.5
    2
    Скобы для электрического степлера Зубр 31660-25 (тип 55, 25 мм)
    Скобы для электрического степлера Зубр 31660-25 (тип 55, 25 мм)
    Скобы для электрического степлера Зубр 31660-25 (тип 55, 25 мм)
      Скобы для электрического степлера Зубр 31660-25 (тип 55, 25 мм)
      Скобы для электрического степлера Зубр 31660-25 (тип 55, 25 мм)
      Скобы для электрического степлера Зубр 31660-25 (тип 55, 25 мм)

      Скобы для электрического степлера Зубр 31660-25 (тип 55, 25 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х13235996
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		25
      Количество штук в упаковке, шт
      		3000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональные расходные материалы обеспечивают надежное крепления заготовок из дерева, пластика, двп и т.п. между собой при использовании электрического степлера.

        Преимущества

        • Узкая перекладина обеспечивает глубокое проникновение в материал и особо прочное крепление, при этом скоба остается незаметной
        • Материал: легированная сталь со специальной закалкой и пределом прочности 1800 Нм