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Для изготовления бетонных конструкций большое значение имеют консистенция и плотность материала. Если не уделить внимание этому факту, на долговечность и прочность конструкции можно не рассчитывать. Как добиться качественной заливки бетонной смеси? - Ответ прост, использовать глубинный вибратор. О том, чем различаются эти агрегаты, расскажем в статье, а также приведем рейтинг лучших глубинных вибраторов для бетона.

Принцип работы глубинного вибратора

Глубинный вибратор представляет собой устройство, состоящее из двигателя, гибкого вала и вибронаконечника. При запуске двигателя начинает вращаться вал, который передает импульс на наконечник (вибробулаву).

Применяется при закладке фундамента, изготовлении балок, монолитных и железобетонных сооружений.

В процессе заливания смеси в отведенную емкость образуются воздушные пузырьки, которые при высыхании бетона образуют в конструкции поры. При приближении к отрицательным значениям температуры воздуха в порах собирается влага, которая, расширяясь, создает микротрещины. В дальнейшем при многократном повторении образуются уже значительные дефекты на монолите, которые могут привести к поломке или разрушению конструкции.

Также при заливке может возникнуть проблема неравномерного заполнения отведенного участка смесью. В этом случае конструкция деформируется.

Погруженный в залитую емкость прибор создает вибрации. Они способствуют отводу воздушных пузырьков и равномерному распределению смеси в отведенном пространстве.

Какого эффекта удается добиться при использовании глубинного вибратора:

Раствор приобретает необходимую плотность;

Из смеси уходит воздух;

Бетонная смесь равномерно распределяется, заполняет весь объем по периметру.

Способ вибрации

По способу вибрации вибраторы бывают электромеханические, высокочастотные и пневматические.

Тип вибратора по способу вибрации Особенности Электромеханический Вибрация создается при помощи вращения троса с последующей передачей на булаву. Такое оборудование эффективно при работах в теплом помещении или в теплую погоду. Высокочастотный В основе лежит преобразователь частоты, который увеличивает ее от сетевого показателя в 50 до рабочих 200 Гц. Подойдет для распределения бетона в прохладную погоду (ниже +10 градусов). Пневматический Источником энергии для него выступает сжатый воздух из компрессора. Минус модели в том, что для поддержания работоспособности нужно сильное давление, поэтому бытовым или автомобильным компрессором здесь не обойтись. Специалисты советуют к приобретению такие вибраторы, если мощный компрессор уже есть в наличии.

Диаметр вибронаконечника

От этого параметра зависит площадь, которую охватывают вибрационные волны. Она должна подбираться по расстоянию, которое ограничивает металлоконструкция из расчета 0,25 от общей квадратуры зоны заливки бетона. Для изготовления фундамента под загородный жилой дом чаще всего достаточно наконечника до 6,5 см, для более масштабных задач выбирают деталь до 15 см в диаметре.

Разница между глубинным и поверхностным вибратором

Для уплотнения бетонной массы используют не только глубинные вибраторы. Выделяют также вибраторы поверхностные (площадочные). Они устанавливаются на верхнюю часть металлического или деревянного каркаса (опалубки) или крепятся в отведенных местах и уплотняют смесь, воздействуя опосредованно через конструкцию.

Такие виды оборудования применяют, когда каркас слишком большой. В остальных случаях чаще всего достаточно менее громоздкого глубинного вибратора.

Глубинный вибратор Поверхностный вибратор

Виды глубинных вибраторов

Оборудование такого толка различается по конструкции, приводу и частоте вибрации. Рассмотрим, какие бывают вибраторы по этим характеристикам.

По особенностям конструкции. Мы уже упоминали об особенностях устройства глубинных вибраторов, но бывают ситуации, когда вибратор по бетону можно сделать с помощью другого инструмента, например, дрели или перфоратора. В этом случае на патрон крепится прочный шланг, а внутрь вставляется трос, на другом конце которого крепится дебаланс. Длина вала будет зависеть от мощности приводного устройства.

