Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Степлер мебельный пластиковый MATRIX 40907 (для скоб 6-8 мм, тип 53)
5.0
2
370 ₽
Степлеры механические
    Степлер мебельный пластиковый MATRIX 40907 (для скоб 6-8 мм, тип 53)
    Арт. Х1308461
    5.0
    2
    Степлер мебельный пластиковый MATRIX 40907 (для скоб 6-8 мм, тип 53)

      Степлер мебельный пластиковый MATRIX 40907 (для скоб 6-8 мм, тип 53)

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1308461
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Скобозабивной-молоток
      		Нет
      Индикатор замены скоб
      		Нет
      Функция повторного удара
      		Нет
      Удлиненный "носик"
      		Нет
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Скобы Зубр 31620-06_Z01 (тип 53, 6 мм, красные, 1000 шт.)
      110 ₽
      4.7
      Скобы Зубр 31620-06_Z01 (тип 53, 6 мм, красные, 1000 шт.)
      Скобы Зубр 31620-08_Z01 (тип 53, 8 мм, красные, 1000 шт.)
      125 ₽
      4.5
      Скобы Зубр 31620-08_Z01 (тип 53, 8 мм, красные, 1000 шт.)
      Кабельная стяжка 100 шт. С04б Движение, 4х200 мм, белая
      200 ₽
      5.0
      Кабельная стяжка 100 шт. С04б Движение, 4х200 мм, белая
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Стяжка С04ч Движение, 4х200мм, 100 шт.
      200 ₽
      Стяжка С04ч Движение, 4х200мм, 100 шт.
      Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б
      1 358 ₽
      5.0
      Электрический лобзик Вихрь ЛЭ-55Б
      Скобы Matrix 41208 (тип 53, 8 мм, 1000 шт.)
      100 ₽
      5.0
      Скобы Matrix 41208 (тип 53, 8 мм, 1000 шт.)
      Пилки ПРАКТИКА 034-564, для лобзика по дереву, HCS
      95 ₽
      Пилки ПРАКТИКА 034-564, для лобзика по дереву, HCS
      Пилки Практика 034-410, для лобзика по пластику , HSS
      200 ₽
      Пилки Практика 034-410, для лобзика по пластику , HSS
      Скобы для степлера Монтажник 600206 (6x0,7 мм, тип 53, 1000 шт.)
      Нет в наличии
      5.0
      Скобы для степлера Монтажник 600206 (6x0,7 мм, тип 53, 1000 шт.)
      Смотреть
      Скобы для степлера Монтажник 600208 (8x0,7 мм, тип 53, 1000 шт.)
      Нет в наличии
      5.0
      Скобы для степлера Монтажник 600208 (8x0,7 мм, тип 53, 1000 шт.)
      Смотреть
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Пластиковый мебельный степлер MATRIX 40907 применяется для выполнения небольших обивочных или крепежных работ к древесине с использованием коротких скоб типа 53 размером 6-8 мм. Инструмент имеет облегченную конструкцию с высоким запасом прочности.

        Особенности и преимущества:

        • Износостойкий ударопрочный ABS-пластик корпуса гарантирует высокий рабочий ресурс мебельного степлера MATRIX 40907.
        • Ручка инструмента надежно фиксируется петлей для исключения случайного выстрела скобы.
        • Предназначен для быстрого крепления листового материала (оргалита, фанеры, ДСП, ДВП, пленки, утеплителя) к деревянному основанию.
        • Изготовлен из пластика методом литья.