Бур Makita D-00365, SDS-Plus, 20x250/310 мм
Арт. Х1501246
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Габариты, мм
|310x20
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Количество предметов, шт
|1
- Бур Makita D-00365 применяется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS-Plus, предназначен для сверления в бетоне, кирпичной и каменной кладке.
Преимущества
- Благодаря четырем твердосплавным равномерно функционирующим режущим кромкам данный бур легко проходит сквозь обрабатываемую поверхность и не застревает даже при попадании в арматуру
- Отцентрированное коническое острие способствует сверлению в точно намеченном месте
- При поломке бура его необходимо заменить, чтобы не перегрузить оборудование и продлить срок его службы