По типу привода. Решая, какой вибратор для бетона лучше купить, стоит обратить особое внимание на привод. От него зависит возможность работы техники в определенных условиях и комфорт оператора. Вибраторы бывают электрическими, пневматическими или топливными (бензиновым или дизельными).

Вибратор по типу привода Плюсы Минусы Электрический Малый вес;

Издают немного шума. Зависимы от сети;

Ограничивают свободу перемещений оператора дальше длины шнура;

Мощные модели требуют организацию трехфазной сети. Бензиновый Автономные;

Имеют высокую мощность;

Запускаются при любых погодных условиях. Выхлопные газы;

Много шума. Дизельный Пневматический Энергобезопасность;

Издают мало шума и вибраций. Необходимость покупки компрессора.

По частоте вибрации. Здесь выделяют устройства низкочастотные, высокочастотные и аппараты средней частоты.

Низкочастотные. Имеют частоту колебаний до 3,5 тысяч вибраций в минуту. Они подходят для смеси с крупными частицами. Среднечастотные. Частота колебаний находится в диапазоне от 3,5 до 10 тыс. вибраций в минуту. Являются оптимальным вариантом для работы с разными по консистенции видами бетона. Высокочастотные. Оптимальны для работы с более текучими смесями. Частота колебаний в них превышает отметку в 10 тыс. вибраций в минуту.

Лучшие производители вибраторов по бетону

Sturm . Поставщик инструмента и оборудования под несколькими торговыми марками. Выпускает компактные электровибраторы невысокой стоимости.

. Поставщик инструмента и оборудования под несколькими торговыми марками. Выпускает компактные электровибраторы невысокой стоимости. Patriot . У бренда можно найти инструмент, оборудование для сада, строительную технику. Ручной аппарат от Patriot будет полезен для работ на разной глубине .

. У бренда можно найти инструмент, оборудование для сада, строительную технику. Ручной аппарат от Patriot будет полезен для работ на разной глубине . Энергомаш . Торговая марка бюджетного инструмента от бренда Sturm. Вибраторы Энергомаш имеют частотность вибраций 3-4 тыс вибр./мин.

. Торговая марка бюджетного инструмента от бренда Sturm. Вибраторы Энергомаш имеют частотность вибраций 3-4 тыс вибр./мин. Zitrek . Оборудование по бетону, выпускаемое компанией, оснащается валом длиной до 2 м и электроприводом.

. Оборудование по бетону, выпускаемое компанией, оснащается валом длиной до 2 м и электроприводом. P.I.T . Вибраторы производства бренда выпускаются как для ручного, так и для стационарного использования. Имеют разную длину булавы и мощность.

. Вибраторы производства бренда выпускаются как для ручного, так и для стационарного использования. Имеют разную длину булавы и мощность. Caiman . Производитель профессионального оборудования. Глубинные вибраторы бренда выпускаются в Италии и оснащаются высокой мощностью.

. Производитель профессионального оборудования. Глубинные вибраторы бренда выпускаются в Италии и оснащаются высокой мощностью. Champion . Поставщик оборудования и инструмента для садовых работ, стройки и ремонта. В ассортименте есть бензиновые и электрические модели.

. Поставщик оборудования и инструмента для садовых работ, стройки и ремонта. В ассортименте есть бензиновые и электрические модели. Ada . Вибраторы производства Ada автономны и производительны. Их можно держать в руках или устанавливать на поверхность в зависимости от модели.

. Вибраторы производства Ada автономны и производительны. Их можно держать в руках или устанавливать на поверхность в зависимости от модели. Красный Маяк. Инструмент и техника российского производства. В модельном ряду есть площадочные и глубинные вибраторы с булавой.

