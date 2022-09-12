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Когда решение о закладке фундамента или дорожек на даче принято, а материалы выбраны, то самое время задуматься о надежной утрамбовке покрытия. Здесь точно не обойтись без давно известного в дорожном и домовом строительстве помощника - виброплиты. В статье расскажем, по каким критериям стоит выбирать трамбовочную технику и приведем рейтинг лучших виброплит для загородного дома и дачи.
Как выбрать виброплиту
Какую виброплиту лучше купить? - Для начинающего мастера вопрос не простой. Но, если немного разобраться в основных характеристиках устройства, то выбор подходящей модели не станет проблемой. Вот на что мы советуем обратить внимание перед покупкой:
- Двигатель. Здесь выбор вариантов достаточно обширный. Производители выпускают агрегаты с электрическим, бензиновым или дизельным мотором. Рассмотрим отличительные черты каждого в таблице:
|
Тип двигателя
|
Плюсы
|
Минусы
|
Электрический
|
- Невысокая цена;
- Простое устройство;
- Возможность использования в помещении.
|
- Малая мощность;
- Зависимость от сети.
|
Бензиновый
|
- Автономность;
- Подойдет для дорожных работ и для частного дома.
|
- Шумность при работе;
- Выхлопы.
|
Дизельный
|
- Высокая мощность;
- Автономность;
- Пригоден для использования в промышленности и дорожном хозяйстве.
|
- Высокая стоимость;
- Выхлопы;
- Шумность при работе.
Какая плита лучше: бензиновая или электрическая? Как видно из таблицы, для разовых работ по укладке садовых дорожек, покрытия в гараже или постройке вполне подойдет электрический прибор. Бензиновые и дизельные модели актуальны при трамбовке плитки или асфальтового покрытия на дворовых и промышленных территориях.
- Наличие реверсивного хода. Как лучше выбрать виброплиту на дачу? Учитывая порой ограниченное пространство садового участка или придомовой территории, стоит задуматься о маневренности устройства при работе. Отогнать громоздкое крупногабаритное устройство от забора или деревьев будет проблематично, если оно не оснащено возможностью заднего хода.
Лучшие виброплиты для небольших участков оснащаются реверсивным валом и позволяют утрамбовывать покрытие даже на самых узких участках.
- Оросительная система. Опция, актуальная для тяжелой техники. Чтобы избежать прилипания материала к подошве, при работе с асфальтом и битумом осуществляется подача воды в рабочую зону.
- Сила удара. Для укладки дорожек достаточно вибрационного усилия в 12 кН, сила удара в 13-18 кН оптимальна для трамбовки асфальтового покрытия, а более мощные машины подойдут для подготовки фундамента.
- Площадь подошвы. От этого показателя зависит скорость проведения работы. В среднем для трамбовки дорожек на участке достаточно площади около 50 кв. см, для укладки дорожного полотна - от 50 кв.см и более.
Подошва изготавливается из металла или чугуна, чем больше ее вес, тем эффективнее будет трамбовка.
Некоторые специалисты рекомендуют к приобретению виброногу. Это такой же трамбовочный агрегат, но более компактного размера с площадью подошвы около 30 кв. см.
Что лучше в конкретной ситуации, вибронога или виброплита, зависит от объема работ. Для уплотнения материала на небольшой площади (например, парковочного места) достаточно виброноги, а для задач помасштабнее лучше выбрать виброплиту.
|
|
|
Вибронога
|
Виброплита
- Вес и глубина уплотнения. Способность агрегата утрамбовывать материалы зависит от его веса и показателя, который назван “глубиной уплотнения”. В таблице ниже можно увидеть, какие бывают виброплиты по весовой категории и соответствующей ей глубине уплотнения.
|
Условное название категории
|
Вес (кг)
|
Глубина уплотнения (см)
|
Предназначение
|
Легкие
|
до 75
|
15
|
Изготовление дорожек
|
Универсальные
|
до 90
|
25
|
Укладка асфальта, уплотнение грунта
|
Промышленные
|
до 140
|
30
|
Строительство дорог
|
Профессиональные
|
свыше 140
|
50 и выше
|
Трамбовка песка, асфальта, вязкого грунта, глины
- Частота вибраций. Чем чаще платформа совершает колебательные движения, тем быстрее и плотнее будет укладка материала.
