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Набор SPARTA 42003 (мебельный степлер, скобы, рулетка)
5.0
2
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Степлеры механические
    Набор SPARTA 42003 (мебельный степлер, скобы, рулетка)
    Арт. Х132368
    5.0
    2
    Набор SPARTA 42003 (мебельный степлер, скобы, рулетка)
    Набор SPARTA 42003 (мебельный степлер, скобы, рулетка)
      Набор SPARTA 42003 (мебельный степлер, скобы, рулетка)
      Набор SPARTA 42003 (мебельный степлер, скобы, рулетка)

      Набор SPARTA 42003 (мебельный степлер, скобы, рулетка)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х132368
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Скобозабивной-молоток
      		Нет
      Индикатор замены скоб
      		Нет
      Функция повторного удара
      		Нет
      Удлиненный "носик"
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •     Основным отличием данного набора от аналогов является наличие измерительной рулетки. Работы мебельным степлером, как правило, связаны с необходимостью проведения измерений, поэтому этот универсальный набор позволяет хранить весь инструмент в одном кейсе. Набор упакован в удобный пластиковый кейс с прозрачной крышкой. В набор входит мебельный металлический степлер, измерительная рулетка (2 м) и 500 мебельных скоб 53 типа. Степлер имеет плавную регулировку силы удара. Степлер применяется при работах по обивке мебели, сборке шкафов и других работах.