Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57428, с регулировкой глубины забивания, гвозди 18GA, скобы 18GA
Арт. О00000032510
Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57428, с регулировкой глубины забивания, гвозди 18GA, скобы 18GA
Арт. О00000032510
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. давление, бар
|7.7
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Габариты, мм
|300х55
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- Пневматический нейлер-степлер с регулировкой глубины MATRIX 2 в 1 57428 используется для крепления материалов. Регулировка глубины обеспечивает отсутствие вмятин и царапин на обрабатываемых поверхностях. Инструмент с прорезиненной ручкой обеспечивает надежный охват и не выскальзывает из рук. Работа на сжатом воздухе повышает пожаро- и взрывобезопасность, поэтому прибором можно пользоваться во влажных помещениях.
Преимущества
- Широкая сфера применения MATRIX 57428
- Обрезиненная рукоять - для надежного хвата
- Больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
- Вес 1.7 кг - для долгой работы без усталости
- Работа на сжатом воздухе - для повышенной взрыво- и пожаробезопасности
- Регулятор глубины - для отсутствия царапин и сколов на материале
- Возможность использования инструмента во влажных помещениях