Лучшие производители виброплит
Выбрать хорошую виброплиту будет легче, если знать основных производителей этих агрегатов. Вот лучшие из них:
- Sturm. Крупный поставщик инструмента. Виброплиты бренда обладают силой удара до 13 кН и работают на бензине.
- Энергомаш. Торговая марка от бренда Sturm, под которой выпускают инструмент и силовую технику. Виброплиты китайского производства, подходящие для укладки асфальтового покрытия.
- Zitrek. Предлагает ассортимент вибрационной техники для строительных работ. Можно подобрать агрегат с шириной основания от 30 до 50 см.
- Huter. Знаменитый производитель садовой техники и инструментов. Виброплиты Huter весят свыше 90 кг и обладают центробежной силой в 25 кН.
- Caiman. Поставщик оборудования высокого класса для строительства, ремонта, сада. Виброплиты бренда оснащены двигателем Honda и весят до 90 кг.
- Husqvarna. Выпускает технику для ухода за придомовой территорией и садоводства. Виброплиты шведского производства с глубиной уплотнения 20 см можно выбрать у Husqvarna.
- Champion. Занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке по поставкам инструмента для дома и сада. Виброплиты бренда обладают мощностью 6,5 и 9 л.с.
- Ada. Поставщик строительного оборудования и измерительных приборов. Для укладки материалов при изготовлении дорожек продукты Ada - стоящий вариант.
- Красный Маяк. Отечественный бренд виброоборудования. Виброуплотнители от “Красный маяк” отличаются простотой в управлении и небольшим весом.
- Diam. В ассортименте бренда есть как маловесные агрегаты, так и мощные уплотнительные машины весом до 160 кг.
- ТСС. Российский производитель строительного оборудования. В модельном ряду присутствуют виброплиты с прямым и реверсивным ходом, а также гидравлические агрегаты.
- Masalta. Продукция фирмы, поставляемая на отечественный рынок строительного оборудования, весьма разнообразна. Можно выбрать модели с мощностью от 2,4 до 9 л.с. и глубиной уплотнения до 90 см.
- Samsan. Предлагает спектр оборудования для строительных и дорожных работ. В ассортименте бренда представлены прямоходные и реверсивные модели разной мощности.
- Wacker Neuson. Немецкий бренд машин и оборудования для строительства. У Wacker Neuson можно найти легкие и тяжеловесные модели на бензине и дизеле, с реверсом и без.
- Tsunami. Фирма-поставщик техники для строительных работ. Выпускает бензиновые виброплиты средней мощности с ручным стартером.
- Mikasa. Японский производитель техники. В модельном ряду есть виброплиты с силой удара от 10 до 22 кН.
- Belle. Выпускает оборудования для строительства и ремонта дорожного полотна, а также бетоносмесители. Оборудование бренда вполне подойдет для небольших работ на даче.
- Grost. В ассортименте бренда как небольшие трамбовщики, так и массивная техника для дорожных работ.
- Atlas Copco. Компания производит оборудование для укладки сыпучих материалов с силой удара до 17Кн, что делает его оптимальным вариантом для укладки гравия,песка и асфальта.
- СЭПО. Российский завод-производитель техники. Виброоборудование бренда оснащено бензиновым двигателем от Honda и хорошо подойдет для уплотнения грунта.
Лучшие виброплиты с бензиновым приводом
Diam VM-80/5.5H 630019
Рейтинг бензиновых виброплит открывает модель российского бренда Diam. Пользователи отмечают высокую мощность модели и небольшой расход топлива.
Достоинства:
- Конструкция имеет бак для заливания воды,что лучше подойдет для работ с асфальтом;
- Способна уплотнить материал на глубину до 30 см;
- Производительность в час составляет 650 м², что позволяет быстро утрамбовать сыпучие материалы при масштабных работах;
- Плита сделана из чугуна, поэтому устойчива к твердым материалам и имеет площадь около 50 кв. см;
- Топливный бак вмещает до 3,6 л бензина, поэтому агрегат не потребует частой дозаправки;
- 4-х тактный двигатель от Honda не требует приготовления топливной смеси перед заправкой;
- Элементы управления компактно расположены на ручке.
Недостатки:
Sturm PC8806DKW
Какую лучше выбрать бензиновую виброплиту для работ на участке или перед домом? Хорошим вариантом будет нетяжелая модель с длительным временем работы от одной заправки.