Лучшие недорогие глубинные вибраторы по бетону

Модель/Характеристика Мощность (Вт) Длина вала (м) Привод Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб) Zitrek Z-35 800 1,5 Электрический Китай 6 2 689 Zitrek Z-900 900 1,5 Электрический - 6,5 3 700 P.I.T. P31035 1100 2 Электрический Китай 6,4 4 199 Patriot CV 100 130301100 1000 1 Электрический Китай 6,6 5 990 Энергомаш БВ-71101 1000 1-2,5 Электрический Китай 1,9 5 520 Калибр ВЭР-1500 1500 - Электрический Китай 3,7 4 900

Zitrek Z-35

Рейтинг глубинных вибраторов начинаем погружной моделью от Zitrek.

Достоинства:

Устройство управляется кнопками, находящимися на рукоятке, что повышает комфорт оператора;

Подключается к однофазной сети, поэтому может работать на любом объекте с бытовой розеткой;

Комплектуется валом длиной 1,5 метра для погружения в глубокий слой смеси;

Работает с диаметром вибронаконечника 3,5 см, поэтому подойдет для работ по укладке фундаментов, заливке балок;

Значительная частота вибраций (13 000) помогает лучше уплотнять даже растворы с мелкими частицами;

Портативный прибор имеет вес 6 кг, что способствует легкой переноске и использованию в работе;

Бюджетная стоимость.

Недостатки:

Небольшая мощность.

Zitrek Z-900

Лучшие глубинные вибраторы для бетона должны быть легкими, но при этом производительными. Прекрасный пример такой модели - Z-900.

Достоинства:

Подключается к бытовой сети, поэтому не требует организации источника высокого промышленного напряжения;

Электропривод делает устройство более легким и позволяет работать с ним без отрыва на заправку;

Булава создаёт 13 000 колебаний в минуту, поэтому раствор лучше распределяется по емкости;

Механический способ вибрации позволяет устройству эффективно работать в теплую погоду весь сезон проведения работ;

Оснащен ручкой, на которой располагается блок управления, поэтому оператору не потребуется отвлекаться для выполнения настроек;

Полутораметровый вал способствует погружению булавы в емкости разной глубины;

Небольшой вес устройства позволит выполнить большой фронт работ без перерывов на отдых;

Вал с булавой поставляется в комплекте.

Недостатки:

Небольшая мощность.

P.I.T. P31035, 1100 Вт

Неплохой глубинный вибратор из нашего рейтинга, который лучше использовать для небольших работ.

Достоинства:

Ручка с рифлением помогает лучше удерживать аппарат;

Управлять вибратором можно в процессе работы с помощью клавиш и кнопок на ручке;

Движок позволяет развивать мощность до 1100 Вт, чего достаточно для проведения работ с бетонными конструкциями небольшой площади;

Подключить прибор можно к бытовой электросети, а двухметровый кабель позволит работать на расстоянии от места подключения;

Диаметра вибронаконечника в 3,5 см хватит для уплотнения смеси в конструкциях небольшой толщины;

Развивает скорость вращения патрона до 4 тыс. оборотов в минуту, поэтому эффективен для обезвоздушивания растворов средней плотности;

В поставку с прибором входит вал с универсальной длиной 1,5 м и наконечник;

Нетрудно держать в руке и переносить благодаря весу 6,4 кг.

Недостатки:

Только для небольших конструкций.

Patriot CV 100 130301100

Рейтинг лучших моделей продолжает агрегат от Patriot.

Достоинства:

Вал имеет усиленную бронированную конструкцию, поэтому лучше выдерживает даже длительную работу с устройством в сложных условиях;

Перфорация на корпусе позволяет охлаждать движок при работе, поэтому с аппаратом можно длительно работать даже в жару;

Рукоятка имеет удобную для захвата форму и оснащена кнопками для управления вибратором;

Кнопку запуска можно заблокировать, что позволяет не удерживать ее при длительном использовании;

Показатель мощности в 1 кВт оптимален для уплотнения смеси на небольших площадях;

Размера булавы хватит, чтобы быстро избавить от воздуха малый объем смеси;

Универсален для растворов любой консистенции благодаря частоте вибраций 7 тыс. в минуту.

