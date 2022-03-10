Степлер мебельный пластиковый MATRIX 40907 (для скоб 6-8 мм, тип 53)

Описание товара:

Особенности и преимущества:

Износостойкий ударопрочный ABS-пластик корпуса гарантирует высокий рабочий ресурс мебельного степлера MATRIX 40907.

Ручка инструмента надежно фиксируется петлей для исключения случайного выстрела скобы.

Предназначен для быстрого крепления листового материала (оргалита, фанеры, ДСП, ДВП, пленки, утеплителя) к деревянному основанию.

Изготовлен из пластика методом литья.

Пластиковый мебельный степлер MATRIX 40907 применяется для выполнения небольших обивочных или крепежных работ к древесине с использованием коротких скоб типа 53 размером 6-8 мм. Инструмент имеет облегченную конструкцию с высоким запасом прочности.