Достоинства:
- Возможность подкачки топлива для быстрого пуска;
- Не требуется заглядывать в картер для проверки уровня масла, контроль смазки обеспечивается благодаря датчику;
- Концы подошвы подняты вверх, поэтому покрытие ложится ровно, без волн и наплывов;
- Подает воду в рабочую зону, благодаря чему подойдет для укладки горячих сыпучих материалов;
- Легкий запуск двигателя в любую погоду;
- Небольшой вес подойдет для укладки материала для дорожек на даче или насыпи для парковки;
- Высокая мощность 6,5 л.с. способствует долгой беспрерывной работе.
Недостатки:
Sturm PC8811DKW
Рейтинг виброплит для дачи можно дополнить этой вибрационной плитой, которая лучше многих моделей подходит для уплотнения грунта за счет глубины трамбовки 35 см.
Достоинства:
- Бензиновый двигатель от Dinking запускается в любую погоду;
- Плита совершает 5,4 тысячи вибраций в минуту;
- Клапаны OHV у двигателя делают его более компактным и способствуют низкому расходу топлива;
- Датчик уровня масла позволяет контролировать наличие достаточного для корректной работы двигателя количества смазки;
- Плита изготовлена из прочной углеродистой стали;
- Вместительный бак для топлива, для работы без частых перерывов на заправку;
- Длина плиты 67 см позволяет быстро справится с укладкой длинных дорожек в саду;
- Глубина уплотнения 35 см и сила удара 28 кН для надежной трамбовки грунта любой плотности.
Недостатки:
Diam VM-60/5.5H 630030
Удобная в управлении плита с четырехтактным двигателем и длинной плитой.
Достоинства:
- Машина имеет производительность в 450 кв.м за один час, что позволяет быстро делать большой объем работ;
- Вибрационный механизм защищен от попадания частиц материала при работе, что продлевает его срок службы и лучше предотвращает поломки;
- Удобное расположение топливного бака и широкое горлышко позволяют быстро произвести заправку;
- Работа с горячими материалами возможна благодаря подаче воды в рабочую зону;
- Плита длиной полметра поможет быстро уложить дорожку в саду или насыпь вдоль участка;
- Элементы управления расположены на ручке с резиновым покрытием, что делает работу комфортной, а механизм позволяет складывать рукоятку при переноске.
Недостатки:
Tsunami СО-90FL J0161000000F90L
Лучшая универсальная виброплита для асфальта, гравия, песка.
Достоинства:
- Вес свыше 90 кг делает оборудование универсальным для работ с разными насыпными материалами;
- Высокая мощность лучше позволяет устройству выдерживать большие нагрузки;
- Для работы с материалами высокой температуры предусмотрена система орошения рабочей зоны;
- Лучшая по длине плита в этой категории рейтинга способствует быстрому выполнению трамбовочных работ;
- Центробежная сила в 16 кН универсальна для работ с материалами разной сложности;
- Бензиновый двигатель заведется даже при низких температурах воздуха;
- Складная рукоятка с элементами управления для удобства пользования.
Недостатки:
Лучшие виброплиты с дизельным приводом
|
Модель/Характеристика
|
Мощность (л.с.)
|
Габариты плиты (см)
|
Сила удара (кН)
|
Глубина уплотнения (см)
|
Страна производства
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
Caiman Mikasa MVC-98D VAS
|
4,7
|
52,5*50
|
15
|
30
|
Япония
|
111
|
400 000
|
Caiman MVH-508DSZ
|
14,3
|
90*65
|
65
|
65
|
Япония
|
525
|
1 900 000
|
Caiman MVH-408DSZ
|
11,6
|
90*50
|
55
|
55
|
Япония
|
408
|
1 450 000
|
Masalta Kama KM173F
|
5,5
|
63*40
|
25
|
30
|
Китай
|
137
|
147 000
|
ТСС TSS-RP300D
|
5,5
|
90*68
|
50
|
850
|
Китай
|
305
|
115 000
Caiman Mikasa MVC-98D VAS
Рейтинг виброплит, работающих на дизельном топливе, мы начнем с модели японского производства.
Достоинства:
- Оснащена системой гашения вибраций со стороны рукоятки, поэтому с плитой можно комфортно работать длительное время;
- Дизельный двигатель мощностью 4,7 л.с.;
- Невысокий для таких агрегатов уровень шума - 93 дБ;
- Центробежная сила в 15 кН универсальна для укладки большинства покрытий;
- Бак вмещает количество топлива, достаточное для работы в течение 3-х часов;
- Производство - Япония.