Недостатки:

Только для небольших конструкций.

Энергомаш БВ-71101

В рейтинг мы также включили этот глубинный вибратор для бетона с возможностью подсоединения валов разной длины.

Достоинства:

Клавишу запуска можно зафиксировать, что позволяет не прикладывать лишних усилий при долгой работе;

Возможно использование вала от 1 до 2,5 м в длину, что делает устройство универсальным для стяжки фундаментов разной глубины;

Для охлаждения значимых частей на корпусе есть отверстия;

Питается от сети с бытовым напряжением, поэтому подключение не составит труда;

В комплект поставки входит однометровый вал и графитовые щетки для замены при износе;

Частота колебаний 4 тыс вибраций в минуту делает агрегат подходящим для плотных растворов;

Мощность в 1 кВт позволяет работать с булавой небольшой длины;

Вес устройства без оснастки составляет не более 2 кг, поэтому его удобно перевозить в сумке при необходимости.

Недостатки:

Короткий кабель (0,5 м).

Калибр ВЭР-1500

Лучший мощный глубинный вибратор в этой категории рейтинга.

Достоинства:

Соединение позволяет быстро подключать вал для старта работ;

Подключается через вилку к бытовой сети и не требует специальной организации промышленной сети;

С помощью неширокой рукоятки устройство удобно держать долгое время. Органы управления также расположены на ручке, поэтому позволяют устанавливать нужный режим, не отвлекаясь от работы;

Высокая частота колебаний позволяет работать с вибратором при уплотнении растворов жидкой консистенции;

Лучшая высокая мощность в этой категории рейтинга (1,5 кВт);

Электрический привод позволяет не отвлекаться на заправку агрегата и делает его легче топливных аналогов;

Кабель имеет большую длину (2 м), поэтому оператор может пользоваться оборудованием далеко от сети.

Недостатки:

Не комплектуется валом.

Лучшие электрические глубинные вибраторы

Модель/Характеристика Мощность (Вт) Длина вала (м) Привод Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб) Красный Маяк ЭПК-1300/51 1300 6 Электрический Россия 30 29 400 Sturm CV71101 1000 1 Электрический Китай 3 5 350 Красный Маяк ЭПК-1300/51, 4,5 м 1300 4,5 Электрический Россия 30 20 429 Zitrek Z-35/1.5 045-0049 800 1,5 Электрический Китай 6 3 139 Champion ECV2200 2 200 6 Электрический Китай 16,8 15 500 Electrolite ВБ-1400 1 400 - Электрический - 6,4 3 400 Sturm CV7120 2 000 4 Электрический Китай 16,7 18 800 Wacker Neuson AR 36/3/230 400 - Электрический Германия 7,2 18 000

Красный Маяк ЭПК-1300/51

В рейтинг вибраторов для бетона мы включили эту промышленную модель, которая, по мнению покупателей, незаменима при заливке фундамента.

Достоинства:

Оптимально подходит для конструкций с расстоянием между элементами арматуры от 10 см;

Асинхронный двигатель обладает долгим сроком службы;

Мощность 1,3 кВт и производительность 6,6 кубометра в час позволяют обрабатывать большую площадь заливки без перерывов;

Используется с гибким шестиметровым валом, который поставляется в комплекте;

При высоких характеристиках производительности модель питается от обычной бытовой сети;

Частота колебаний достигает 17,1 тысячи в минуту, поэтому прибор лучше уплотнит большую массу состава с мелкими частицами;

Российское производство.

Недостатки:

Большой вес - 30 кг.

Sturm CV71101

Глубинный вибратор, который также вошел в наш рейтинг, отмечен пользователями как мощный и легковесный.

