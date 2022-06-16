Степлер мебельный четырехфункциональный MATRIX 40901 (скобы типа 140, 6 - 14 мм)

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Предназначен для быстрого крепления листового материала (оргалита, фанеры, ДСП, ДВП, пленки, утеплителя) к деревянному основанию.

Изготовлен из стали методом штамповки.

Защитное покрытие - хромирование.

Плавная регулировка силы удара, для контроля глубины забивания скобы.

Ручки очень удобны, для надежного удержания инструмента в руках. Также они имеют надежную защиту от случайного выстрела скобой за счет металлической петли.

Четырехфункциональный мебельный степлер MATRIX MASTER 40901 имеет очень мощный универсальный механизм и регулируемую силу удара. Степлером можно выполнять операции четырьмя различными крепежами: скобы - 36, 140, гвозди - 300, штифты - 500. Инструмент обладает высоким рабочим ресурсом, что позволяет использовать его часто.