Недостатки:
- Нет бака для заливания воды;
- Нет реверсивного хода;
- Высокая стоимость.
Caiman MVH-508DSZ
Какую лучше купить виброплиту для строительных работ на загородном участке? - Отличным выбором будет модель с реверсом, высокой силой удара и глубиной трамбовки. MVH-508DSZ отвечает всем требованиям к высокопроизводительной технике.
Достоинства:
- Сила удара в 65 кН является лучшей в нашем рейтинге и позволяет трамбовщику справляться с грунтом и материалами любой сложности и уплотнять его на глубину до 65 см;
- Рычаг с гидроприводом для легкого управления;
- Способен уплотнить материал на площади до 975 кв. метров за час;
- Детали трансмиссии находятся под защитным металлическим кожухом;
- Двигатель закрыт рамой с шумоизолирующим эффектом;
- Система управления способна учитывать время работы агрегата, что облегчает его обслуживание;
- В комплекте предусмотрена расширительная пластина для основания.
Недостатки:
Caiman MVH-408DSZ
Еще одна достойная модель вибрационной машины от Caiman. Она устойчива к длительным нагрузкам и оснащена системой фильтрации идущего к двигателю воздуха.
Достоинства:
- Установка прямого и реверсивного хода с помощью одного рычага;
- Двигатель имеет воздушное охлаждение и запускается электростартером;
- Рукоятка имеет возможность регулировки и складывания для перевозки агрегата;
- Плита из чугуна лучше устойчива к трению и высокому давлению;
- Учет времени работы устройства позволяет своевременно производить обслуживание;
- Система снижения вибраций на рукояти позволяет оператору комфортно работать с плитой длительное время;
- Способна работать на наклонной поверхности;
- Предусмотрена система фильтрации воздуха, поступающего к двигателю, что препятствует его засорению.
Недостатки:
Masalta Kama KM173F
В рейтинг виброплит для дома вполне можно включить эту модель, которая подойдет для работ на сухом грунте и гравии. Она имеет лучший легкий вес в этой категории рейтинга.
Достоинства:
- Высокая маневренность за счет наличия переднего и заднего хода;
- Мощности 5,5 л.с. достаточно для продолжительной работы агрегата;
- Применима для различных видов грунта, песка,гравия;
- Небольшая ширина уплотнителя обеспечивает возможность лучше работать с плитой в узких проемах, траншеях;
- Система амортизации снижает вибрации двигателя;
- Двигатель и трансмиссия защищены от попадания песка,пыли и воды;
- Рама в верхней части корпуса для подъема плиты их углублений.
Недостатки:
- Не подходит для бетона, асфальта.
ТСС TSS-RP300D
Самая недорогая дизельная модель нашего рейтинга, которая лучше подходит для уплотнения разного типа грунтовых пород.
Достоинства:
- Лучший показатель глубины трамбовки - 85 см;
- Наличие реверса позволяет легко оперировать плитой на узких участках;
- Чугунная подошва устойчива к воздействию абразивных материалов;
- Бак на 5,5 литров при полной загрузке не потребует топлива в течение 4 часов;
- Мощность - 9,2 л.с. для длительной работы и высокой износоустойчивости;
- Двигатель защищен рамой от попадания крупных твердых частиц и воды;
- Элементы управления находятся на рукоятке для удобства оператора.
Недостатки:
- Нет подачи воды на рабочую зону.
Лучшие виброплиты с электрическим приводом
|
Модель/Характеристика
|
Мощность (л.с.)
|
Габариты плиты (см)
|
Сила удара (кН)
|
Глубина уплотнения (см)
|
Страна производства
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
ВУ-11-75Е (с ИВ-98Е/220В/УЗО-1шт)
|
1,2
|
50*76
|
11,3
|
30
|
Россия
|
78
|
50 000
|
ВИБРОМАШ 220v ВУ0545В220
|
0,34
|
40*60
|
5
|
20
|
Россия
|
50
|
35 500
|
ВИБРОМАШ ВУ1175В
|
0,75
|
50*80
|
11,3
|
30
|
Россия
|
80
|
47 500
ВУ-11-75Е
Лучшая электрическая виброплита для небольших работ на загородном участке.
