Когда вы заливаете бетонные конструкции, избегайте образования большого количества воздуха внутри фундамента. Некачественно залитая масса окажется менее надежной, что повлияет на долговечность конечного строения. С уплотнением еще не затвердевшего сырья призван справиться глубинный вибратор по бетону. Оборудование воздействует на строительное вещество и минимизирует количество зазоров, уплотняет конструкцию. В статье мы разберем, какие существуют вибраторы для бетона, какой лучше подойдет именно вам, как выбрать агрегат правильно, согласно индивидуальным потребностям.





Чем глубинный вибратор отличается от поверхностного

Бетонная масса, залитая в опалубку, распределяется по ней неравномерно ввиду высокой твердости. Из-за этого в финальной конструкции раствор перемежается с пузырьками воздуха. Это негативно влияет на надежность. Использование вибрации с правильной частотностью приведет к удалению воздушных пузырей.

Прежде, чем мы перейдем к вопросу, как выбрать вибраторы для бетона, рассмотрим, на какие виды они делятся по принципу работы, в чем между ними разница. Итак, есть две разновидности:

Глубинные. Такое оборудование передает от двигателя крутящий момент рабочему элементу (встречаются также названия «вибронаконечник» и «булава»). Вибронаконечник погружается прямо в бетонную массу, чем и обосновано название данной разновидности.

Поверхностные. Бетонная смесь заливается в опалубку – специальный каркас из древесины или металла, необходимый для придания конструкции правильных размера и формы. Поверхностные вибраторы воздействуют на смесь опосредованно: они фиксируются на внешнюю сторону опалубки и передают вибрацию через нее.

Резюмируя, основное отличие между глубинными и поверхностными моделями в том, что первые воздействуют на материал напрямую, вторые – через каркас.





Принцип работы глубинного вибратора

Данная разновидность вибратора по бетону состоит из трех основных частей:

Двигатель – это элемент, который преобразует крутящий момент из электроэнергии, жидкого топлива или сжатого воздуха. Крутящий момент необходим для создания вибрации в рабочем основании. Гибкий вал – это посредник между мотором и вибронаконечником. Он армированный, что мешает повреждению в условиях строительных работ. При этом эластичность помогает погрузить булаву, несмотря на усложненный доступ к бетонной массе. Булава находится в бетонной смеси и вибрирует за счет крутящего момента, полученного от движка через гибкий вал.

Вибраторы погружного типа более распространены в строительстве среди любителей и профессионалов. Гибкий вал позволяет работать в труднодоступных участках, а прямое воздействие на вещество увеличивает эффективность снижения пористости.

Разобравшись с принципом работы, разберем, какие бывают глубинные вибраторы для бетона, как выбрать подходящий именно вам.

Виды вибраторов для бетона

Пришло время разобраться, как выбрать вибратор глубинный для бетона. Рассмотрим классификации по источнику питания и мощности, а также разберем важные технические характеристики – амплитуду колебания, диаметр вибробулавы, массу и т.д.

Разновидности по типу привода

Для начала затронем тему, какой вибратор для бетона выбрать по типу двигателя.

Электрические

Глубинные и поверхностные вибраторы для бетона электрического типа стоит выбрать для бытовой эксплуатации. Они компактны, просты в подключении, а часть из них работает от обычной розетки на 220 В. Среди плюсов можно выделить возможность работать в закрытых помещениях. Минус – не подходят для эксплуатации в условиях высокой влажности.

Бензиновые и дизельные

Лучшее решение для выездных работ на участках, где отсутствует электроэнергия. Не знаете, как выбрать вибратор для бетона для фундамента частного дома – обратите внимание на модели с ДВС (бензоприводом). Помните, что из-за выделения вредных выхлопов бензиновый и дизельный виброинструмент подойдет только для работы на открытом воздухе.

Пневматические

Оптимальный вариант, если работать требуется в помещении, а мощности электродвигателя недостаточно. Глубинные вибраторы для бетона пневматического типа подойдут, если вы не знаете, какой агрегат лучше выбрать для эксплуатации на фабриках по созданию железобетонных изделий.

Приборы функционируют за счет сжатого воздуха, поэтому наличие достаточно производительного компрессора – обязательное условие. Помимо эффективности, преимущество перед электрическими аналогами в возможности работать при повышенной влажности. Также пневмооборудование надежное, долговечное, дешевое в обслуживании.

