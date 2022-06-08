Скобы для электрического степлера Зубр 31660-15 (тип 55, 15 мм)
Арт. Х13235998
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|15
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Количество штук в упаковке, шт
|3000
- Профессиональные расходные материалы обеспечивают надежное крепления заготовок из дерева, пластика, двп и т.п. между собой при использовании электрического степлера.
Преимущества
- Узкая перекладина обеспечивает глубокое проникновение в материал и особо прочное крепление, при этом скоба остается незаметной
- Материал: легированная сталь со специальной закалкой и пределом прочности 1800 Нм