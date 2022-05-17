Мебельный степлер All-Be-Fix 642901
Арт. Х132366
Характеристики
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Скобозабивной-молоток
|Нет
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Индикатор замены скоб
|Нет
|
Функция повторного удара
|Нет
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Удлиненный "носик"
|Нет
|
Подходящая расходка
|скобы
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Описание товара:Степлер мебельный для скоб 4-14х0,7 мм "All-Be-Fix" арт. 642901 используется при производстве мебели, выполнении строительных и отделочных работ.
Особенности и преимущества:
- Использование этого инструмента позволяет существенно повысить скорость сборки мебели.
- Изготовлен в металлическом обслуживаемом корпусе из высококачественной закаленной стали, что значительно увеличивает его срок службы.
- Пружинный ударный механизм с регулировкой силы удара.
- Фиксатор ручки и фиксатор обоймы для скоб.
- Ширина проволоки скоб - 0,7 мм.