Разновидности по мощности

Самое главное в вопросе, как выбрать вибратор для бетона правильно – это то, что вам необходимо определиться с потребностями. От целей использования зависит, какая мощность двигателя потребуется. Неправильный подбор приведет либо к ощутимой переплате, которая себя не оправдает, либо к недостаточно высокой производительности. Оба варианта неприемлемы, так что мы поможем разобраться в основных классах вибраторов по мощности.

Бытовые

Мощность моделей данной категории составляет 2 кВт или меньше. Сфера эксплуатации (назначение): локальное строительство – заливка пола, фундамента под баню, беседку. Модели бытового класса подойдут для домашнего применения и в качестве запасной модели «на подхвате» в производственных условиях.

Преимущества:

Дешевизна.

Компактность.

Малый вес.

Не подойдут для серьезных задач.

Профессиональные

Недостатки:

Промышленный вибратор для бетона имеет высокую мощность – от 2 до 5 кВт. Высокий показатель сказывается на размерах и массе оборудования, поэтому транспортировка его может быть затруднительна. При этом данные модели оптимально подходят для длительных рабочих сессий, сложных задач.





Преимущества:

Высокая производительность.

Продолжительность непрерывной работы.

Недостатки:

Высокая стоимость.

Усложненная переноска.

Типы по частоте и амплитуде вибраций

Осуществляя подбор глубинного вибратора по жесткости бетона, стоит учитывать частоту вибраций. Она измеряется в тысячах колебаний в минуту.

Низкочастотный

Если вы не знаете, как выбрать подходящий для крупнозернистого сырья вибратор для бетона, модели с низкой частотностью являются лучшим решением для вас. Частота колебаний в случае с данным оборудованием не превышает 3,5 тысяч движений в минуту.

Среднечастотный

Промежуточный вариант. Оптимально подойдет, если вы не знаете, с каким типом смеси предстоит иметь дело. Количество колебаний составляет 3,5—10 тысяч в минуту.

Высокочастотный

Если вы планируете возводить монолитные конструкции на основе мелкозернистого сырья, обратите внимание на высокочастотные модели. Малая амплитуда в совокупности с частотой вибраций, превышающей 10 тысяч в минуту, наилучшим образом подойдут для ваших целей.

Отличия вибраторов бетона по массе

Разбираясь в характеристиках вибраторов для бетона, разберемся, как выбрать данное оборудование по весу. Как и в случае с большинством строительного инструмента, масса указывает на мощность техники: чем производительней инструмент, тем он окажется тяжелее. Помните об этом при подборе и не гонитесь за самыми легкими моделями. С высокой долей вероятности окажется, что их мощности может быть недостаточно для покрытия ваших нужд.

Также масса зависит от разновидности привода. Самые легкие – электрические и пневматические. Бензиновые и дизельные ощутимо тяжелее.

По весу вибраторы условно делятся на три группы:

5 кг и менее. Это бытовые модели портативного класса. Они легкие и занимают мало пространства, за счет чего просты в транспортировке и подойдут для работы в помещениях. При этом для крупных объемов не стоит даже рассматривать подобные модели.

От 5 до 20 кг. Модели среднего класса, применяемые для полупрофессиональной и промышленной деятельности.

20 кг и более. Наиболее эффективное и массивное оборудование, которое используется исключительно на производстве и в условиях строительства.

Как выбрать глубинный вибратор для бетона

Далее рассмотрим, какие особенности глубинного вибратора для бетона стоит учитывать перед тем, как выбрать строительное оборудование.

Виды глубинных вибраторов

В вопросе, как выбрать глубинный вибратор для бетона, важно учитывать тип конструкции электровибратора.

Модели со встроенным двигателем

Такие устройства выглядят значительно компактнее, чем стандартные вибраторы. Двигатель не вынесен в качестве отдельного блока, а располагается внутри вибронаконечника. Подобные модели отличаются нестандартным напряжением, поэтому их требуется использовать в связке с преобразователями частоты.

Вибраторы с гибким валом

Стандартное устройство бетонного виброоборудования: привод, работающий от электричества, и пластичный вал с наконечником. Преимуществом такой конструкции можно назвать ремонтопригодность: в случае необходимости булаву или рукав легко заменить, после чего продолжить работу.

Как выбрать длину вала

Оптимальный размер вибратора для бетона проще всего выбрать, исходя из реальных потребностей. Длина вала должна соответствовать глубине, на которую вы планируете погружать вибронаконечник. Не имеет смысла переплачивать за габариты этой составляющей. К тому же, чрезмерная длина вызовет неудобства.