Достоинства:

Подключается к сети с однофазным напряжением, поэтому может использоваться на любой площадке с электросетью;

Имеет среднюю для портативной модели мощность - 1 кВт;

Параметры булавы позволяют использовать прибор для уплотнения смеси в конструкциях среднего размера (балках, столбах);

Частота колебаний в 4 тыс. вибраций в минуту позволит работать с плотным по консистенции материалом;

В комплекте идет вал длиной 1м и набор угольных щеток для замены при износе;

Невысокая стоимость благодаря китайской сборке.

Недостатки:

Короткий кабель (0,5 м).

Красный Маяк ЭПК-1300/51, 4,5 м

Многие профессионалы знают, что можно приобрести лучшие вибраторы для бетона российского производства и использовать их длительный срок без каких-либо проблем. Для поклонников отечественных моделей в нашем рейтинге есть еще один вариант от бренда Красный Маяк.

Достоинства:

Может использоваться на любом объекте с однофазной электросетью;

Показателя мощности в 1,3 кВт достаточно для продолжительной работы по изготовлению фундамента небольших железобетонных конструкций;

В комплекте к прибору поставляется вал, длина которого позволяет опускать вибронаконечник в толстый слой раствора;

Широкая булава воздействует на большую площадь для быстрого уплотнения больших участков;

Наконечник совершает 17 100 колебаний в минуту, производя обезвоздушивание около 6 кубометров раствора за час;

Для переноски устройства есть ручка.

Недостатки:

Вес - 30 кг.

Zitrek Z-35/1.5 045-0049

В рейтинг вибраторов для бетона также вошла и эта портативная модель от чешского бренда, которая лучше подойдет для постройки бытовых сооружений или гаража на даче.

Достоинства:

В комплект входит небольшой длины вал, которого достаточно для уплотнения смеси в неглубоких емкостях;

Подключить его можно к бытовой сети, поэтому устройство не будет производить вредных выхлопов при работе и меньше шуметь;

Сам прибор компактен и занимает место не больше, чем перфоратор;

На рукоятке есть необходимые для управления клавиши, что делает управление нетрудозатратным;

Небольшое устройство производит до 13 тысяч колебаний наконечника в минуту, что является хорошим показателем для обработки смеси негустой консистенции;

Вибробулава небольшого диаметра эффективно справится с работой даже в узкой армированной конструкции;

Бюджетная стоимость.

Недостатки:

Невысокая мощность.

Champion ECV2200

Неплохой вариант для оператора, который планирует длительную работу на участке небольшой площади.

Достоинства:

Асинхронный двигатель не требует частого обслуживания;

Двигатель с мощностью 2,2 кВт справится с большой рабочей нагрузкой;

Вибробулаву диаметром 5 см удобно использовать для уплотнения раствора для колонн и балок;

Работает с валом до 6 м, что лучше расширяет спектр выполняемых устройством задач;

Двигатель защищен от ударов, попадания частиц смеси металлическим корпусом;

Широкое основание позволяет размещать прибор на неровной поверхности без риска падения;

Для переноски есть рукоятка.

Недостатки:

Тяжеловат для переноски (вес - 16,8 кг).

Electrolite ВБ-1400

Простой в переноске и хранении глубинный вибратор, включенный в наш рейтинг по выгодному соотношению цены и качества.

Достоинства:

Металлический корпус оснащен перфорацией ближе к ручке, поэтому двигатель может охлаждаться без риска попадания в него смеси;

Обладает мощностью 1,4 кВт, которая лучше подойдет для работы с прибором при большом объеме уплотнительных работ;

Подключение к бытовой сети не потребует хлопот по организации источника промышленного уровня напряжения;

Устройство без рабочей части можно переносить в сумке или руках благодаря небольшим габаритам;

Для удобства при долгой работе есть кнопка блокировки, позволяющая не удерживать клавишу включения;

Булава диаметром 3,5 см позволяет работать с конструкциями с часто расположенными армированными стержнями.