Достоинства:
- Работает от бытовой сети, поэтому не требует трехфазного источника питания;
- Широкая плита с загнутыми краями лучше предотвращает образование неровностей и позволяет быстро выполнить работу;
- Силы удара в 11, 3 кН достаточно для операций на жестком грунте, песке;
- Способен уплотнять материалы на глубину до 30 см;
- Для удобства переноски предусмотрены колеса.
Недостатки:
- Нет реверсивного хода;
- Нет подачи воды в рабочую зону.
ВИБРОМАШ 220v ВУ0545В220
Продолжает наш рейтинг электрическая виброплита российского бренда “Вибромаш”. Пользователи отмечают малый уровень шума при работе и выгодную стоимость.
Достоинства:
- Подключается на любом объекте, оснащенном бытовой электросетью;
- Габаритов плиты достаточно для укладки плитки или насыпи на дачном участке;
- Передний и задний края плиты загнуты вверх, что позволяет ей не закапываться в материал;
- Для погрузки или опускания в траншеи и ямы предусмотрены ручки по краям плиты;
- Небольшой вес облегчает транспортировку;
Недостатки:
- Малая мощность;
- Малая сила удара.
ВИБРОМАШ ВУ1175В
Рейтинг электрических виброплит замыкает простой по конструкции агрегат с длинной стальной плитой.
Достоинства:
- Небольшой вес позволяет переносить плиту или легко извлекать ее при работах в котлованах и траншеях;
- Работать с плитой можно на любой площадке, оснащенной бытовой сетью питания;
- Для удобства работы рукоятки имеют прорезиненное покрытие;
- Простое управление;
- Способна уплотнять сыпучие материалы и плитку на глубину 30 см;
- Длина плиты в 80 см позволяет быстро производить укладку материала.
Недостатки:
Лучшие реверсивные виброплиты
|
Модель/Характеристика
|
Мощность (л.с.)
|
Габариты плиты (см)
|
Сила удара (кН)
|
Глубина уплотнения (см)
|
Страна производства
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
ТСС TSS-WP160L
|
6,5
|
78,5*48
|
30,5
|
50
|
Китай
|
150
|
110 520
|
Zitrek CNP 30-2
|
6,5
|
73*45
|
30,5
|
50
|
Китай
|
161
|
70 000
|
ТСС TSS-WP160H
|
5,5
|
78,5*48
|
30,5
|
50
|
Китай
|
152
|
120 000
|
ТСС TSS-WP320H 207257
|
13
|
89*67
|
38
|
90
|
Китай
|
305
|
280 000
|
Zitrek CNP 30-5
|
6,5
|
73*45
|
30,5
|
50
|
Китай
|
161
|
95 000
ТСС TSS-WP160L
Наш рейтинг виброплит для дома и дачи продолжает модель с возможностью заднего хода от TCC.
Достоинства:
- Двигатель защищен рамой от механических повреждений;
- Подошва имеет простую конструкцию без углублений, поэтому не требует очистки;
- Детали трансмиссии расположены под металлическим кожухом, благодаря чему лучше защищены от попадания частиц материала;
- Элементы управления выведены на ручку, поэтому оператору не нужно наклоняться к машине;
- Производительность позволяет утрамбовать песок, гравий, асфальт на площади свыше 50 квадратов за один час;
- Бензиновый двигатель делает модель автономной, поэтому с ней удобно работать на участках без электричества.
Недостатки:
- Нет возможности заливки воды.
Zitrek CNP 30-2
Какую виброплиту выбрать для дачи, если планируется строительство? - Лучше отдать предпочтение модели с высокой силой трамбовки и возможностью длительной беспрерывной работы.
Достоинства:
- Рама защищает двигатель от попадания крупных частиц при работах;
- Система амортизации смягчает вибрации на рукоятке, что обеспечивает комфорт при операциях;
- Датчик масла упрощает контроль за его уровнем;
- Рычаги управления находятся на рукоятке;
- Топливный тип питания делает устройство пригодным для работы на неэлектрифицированной территории;
- Полного топливного бака хватает почти на 2 часа беспрерывной работы.
Недостатки:
- Нет возможности заливания воды.
ТСС TSS-WP160H
Лучшие виброплиты, которые можно купить на российском рынке, Отличаются высокой маневренностью и ударопрочной подошвой, как этот агрегат от TCC.
