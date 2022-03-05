Скобы Зубр 31630-14 тип 140 14мм зеленые 500шт

Скобы ЗУБР 31630-14 обеспечивают наивысшее качество выполнения работ при крепления тканых материалов (ткани, обивки, холста) и материалов не несущих высоких нагрузок к поверхности из дерева, ДВП, пластика т.п. Тонкая проволока не повреждает волокна материала. Предназначены для крепления тканых материалов (ткани, обивки, холста) к поверхностям из дерева, ДСП и т.п. с помощью скобозабивного пистолета.

Преимущества