Как выбрать диаметр булавы

Размер бетонного вибронаконечника влияет на производительность: чем он больше, тем шире радиус, на который воздействует техника. Радиус воздействия примерно определяется делением диаметра булавы на 1,5. К примеру, оснастка габаритами 28 мм имеет радиус воздействия приблизительно 18 см.





Определить, какой глубинный вибронаконечник подойдет именно вам, можно благодаря вычислению по простой формуле. Для начала возьмите шаг армирования и поделите в полтора раза. Размер булавы должен быть максимально близким к получившемуся значению (для достижения максимальной эффективности), но всё же меньше его (чтобы оснастка физически помещалась).

Предположим, что шаг армирования составляет 8 см:

8 см = 80 мм. 80 / 1,5 = 53 мм.

Нам нужна оснастка диаметром меньше 53 мм. Ближайший аналог – вибробулава, размер которой составляет 51 мм.

Как выбрать поверхностный вибратор для бетона

Также встречается название «площадочный вибратор». Главное отличие этой разновидности от глубинных аналогов в том, что поверхностные воздействуют на вещество не напрямую. Они подсоединяются к внешней стороне формы, куда осуществляется заливка бетонной массы, и передают вибрацию через стену опалубки.

Поверхностные вибраторы используются, когда арматура укладывается настолько плотно, что получить доступ к массе бетона не представляется возможным. Устройство работает за счет дебалансов, установленных на роторе. При активации мотора они неуравновешенно вращаются, заставляя оборудование вибрировать.

Особенности крепления тисками

Фиксация с применением струбцины или винта червячного типа обеспечивает наиболее высокую надежность крепления и подходит для достаточно мощных поверхностных вибраторов, радиус воздействия которых достигает 80 см. Также крепление при помощи тисков является оптимальным решением в случае использования с густоармированными конструкциями.

Особенности цепного захвата

Закрепление цепью – это хороший вариант для моделей с радиусом воздействия 25 см или меньше. Подходит для малых железобетонных сооружений и слабых моделей оборудования.

Как выбрать напряжение электрического вибратора?

В вопросе, как правильно выбрать вибратор для бетона электрического типа, рабочее напряжение играет немаловажную роль. Озаботьтесь этим заранее, чтобы не попасть в ситуацию, когда вы уже оказались на строительной площадке со всем оборудованием, а условия для его функционирования не созданы.

Рабочее напряжение для глубинных и поверхностных вибраторов бывает следующим:

220 В.

42 В.

Первый вариант наиболее подходит непрофессиональным пользователям. В таком случае, глубинный вибратор подключается к обыкновенной розетке однофазной сети. Никакого дополнительного оснащения не потребуется, а стабильная электросеть есть практически везде (если у вас нет, то стоит задуматься о приобретении бензинового или дизельного аналога). Недостатком моделей на 220 В является то, что они значительно дороже в ремонте.

С глубинным вибраторами на 42 В дела обстоят сложнее. Глубинные модели с гибким валом подключаются опосредованно через понижающий трансформатор, высокочастотные – через преобразователь частоты. Без них запустить оборудование не получится.

Несмотря на необходимость тратиться на дополнительные приборы, модели на 42 Ватта в перспективе можно назвать выгодными. Если он сломается, ремонтировать его в два раза дешевле, чем аналог на 220 В. Дело в том, что в однофазных вибраторах инвертор встроенный. Это значительно увеличивает стоимость замены.

Отечественный или импортный?

На рынке представлено множество моделей вибраторов для бетона глубинных российского и зарубежного производства – как выбрать отвечающий именно вашим потребностям? Начнем с того, что в продаже в СНГ превалируют всё же отечественные глубинные и поверхностные вибраторы от производителей «Красный Маяк» и «Вибромаш». Отсутствие подавляющего числа моделей от зарубежных конкурентов косвенно указывает на то, что наше строительное оборудование достигло достаточно высокого уровня качества.

В первую очередь мы рекомендуем выбирать вибратор не по стране-изготовителю, а техническим характеристикам. Когда вы, отталкиваясь от потребностей, определитесь с желаемыми параметрами, можно делать выбор, исходя из бюджета и отзывов реальных покупателей.





Также существует мнение, что не стоит приобретать дорогостоящее оборудование, если вы планируете применять глубинный вибратор по бетону в бытовых целях и/или не уверены, что рабочие будут обращаться с техникой достаточно аккуратно. В таких случаях переплаты окажутся неоправданными.

Не натолкнитесь на подделку! В противном случае есть вероятность переплатить за низкопробное оборудование, не подлежащее восстановлению. Несколько путей, как этого избежать: