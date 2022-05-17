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Мебельный степлер All-Be-Fix 642901
5.0
2
600 ₽
Степлеры механические
    Мебельный степлер All-Be-Fix 642901
    Арт. Х132366
    5.0
    2
    Мебельный степлер All-Be-Fix 642901

      Мебельный степлер All-Be-Fix 642901

      600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х132366
      5.0
      2

      Характеристики

      Скобозабивной-молоток
      		Нет
      Индикатор замены скоб
      		Нет
      Функция повторного удара
      		Нет
      Удлиненный "носик"
      		Нет
      Подходящая расходка
      		скобы
      Все характеристики
      600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Степлер мебельный для скоб 4-14х0,7 мм "All-Be-Fix" арт. 642901 используется при производстве мебели, выполнении строительных и отделочных работ.

        Особенности и преимущества:

        • Использование этого инструмента позволяет существенно повысить скорость сборки мебели.
        • Изготовлен в металлическом обслуживаемом корпусе из высококачественной закаленной стали, что значительно увеличивает его срок службы. 
        • Пружинный ударный механизм с регулировкой силы удара. 
        • Фиксатор ручки и фиксатор обоймы для скоб.
        • Ширина проволоки скоб - 0,7 мм.