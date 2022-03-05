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Скобы Зубр 31620-14_Z01 (тип 53, 14 мм, красные, 1000 шт.)
5.0
2
200 ₽
Для электрических степлеров
    Скобы Зубр 31620-14_Z01 (тип 53, 14 мм, красные, 1000 шт.)
    Арт. Х132338
    5.0
    2
    Скобы Зубр 31620-14_Z01 (тип 53, 14 мм, красные, 1000 шт.)

      Скобы Зубр 31620-14_Z01 (тип 53, 14 мм, красные, 1000 шт.)

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х132338
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		14
      Количество штук в упаковке, шт
      		1000
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Закаленные скобы 31620-14_z01 ЗУБР используются в качестве крепежного элемента вместе со степлерами. Предназначены для дерева мягких и твердых пород, а также фанеры и ДСП. Применяются в мебельном производстве или строительстве для крепления ткани, пластика к дереву, ДСП и др.

        Преимущества

        • Скобы имеют закаленную структуру, благодаря чему обеспечивают надежное крепление и фиксацию
        • Острые концы с легкостью входят в материал