Недостатки:

Требует периодической замены щеток.

Sturm CV7120

Вибратор для бетона, который входит в наш топ лучших как одна из самых энергоэффективных моделей.

Достоинства:

Модель обладает встроенным преобразователем частоты;

Сплошной корпус с перфорацией для охлаждения двигателя и ручкой для переноски;

Двигатель развивает мощность в 2 кВт, что оптимально для длительных работ;

Длины вала достаточно для уплотнения глубокого слоя смеси, что удобно при изготовлении стен, колонн, балок;

Устройство можно как держать в руке, так и установить на поверхность, благодаря выступам внизу корпуса;

Сетевой кабель имеет длину 2 метра, что расширяет зону перемещения оператора относительно источника питания прибора;

Оптимален для работы с плотными растворами благодаря частоте вибраций 3,6 тыс. в минуту.

Недостатки:

Вес - 16,7 кг.

Wacker Neuson AR 36/3/230

Данный прибор - первый площадочный агрегат в рейтинге, который подойдет для передачи вибраций через опалубку.

Достоинства:

Подойдет как для уплотнения и обезвоздушивания заливаемых, так и готовых конструкций;

При помощи универсальных систем болтовых креплений может устанавливаться на опалубку;

Немецкое производство;

Подключается к бытовой сети и выдает стабильные показатели вибрации (3 тыс. в минуту);

Имеет небольшой вес, поэтому легко переносится и устанавливается.

Недостатки:

Для металлических опалубок с креплениями;

Высокая стоимость при небольшой мощности.

Лучшие высокочастотные глубинные вибраторы

Модель/Характеристика Мощность (Вт) Длина вала (м) Привод Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб) Красный Маяк ВИ-1-17 1 000 3 Электрический Россия 29 - Caiman CVT0470T - 5 Электрический Италия 8,5 39 000 Caiman CVT0472T - 5 Электрический Италия 12 42 000 Caiman CVT0474T - 5 Электрический Италия 18 63 000 Caiman CVT0478T - 5 Электрический Италия 16,5 50 000 Wacker Neuson IEC 58/230/5/15 - 5 Электрический Германия 16 70 300

Красный Маяк ВИ-1-17

Рейтинг глубинных вибраторов для бетона продолжает высокочастотная модель российского производства.

Достоинства:

Механизм планетарного типа обладает высокой износоустойчивостью;

Асинхронный двигатель не требует частой замены значимых частей и обладает повышенной устойчивостью к нагрузкам;

Даже при небольшой мощности агрегат выдает более 17 тысяч колебаний в минуту;

В комплекте поставляется трехметровый вал для работы с конструкциями разной глубины;

Производительность прибора - более 6 кубометров за час;

Диаметр вибронаконечника оптимален для работы с широкими конструкциями.

Недостатки:

Требует организации промышленной сети;

Большой вес - 29 кг.

Caiman, булава 38 мм, 8,5 кг

Какой вибратор для бетона лучше купить, если требуется выполнить много работы за короткое время? - Здесь важна производительность устройства и вал оптимальной длины. С точки зрения этих характеристик рекомендуем присмотреться к Caiman CVT0470T.

Достоинства:

Итальянская сборка;

За счет преобразования тока является энергобезопасным и энергоэффективным;

Подключается к преобразователям типа CNW или CST;

Работает с валом длиной до 5 метров, поэтому подойдет для работы с конструкциями большой высоты;

Обладает производительностью лучше, чем у многих моделей глубинного оборудования - 8 кубометров за час;

Частота колебаний эксцентриков достигает 12 000 вибраций в минуту, поэтому агрегат лучше подойдет для растворов с мелкими частицами;

Небольшой вес - 8,5 кг.

Недостатки:

Высокая стоимость.

Caiman, булава 50 мм, 12 кг

Один из лучших по производительности приборов нашего рейтинга.

