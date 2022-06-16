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Степлер мебельный четырехфункциональный MATRIX 40901 (скобы типа 140, 6 - 14 мм)
4.5
2
1 990 ₽
Степлеры механические
    Степлер мебельный четырехфункциональный MATRIX 40901 (скобы типа 140, 6 - 14 мм)
    Арт. Х1323563
    4.5
    2
    Степлер мебельный четырехфункциональный MATRIX 40901 (скобы типа 140, 6 - 14 мм)
    Степлер мебельный четырехфункциональный MATRIX 40901 (скобы типа 140, 6 - 14 мм)
      Степлер мебельный четырехфункциональный MATRIX 40901 (скобы типа 140, 6 - 14 мм)
      Степлер мебельный четырехфункциональный MATRIX 40901 (скобы типа 140, 6 - 14 мм)

      Степлер мебельный четырехфункциональный MATRIX 40901 (скобы типа 140, 6 - 14 мм)

      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1323563
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Скобозабивной-молоток
      		Нет
      Индикатор замены скоб
      		Нет
      Функция повторного удара
      		Нет
      Удлиненный "носик"
      		Нет
      Все характеристики
      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Четырехфункциональный мебельный степлер MATRIX MASTER 40901 имеет очень мощный универсальный механизм и регулируемую силу удара. Степлером можно выполнять операции четырьмя различными крепежами: скобы - 36, 140, гвозди - 300, штифты - 500. Инструмент обладает высоким рабочим ресурсом, что позволяет использовать его часто.

        Особенности и преимущества:

        • Предназначен для быстрого крепления листового материала (оргалита, фанеры, ДСП, ДВП, пленки, утеплителя) к деревянному основанию.
        • Изготовлен из стали методом штамповки.
        • Защитное покрытие - хромирование.
        • Плавная регулировка силы удара, для контроля глубины забивания скобы.
        • Ручки очень удобны, для надежного удержания инструмента в руках. Также они имеют надежную защиту от случайного выстрела скобой за счет металлической петли.