Пневматический нейлер-степлер 2 в 1 Matrix 57428, с регулировкой глубины забивания, гвозди 18GA, скобы 18GA

Регулировка глубины

обеспечивает отсутствие вмятин и царапин

на обрабатываемых поверхностях.

Преимущества

Широкая сфера применения MATRIX 57428

Обрезиненная рукоять - для надежного хвата

Больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом

Вес 1.7 кг - для долгой работы без усталости

Работа на сжатом воздухе - для повышенной взрыво- и пожаробезопасности

Регулятор глубины - для отсутствия царапин и сколов на материале

Возможность использования инструмента во влажных помещениях

Пневматический нейлер-степлер с регулировкой глубины MATRIX 2 в 1 57428 используется для крепления материалов.Инструмент с прорезиненной ручкой обеспечивает надежный охват и не выскальзывает из рук. Работа на сжатом воздухе повышает пожаро- и взрывобезопасность, поэтому прибором можно пользоваться во влажных помещениях.