Скобы Зубр 31620-14_Z01 (тип 53, 14 мм, красные, 1000 шт.)
Арт. Х132338
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|14
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Количество штук в упаковке, шт
|1000
- Закаленные скобы 31620-14_z01 ЗУБР используются в качестве крепежного элемента вместе со степлерами. Предназначены для дерева мягких и твердых пород, а также фанеры и ДСП. Применяются в мебельном производстве или строительстве для крепления ткани, пластика к дереву, ДСП и др.
Преимущества
- Скобы имеют закаленную структуру, благодаря чему обеспечивают надежное крепление и фиксацию
- Острые концы с легкостью входят в материал