Достоинства:
- Чугунная плита не имеет углублений, поэтому лучше поддается очистке и не повреждается при работе с абразивными частицами;
- Конструкция подошвы препятствует ее погружению в сыпучий материал;
- Емкости топливного бака достаточно более чем на 2 часа работы;
- Высокая производительность позволяет выполнить укладку материала за короткое время;
- Материал уплотняется на глубину до 50 см, что позволяет создать плотный слой;
- 4-х тактный бензиновый двигатель запускается в любых погодных условиях.
Недостатки:
- Нет подачи воды в рабочую зону.
ТСС TSS-WP320H 207257
Какая виброплита хорошая для длительных работ по укладке дорожек? - Конечно, модель с высоким показателем мощности и вместительным баком.
Достоинства:
- Двигатель накрыт кожухом, что обеспечивает его защиту от ударов и позволяет работать в любых погодных условиях;
- Форма и конструкция плиты позволяют лучше укладывать материал в углах площадки;
- Благодаря высокой скорости перемещения и производительности 650 кв.м. в час плита позволяет быстро выполнять работы на обширной территории;
- Полного топливного бака достаточно более чем на 1,5 часа работы;
- Глубина трамбовки - 90 см;
- Высокая мощность двигателя (13 л.с.) делает агрегат устойчивым к большим нагрузкам.
Недостатки:
- Нет возможности подачи воды;
- Высокая стоимость.
Zitrek CNP 30-5 091-0024
Рейтинг лучших бензиновых виброплит дополняет эта высокопроизводительная модель.
Достоинства:
- Для упрощения контроля уровня масла предусмотрен датчик;
- Вместительный бак для топлива позволяет работать около 2-х часов без дозаправки;
- Производительность позволяет выполнить трамбовку на площади до 570 кв. м. за час;
- Силы удара достаточно для укладки разных по свойствам сыпучих материалов;
- Благодаря бензиновому двигателю устройство автономно и устойчиво к любым погодным условиям.
Недостатки:
Лучшие прямоходные виброплиты
Samsan PC 162
Хорошая виброплита южнокорейского производства, которую удобно использовать на щебне, грунте или песке.
Достоинства:
- Детали трансмиссии защищены от попадания трамбуемого материала, воды и пыли кожухом;
- Рукоятка оснащена резиновой накладкой, способна складываться;
- Есть бак для воды и система орошения рабочей зоны;
- Высокая мощность и производительность;
- Бензиновый двигатель заводится в холодную погоду и работает независимо от источника питания.
Недостатки:
Atlas Copco LF 75 LAT
Модель с удобной регулируемой рукояткой и широкими колесами в комплекте.
Достоинства:
- Бак для воды вмещает до 13 литров жидкости;
- В комплект входит рукоятка, гасящая вибрации, и колеса для перевозки;
- Полного бака для топлива хватит на 3 часа работы, что является весьма высоким показателем для нашего рейтинга;
- Благодаря силе удара в 14,6 кН с помощью плиты можно производить укладку асфальта;
- Морозоустойчивый бензиновый двигатель;
- Шведское производство.
Недостатки:
- Нет реверсивного хода;
- Высокая стоимость.
Zitrek Z3k90W
Недорогая мощная модель виброплиты, которая лучше справится с трамбовкой гравия, песка, щебенки.
Достоинства:
- Вместимость бака для воды - 10 литров;
- Легкий контроль уровня масла благодаря датчику;
- Двигатель работает на бензине, поэтому отличается устойчивостью к холоду;
- При работе с заполненным топливным баком устройство не потребует дозаправки более двух часов;
- Производительности 380 кв.м в час достаточно для работ на небольшом участке;
- Способен уплотнить материал на глубину до 30 см.
Недостатки:
Zitrek Z3K50
Какую виброплиту выбрать для укладки плитки? - Оптимально подойдет модель небольшого веса, как Z3K50.
Достоинства:
- Встроенный датчик уровня масла для легкого контроля корректной работы двигателя;
- Вместимости топливного бака хватит более чем на 2 часа работы;
- Бензиновый двигатель делает устройство автономным;
- Детали привода защищены металлическим кожухом;
- Для комфорта при перевозке ручка складывается;
- Во время работы транспортировочные колеса компактно складываются.
Недостатки:
Zitrek Z3K60W 091-0202
Лучшие легкие виброплиты по отзывам покупателей выпускает компания Zitrek. Z3K60W также зарекомендовала себя в работе.
