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Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57428, с регулировкой глубины забивания, гвозди 18GA, скобы 18GA
5.0
1
Найти аналог
Пневматические степлеры
    Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57428, с регулировкой глубины забивания, гвозди 18GA, скобы 18GA
    Арт. О00000032510
    5.0
    1
    Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57428, с регулировкой глубины забивания, гвозди 18GA, скобы 18GA
    Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57428, с регулировкой глубины забивания, гвозди 18GA, скобы 18GA
    Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57428, с регулировкой глубины забивания, гвозди 18GA, скобы 18GA
      Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57428, с регулировкой глубины забивания, гвозди 18GA, скобы 18GA
      Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57428, с регулировкой глубины забивания, гвозди 18GA, скобы 18GA
      Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57428, с регулировкой глубины забивания, гвозди 18GA, скобы 18GA

      Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57428, с регулировкой глубины забивания, гвозди 18GA, скобы 18GA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032510
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. давление, бар
      		7.7
      Габариты, мм
      		300х55
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический нейлер-степлер с регулировкой глубины MATRIX 2 в 1 57428 используется для крепления материалов. Регулировка глубины обеспечивает отсутствие вмятин и царапин на обрабатываемых поверхностях. Инструмент с прорезиненной ручкой обеспечивает надежный охват и не выскальзывает из рук. Работа на сжатом воздухе повышает пожаро- и взрывобезопасность, поэтому прибором можно пользоваться во влажных помещениях.

        Преимущества

        • Широкая сфера применения MATRIX 57428
        • Обрезиненная рукоять - для надежного хвата
        • Больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом
        • Вес 1.7 кг - для долгой работы без усталости
        • Работа на сжатом воздухе - для повышенной взрыво- и пожаробезопасности
        • Регулятор глубины - для отсутствия царапин и сколов на материале
        • Возможность использования инструмента во влажных помещениях