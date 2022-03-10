Степлер мебельный пластиковый MATRIX 40907 (для скоб 6-8 мм, тип 53)
Арт. Х1308461
Характеристики
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Производитель
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Скобозабивной-молоток
|Нет
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Индикатор замены скоб
|Нет
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Функция повторного удара
|Нет
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Удлиненный "носик"
|Нет
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Описание товара:Пластиковый мебельный степлер MATRIX 40907 применяется для выполнения небольших обивочных или крепежных работ к древесине с использованием коротких скоб типа 53 размером 6-8 мм. Инструмент имеет облегченную конструкцию с высоким запасом прочности.
Особенности и преимущества:
- Износостойкий ударопрочный ABS-пластик корпуса гарантирует высокий рабочий ресурс мебельного степлера MATRIX 40907.
- Ручка инструмента надежно фиксируется петлей для исключения случайного выстрела скобы.
- Предназначен для быстрого крепления листового материала (оргалита, фанеры, ДСП, ДВП, пленки, утеплителя) к деревянному основанию.
- Изготовлен из пластика методом литья.