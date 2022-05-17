Набор SPARTA 42003 (мебельный степлер, скобы, рулетка)

Основным отличием данного набора от аналогов является наличие измерительной рулетки. Работы мебельным степлером, как правило, связаны с необходимостью проведения измерений, поэтому этот универсальный набор позволяет хранить весь инструмент в одном кейсе. Набор упакован в удобный пластиковый кейс с прозрачной крышкой. В набор входит мебельный металлический степлер, измерительная рулетка (2 м) и 500 мебельных скоб 53 типа. Степлер имеет плавную регулировку силы удара. Степлер применяется при работах по обивке мебели, сборке шкафов и других работах.