Достоинства:

Вся проводка и двигатель встроены в булаву и вал, поэтому оператор не будет иметь риска удара током;

Значительный показатель производительности (до 12 кубометров в час);

Подключается к преобразователям типа CNW или CST, не ограничивая пользователя в покупке одного конкретного устройства;

Значительный радиус действия позволяет работать с агрегатом на крупных конструкциях;

Шнур для подключения имеет длину 10 м, что расширяет свободу перемещения оператора;

Лучше подходит для растворов с частицами малого размера благодаря частоте колебаний в 12 тысяч вибраций в минуту;

Итальянская сборка;

Легко транспортируется благодаря весу в 12 кг.

Недостатки:

Высокая стоимость.

Caiman, булава 70 мм, 18 кг

Профессиональный вибратор для бетона в нашем рейтинге, сила уплотнения которого достигает 470 кг.

Достоинства:

Действие прибора распространяется в радиусе свыше 90 см, поэтому он подойдет для работ с широкими конструкциями;

Быстрый запуск устройства и отсутствие сложного обслуживания;

Безопасен для оператора, так как проводка и двигатель скрыты под булавой и валом;

Большое поле для движения оператора обеспечивает десятиметровый электрокабель;

Длинный вал (5 м) позволяет удалять воздух из смесей в глубоких емкостях;

Высокая производительность - 25 кубометров в час.

Недостатки:

Вес - 18 кг;

Высокая стоимость.

Caiman, булава 60 мм, 16,5 кг

Еще один представитель бренда Caiman с диаметром булавы 6 см и высокой производительностью.

Достоинства:

Частота колебаний составляет 12 тыс. вибраций за минуту, что лучше для приготовления растворов с мелкими частицами;

Итальянская сборка;

Для быстрого уплотнения большого объема раствора прибор имеет производительность в 23 кубометра в час;

Для работы с большим диапазоном глубины раствора предусмотрено подключение пятиметрового вала;

Защита электропроводки и двигателя благодаря конструкции повышает безопасность оператора при работе.

Недостатки:

Высокая стоимость.

Wacker Neuson IEC 58/230/5/15

Высококачественный вибратор для бетона, который входит в топ моделей с большим диапазоном воздействия. Прибор с такими характеристиками лучше способен справиться с работой на труднодоступных участках.

Достоинства:

Не требует покупки преобразователя, в модели имеется встроенный;

Диаметра воздействия 58 см хватит для быстрого уплотнения раствора в конструкциях среднего размера;

Вал 5 метров для работы с разной глубиной слоя смеси;

Подходит для работы с растворами с мелкими частицами благодаря большому числу издаваемых вибраций (12 000 в минуту);

Электрокабель в 15 м позволит оператору работать с устройством в значительном отдалении от источника питания;

Асинхронный двигатель имеет длительный срок эксплуатации без замены комплектующих.

Недостатки:

Высокая стоимость.

Рейтинг лучших глубинных вибраторов

Модель/Характеристика Мощность (Вт) Длина вала (м) Привод Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб) Красный маяк ВИ-1-17-3, 3м 1 700 3 Электрический Китай 25 23 700 Красный маяк ВИ-1-17-3, 4м 1 700 4 Электрический Китай 25 - ИВ-11-50Е 970 - Электрический Россия 31,5 24 100 Красный Маяк ЭПК-1300/51,9 м 1 300 9 Электрический Россия 26,9 - Grost VGB 4000 W 4 000 - Электрический Китай 23 22 700

Красный маяк ВИ-1-17-3, 1вн + 1гв, 3 м, 51 мм

Глубинные вибраторы, которые завершают наш рейтинг, имеют лучшие показатели для разных задач. Первый из них - ВИ-1-17-3.