Достоинства:
- Вместительный бак для воды позволяет работать с горячими материалами;
- Трансмиссионный механизм оснащен закрытым кожухом;
- Для перевозки плиты на площадку предусмотрена складная рукоятка и колеса;
- Система амортизации для гашения вибраций у двигателя и на ручке;
- Двойной ремень трансмиссии для надежной работы при больших нагрузках;
- Может использоваться на площадках без электричества.
Недостатки:
Рейтинг лучших виброплит
|
Модель/Характеристика
|
Мощность (л.с.)
|
Габариты плиты (см)
|
Сила удара (кН)
|
Глубина уплотнения (см)
|
Страна производства
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
Masalta MS90-4
|
5,5
|
53*50
|
13
|
30
|
Китай
|
83
|
114 700
|
ТСС TSS-WP90TL
|
6,5
|
53*50
|
15
|
30
|
Китай
|
97
|
52 704
|
ТСС TSS-WP90TH
|
5,5
|
53*50
|
15
|
30
|
Китай
|
97
|
70 704
|
Tsunami СО-90FH
|
,5
|
60*45
|
16
|
30
|
Китай
|
91
|
82 900
|
ТСС TSS-VP120TH
|
5,5
|
60*45
|
16
|
30
|
Китай
|
91
|
82 900
Masalta MS90-4
Какую выбрать виброплиту для работ на большинстве видов материала? - Лучше отдать предпочтение модели средней мощности с баком для воды. Под это описание прекрасно подходит MS90-4.
Достоинства:
- Подошва из чугуна выдерживает высокие нагрузки при работе;
- Подошва имеет открытую конструкцию, поэтому легко очищается;
- Наличие бака для воды и сила трамбовки 13 кН позволяют работать с асфальтом и битумом;
- 4-х тактный двигатель на бензиновом топливе независимо от источника питания;
- Показатель производительности - 600 кв. м в час позволяет быстро обрабатывать большие участки;
Недостатки:
ТСС TSS-WP90TL
Еще один универсальный агрегат для трамбовки при дорожных работах и на дачном участке.
Достоинства:
- Литая подошва устойчива к высоким нагрузкам;
- Благодаря конструкции плиты и независимости от электричества агрегатом удобно обрабатывать даже самые труднодоступные участки;
- Наличие ребер жесткости на основании продлевает срок службы устройства;
- Края плиты загнуты по всему периметру, поэтому при работе не образуются наплывы;
- Полного бака для топлива хватит на 2 часа работы;
- Ударная сила в 15кН позволяет использовать устройство для широкого спектра работ.
Недостатки:
ТСС TSS-WP90TH
Какая виброплита для укладки плитки, асфальта, песка подойдет для дачи? - Желательно приобрести компактную мобильную модель, как TSS-WP90TH.
Достоинства:
- Небольшие габариты позволяют работать с устройством в труднодоступных местах;
- Рукоятка и колеса складываются для перевозки;
- Усиленная конструкция плиты продлевает срок ее эксплуатации;
- Сглаживание вибраций в зоне ручки повышает комфорт пользователя;
- Рама защищает мотор от ударов;
- Для подъема техникой предусмотрена петля сверху рамы;
- Автономность за счет бензинового двигателя.
Недостатки:
Tsunami СО-90FH
Лучшая модель по соотношению цены и качества в нашем рейтинге.
Достоинства:
- Вместительный бак для воды позволяет улучшить качество трамбовки грунта, работать с горячими материалами;
- Есть опция заднего хода, повышающая маневренность и удобство при работе;
- Контроль масла благодаря датчику;
- Мощный двигатель с вместительным топливным баком;
- Рама защищает мотор от ударов и облегчает транспортировку техникой;
- Складная рукоятка с резиновым покрытием.
Недостатки:
ТСС TSS-VP120TH
Завершает наш рейтинг универсальная модель с реверсом и подачей воды.
Достоинства:
- Бензиновый двигатель от Honda заводится в сложных погодных условиях;
- Ширина плиты позволяет быстро обработать намеченный участок;
- Ударной силы хватит для работы с большинством материалов;
- Способна уплотнить сыпучее покрытие на глубину 30 см;
- Оборудована датчиком масла для поддержания необходимого для работы двигателя уровня.
Недостатки: