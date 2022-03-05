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Скобы Зубр 31630-14 тип 140 14мм зеленые 500шт
5.0
2
23 ₽
Для электрических степлеров
    Скобы Зубр 31630-14 тип 140 14мм зеленые 500шт
    Арт. Х1308588
    5.0
    2
    Скобы Зубр 31630-14 тип 140 14мм зеленые 500шт

      Скобы Зубр 31630-14 тип 140 14мм зеленые 500шт

      23 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1308588
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		14
      Количество штук в упаковке, шт
      		500
      Все характеристики
      23 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скобы ЗУБР 31630-14 обеспечивают наивысшее качество выполнения работ при крепления тканых материалов (ткани, обивки, холста) и материалов не несущих высоких нагрузок к поверхности из дерева, ДВП, пластика т.п. Тонкая проволока не повреждает волокна материала. Предназначены для крепления тканых материалов (ткани, обивки, холста) к поверхностям из дерева, ДСП и т.п. с помощью скобозабивного пистолета.

        Преимущества

        • Скобы из тонкой проволоки не повреждают прикрепляемый материал и практически незаметны после установки
        • Имеют асимметричную DP-заточку для лучшей фиксации