Достоинства:

Питается от однофазной сети, поэтому может подключаться на большинстве площадок с электричеством;

С устройством поставляется вал оптимальной для разных работ длины - 3 м;

Значительный показатель мощности 1,7 кВт позволяет долго проводить процедуру уплотнения без перерывов;

Благодаря большому диаметру вибронаконечника прибор удобно использовать при уплотнении смеси в широких емкостях;

Для безопасности оснащен УЗО;

Лучше подходит для уплотнения смеси с частицами крупного размера благодаря частоте колебаний 2,8 тыс. в минуту;

Благодаря электрическому приводу двигатель работает без вредных выхлопов.

Недостатки:

Вес - 25 кг.





Красный маяк ВИ-1-17-3, 1вн + 1гв, 4 м, 51 мм

Неплохой вибратор с УЗО и валом на 4 м, подходящий для изготовления стен, фундаментов, колонн.

Достоинства:

Хорошо справится с уплотнением смеси с крупными частицами благодаря низкой частоте колебаний;

Для электробезопасности предусмотрен блок УЗО;

Вала достаточно для выполнения работ на большой глубине (длина 4 м);

Осуществляет питание от однофазной сети и не требует предоставления источника высокого промышленного напряжения;

Для длительной работы и высокой устойчивости к нагрузкам аппарат наделен мощностью в 1,7 кВт;

Широкое основание позволяет разместить прибор на неровной поверхности;

Для переноски есть ручка.

Недостатки:

Вес - 25 кг.

ИВ-11-50Е

Еще одна площадочная модель в рейтинге, которая превосходит западные аналоги более бюджетной стоимостью.

Достоинства:

Питается от однофазной сети, поэтому прост подключении на площадках с электричеством;

Лучше подойдет для плотных растворов с крупными частицами благодаря частоте вибраций 3000 в минуту;

Крепится на болтовые соединения;

Металлический корпус препятствует попаданию частиц материала, влаги на двигатель, а также защищает от ударов.

Недостатки:

Вес - 31 кг.

Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1вн - 1гв, 9 м, 220В

Какой вибратор для бетона лучший при строительстве на даче? - Подойдет модель средней мощности с длинным валом, как, например, ЭПК-1300/51, 9 м.

Достоинства:

Электропривод способствует более бесшумной работе и не продуцирует вредных выхлопов;

Лучше подойдет для использования на средней величины площадках благодаря производительности 6 кубометров в час;

Лучший длинный вал в нашем рейтинге - 9 м делает прибор практически универсальным по глубине использования;

Широкая булава оптимальна для работы на конструкциях с большим расстоянием между арматурой;

Средний уровень мощности позволит быстро справится с изготовлением стен или фундамента небольших построек.

Недостатки:

Вес- 26,9 кг.

Красный Маяк ЭПК-1300/51, 1 вн-1 гв, 4 м

Агрегат российского производства с устойчивой платформой и ручкой для перемещения.

Достоинства:

Производительность более 6 кубометров в час и мощность 1,3 кВт для быстрой утрамбовки материала на средней площади заливки;

Высокая частотность колебаний (более 17 тысяч в минуту) позволит уплотнить и избавить от воздуха раствор с мелкими частицами;

В комплекте идет 4-х метровый вал;

Подключается к сети с однофазным напряжением и не требует организации промышленного источника питания;

Диаметра булавы достаточно для уплотнения смеси при широко расположенных арматурных штырях.

Недостатки:

Вес - 30 кг.

Grost VGB 4000 W

Электрические глубинные вибраторы для бетона, рейтинг которых мы рассмотрели ранее, отличаются своей экологичностью, но не автономны. В завершение расскажем о плюсах и минусах модели с топливным приводом.

Достоинства:

Не привязан к источнику питания, поэтому его можно переносить по территории или использовать на площадках без электричества;

Работает с несколькими видами валов этой же марки;

Мощность в 4 кВт позволяет длительно работать с устройством;

Для установки на неровные поверхности предусмотрена платформа;

Благодаря ручкам, агрегат удобно переносить.

Недостатки: