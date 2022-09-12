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Когда решение о закладке фундамента или дорожек на даче принято, а материалы выбраны, то самое время задуматься о надежной утрамбовке покрытия. Здесь точно не обойтись без давно известного в дорожном и домовом строительстве помощника - виброплиты. В статье расскажем, по каким критериям стоит выбирать трамбовочную технику и приведем рейтинг лучших виброплит для загородного дома и дачи.

Как выбрать виброплиту

Какую виброплиту лучше купить? - Для начинающего мастера вопрос не простой. Но, если немного разобраться в основных характеристиках устройства, то выбор подходящей модели не станет проблемой. Вот на что мы советуем обратить внимание перед покупкой:

Двигатель. Здесь выбор вариантов достаточно обширный. Производители выпускают агрегаты с электрическим, бензиновым или дизельным мотором. Рассмотрим отличительные черты каждого в таблице:

Тип двигателя Плюсы Минусы Электрический Невысокая цена;

Простое устройство;

Возможность использования в помещении. Малая мощность;

Зависимость от сети. Бензиновый Автономность;

Подойдет для дорожных работ и для частного дома. Шумность при работе;

Выхлопы. Дизельный Высокая мощность;

Автономность;

Пригоден для использования в промышленности и дорожном хозяйстве. Высокая стоимость;

Выхлопы;

Шумность при работе.

Какая плита лучше: бензиновая или электрическая? Как видно из таблицы, для разовых работ по укладке садовых дорожек, покрытия в гараже или постройке вполне подойдет электрический прибор. Бензиновые и дизельные модели актуальны при трамбовке плитки или асфальтового покрытия на дворовых и промышленных территориях.

Наличие реверсивного хода. Как лучше выбрать виброплиту на дачу? Учитывая порой ограниченное пространство садового участка или придомовой территории, стоит задуматься о маневренности устройства при работе. Отогнать громоздкое крупногабаритное устройство от забора или деревьев будет проблематично, если оно не оснащено возможностью заднего хода.

Лучшие виброплиты для небольших участков оснащаются реверсивным валом и позволяют утрамбовывать покрытие даже на самых узких участках.

Оросительная система. Опция, актуальная для тяжелой техники. Чтобы избежать прилипания материала к подошве, при работе с асфальтом и битумом осуществляется подача воды в рабочую зону.

Опция, актуальная для тяжелой техники. Чтобы избежать прилипания материала к подошве, при работе с асфальтом и битумом осуществляется подача воды в рабочую зону. Сила удара. Для укладки дорожек достаточно вибрационного усилия в 12 кН, сила удара в 13-18 кН оптимальна для трамбовки асфальтового покрытия, а более мощные машины подойдут для подготовки фундамента.

Для укладки дорожек достаточно вибрационного усилия в 12 кН, сила удара в 13-18 кН оптимальна для трамбовки асфальтового покрытия, а более мощные машины подойдут для подготовки фундамента. Площадь подошвы. От этого показателя зависит скорость проведения работы. В среднем для трамбовки дорожек на участке достаточно площади около 50 кв. см, для укладки дорожного полотна - от 50 кв.см и более.

Подошва изготавливается из металла или чугуна, чем больше ее вес, тем эффективнее будет трамбовка.

Некоторые специалисты рекомендуют к приобретению виброногу. Это такой же трамбовочный агрегат, но более компактного размера с площадью подошвы около 30 кв. см.

Что лучше в конкретной ситуации, вибронога или виброплита, зависит от объема работ. Для уплотнения материала на небольшой площади (например, парковочного места) достаточно виброноги, а для задач помасштабнее лучше выбрать виброплиту.

Вибронога Виброплита

Вес и глубина уплотнения. Способность агрегата утрамбовывать материалы зависит от его веса и показателя, который назван “глубиной уплотнения”. В таблице ниже можно увидеть, какие бывают виброплиты по весовой категории и соответствующей ей глубине уплотнения.

Условное название категории Вес (кг) Глубина уплотнения (см) Предназначение Легкие до 75 15 Изготовление дорожек Универсальные до 90 25 Укладка асфальта, уплотнение грунта Промышленные до 140 30 Строительство дорог Профессиональные свыше 140 50 и выше Трамбовка песка, асфальта, вязкого грунта, глины

Частота вибраций. Чем чаще платформа совершает колебательные движения, тем быстрее и плотнее будет укладка материала.

Лучшие производители виброплит

Выбрать хорошую виброплиту будет легче, если знать основных производителей этих агрегатов. Вот лучшие из них:

Sturm . Крупный поставщик инструмента. Виброплиты бренда обладают силой удара до 13 кН и работают на бензине.

Крупный поставщик инструмента. Виброплиты бренда обладают силой удара до 13 кН и работают на бензине. Энергомаш . Торговая марка от бренда Sturm, под которой выпускают инструмент и силовую технику. Виброплиты китайского производства, подходящие для укладки асфальтового покрытия.

Торговая марка от бренда Sturm, под которой выпускают инструмент и силовую технику. Виброплиты китайского производства, подходящие для укладки асфальтового покрытия. Zitrek . Предлагает ассортимент вибрационной техники для строительных работ. Можно подобрать агрегат с шириной основания от 30 до 50 см.

Предлагает ассортимент вибрационной техники для строительных работ. Можно подобрать агрегат с шириной основания от 30 до 50 см. Huter . Знаменитый производитель садовой техники и инструментов. Виброплиты Huter весят свыше 90 кг и обладают центробежной силой в 25 кН.

Знаменитый производитель садовой техники и инструментов. Виброплиты Huter весят свыше 90 кг и обладают центробежной силой в 25 кН. Caiman . Поставщик оборудования высокого класса для строительства, ремонта, сада. Виброплиты бренда оснащены двигателем Honda и весят до 90 кг.

Поставщик оборудования высокого класса для строительства, ремонта, сада. Виброплиты бренда оснащены двигателем Honda и весят до 90 кг. Husqvarna . Выпускает технику для ухода за придомовой территорией и садоводства. Виброплиты шведского производства с глубиной уплотнения 20 см можно выбрать у Husqvarna.

Выпускает технику для ухода за придомовой территорией и садоводства. Виброплиты шведского производства с глубиной уплотнения 20 см можно выбрать у Husqvarna. Champion . Занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке по поставкам инструмента для дома и сада. Виброплиты бренда обладают мощностью 6,5 и 9 л.с.

Занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке по поставкам инструмента для дома и сада. Виброплиты бренда обладают мощностью 6,5 и 9 л.с. Ada . Поставщик строительного оборудования и измерительных приборов. Для укладки материалов при изготовлении дорожек продукты Ada - стоящий вариант.

Поставщик строительного оборудования и измерительных приборов. Для укладки материалов при изготовлении дорожек продукты Ada - стоящий вариант. Красный Маяк . Отечественный бренд виброоборудования. Виброуплотнители от “Красный маяк” отличаются простотой в управлении и небольшим весом.

Отечественный бренд виброоборудования. Виброуплотнители от “Красный маяк” отличаются простотой в управлении и небольшим весом. Diam . В ассортименте бренда есть как маловесные агрегаты, так и мощные уплотнительные машины весом до 160 кг.

В ассортименте бренда есть как маловесные агрегаты, так и мощные уплотнительные машины весом до 160 кг. ТСС . Российский производитель строительного оборудования. В модельном ряду присутствуют виброплиты с прямым и реверсивным ходом, а также гидравлические агрегаты.

Российский производитель строительного оборудования. В модельном ряду присутствуют виброплиты с прямым и реверсивным ходом, а также гидравлические агрегаты. Masalta . Продукция фирмы, поставляемая на отечественный рынок строительного оборудования, весьма разнообразна. Можно выбрать модели с мощностью от 2,4 до 9 л.с. и глубиной уплотнения до 90 см.

Продукция фирмы, поставляемая на отечественный рынок строительного оборудования, весьма разнообразна. Можно выбрать модели с мощностью от 2,4 до 9 л.с. и глубиной уплотнения до 90 см. Samsan . Предлагает спектр оборудования для строительных и дорожных работ. В ассортименте бренда представлены прямоходные и реверсивные модели разной мощности.

Предлагает спектр оборудования для строительных и дорожных работ. В ассортименте бренда представлены прямоходные и реверсивные модели разной мощности. Wacker Neuson . Немецкий бренд машин и оборудования для строительства. У Wacker Neuson можно найти легкие и тяжеловесные модели на бензине и дизеле, с реверсом и без.

Немецкий бренд машин и оборудования для строительства. У Wacker Neuson можно найти легкие и тяжеловесные модели на бензине и дизеле, с реверсом и без. Tsunami . Фирма-поставщик техники для строительных работ. Выпускает бензиновые виброплиты средней мощности с ручным стартером.

Фирма-поставщик техники для строительных работ. Выпускает бензиновые виброплиты средней мощности с ручным стартером. Mikasa . Японский производитель техники. В модельном ряду есть виброплиты с силой удара от 10 до 22 кН.

Японский производитель техники. В модельном ряду есть виброплиты с силой удара от 10 до 22 кН. Belle . Выпускает оборудования для строительства и ремонта дорожного полотна, а также бетоносмесители. Оборудование бренда вполне подойдет для небольших работ на даче.

Выпускает оборудования для строительства и ремонта дорожного полотна, а также бетоносмесители. Оборудование бренда вполне подойдет для небольших работ на даче. Grost . В ассортименте бренда как небольшие трамбовщики, так и массивная техника для дорожных работ.

В ассортименте бренда как небольшие трамбовщики, так и массивная техника для дорожных работ. Atlas Copco . Компания производит оборудование для укладки сыпучих материалов с силой удара до 17Кн, что делает его оптимальным вариантом для укладки гравия,песка и асфальта.

Компания производит оборудование для укладки сыпучих материалов с силой удара до 17Кн, что делает его оптимальным вариантом для укладки гравия,песка и асфальта. СЭПО. Российский завод-производитель техники. Виброоборудование бренда оснащено бензиновым двигателем от Honda и хорошо подойдет для уплотнения грунта.

Лучшие виброплиты с бензиновым приводом

Diam VM-80/5.5H 630019

Рейтинг бензиновых виброплит открывает модель российского бренда Diam. Пользователи отмечают высокую мощность модели и небольшой расход топлива.

Достоинства:

Конструкция имеет бак для заливания воды,что лучше подойдет для работ с асфальтом;

Способна уплотнить материал на глубину до 30 см;

Производительность в час составляет 650 м², что позволяет быстро утрамбовать сыпучие материалы при масштабных работах;

Плита сделана из чугуна, поэтому устойчива к твердым материалам и имеет площадь около 50 кв. см;

Топливный бак вмещает до 3,6 л бензина, поэтому агрегат не потребует частой дозаправки;

4-х тактный двигатель от Honda не требует приготовления топливной смеси перед заправкой;

Элементы управления компактно расположены на ручке.

Недостатки:

Нет реверсивного хода.

Sturm PC8806DKW

Какую лучше выбрать бензиновую виброплиту для работ на участке или перед домом? Хорошим вариантом будет нетяжелая модель с длительным временем работы от одной заправки.

Достоинства:

Возможность подкачки топлива для быстрого пуска;

Не требуется заглядывать в картер для проверки уровня масла, контроль смазки обеспечивается благодаря датчику;

Концы подошвы подняты вверх, поэтому покрытие ложится ровно, без волн и наплывов;

Подает воду в рабочую зону, благодаря чему подойдет для укладки горячих сыпучих материалов;

Легкий запуск двигателя в любую погоду;

Небольшой вес подойдет для укладки материала для дорожек на даче или насыпи для парковки;

Высокая мощность 6,5 л.с. способствует долгой беспрерывной работе.

Недостатки:

Нет реверсивного хода.

Sturm PC8811DKW

Рейтинг виброплит для дачи можно дополнить этой вибрационной плитой, которая лучше многих моделей подходит для уплотнения грунта за счет глубины трамбовки 35 см.

Достоинства:

Бензиновый двигатель от Dinking запускается в любую погоду;

Плита совершает 5,4 тысячи вибраций в минуту;

Клапаны OHV у двигателя делают его более компактным и способствуют низкому расходу топлива;

Датчик уровня масла позволяет контролировать наличие достаточного для корректной работы двигателя количества смазки;

Плита изготовлена из прочной углеродистой стали;

Вместительный бак для топлива, для работы без частых перерывов на заправку;

Длина плиты 67 см позволяет быстро справится с укладкой длинных дорожек в саду;

Глубина уплотнения 35 см и сила удара 28 кН для надежной трамбовки грунта любой плотности.

Недостатки:

Нет реверсивного хода.

Diam VM-60/5.5H 630030

Удобная в управлении плита с четырехтактным двигателем и длинной плитой.

Достоинства:

Машина имеет производительность в 450 кв.м за один час, что позволяет быстро делать большой объем работ;

Вибрационный механизм защищен от попадания частиц материала при работе, что продлевает его срок службы и лучше предотвращает поломки;

Удобное расположение топливного бака и широкое горлышко позволяют быстро произвести заправку;

Работа с горячими материалами возможна благодаря подаче воды в рабочую зону;

Плита длиной полметра поможет быстро уложить дорожку в саду или насыпь вдоль участка;

Элементы управления расположены на ручке с резиновым покрытием, что делает работу комфортной, а механизм позволяет складывать рукоятку при переноске.

Недостатки:

Нет реверсивного хода.

Tsunami СО-90FL J0161000000F90L

Лучшая универсальная виброплита для асфальта, гравия, песка.

Достоинства:

Вес свыше 90 кг делает оборудование универсальным для работ с разными насыпными материалами;

Высокая мощность лучше позволяет устройству выдерживать большие нагрузки;

Для работы с материалами высокой температуры предусмотрена система орошения рабочей зоны;

Лучшая по длине плита в этой категории рейтинга способствует быстрому выполнению трамбовочных работ;

Центробежная сила в 16 кН универсальна для работ с материалами разной сложности;

Бензиновый двигатель заведется даже при низких температурах воздуха;

Складная рукоятка с элементами управления для удобства пользования.

Недостатки:

Нет реверсивного хода.

Лучшие виброплиты с дизельным приводом

Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Габариты плиты (см) Сила удара (кН) Глубина уплотнения (см) Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб) Caiman Mikasa MVC-98D VAS 4,7 52,5*50 15 30 Япония 111 400 000 Caiman MVH-508DSZ 14,3 90*65 65 65 Япония 525 1 900 000 Caiman MVH-408DSZ 11,6 90*50 55 55 Япония 408 1 450 000 Masalta Kama KM173F 5,5 63*40 25 30 Китай 137 147 000 ТСС TSS-RP300D 5,5 90*68 50 850 Китай 305 115 000

Caiman Mikasa MVC-98D VAS

Рейтинг виброплит, работающих на дизельном топливе, мы начнем с модели японского производства.

Достоинства:

Оснащена системой гашения вибраций со стороны рукоятки, поэтому с плитой можно комфортно работать длительное время;

Дизельный двигатель мощностью 4,7 л.с.;

Невысокий для таких агрегатов уровень шума - 93 дБ;

Центробежная сила в 15 кН универсальна для укладки большинства покрытий;

Бак вмещает количество топлива, достаточное для работы в течение 3-х часов;

Производство - Япония.

Недостатки:

Нет бака для заливания воды;

Нет реверсивного хода;

Высокая стоимость.

Caiman MVH-508DSZ

Какую лучше купить виброплиту для строительных работ на загородном участке? - Отличным выбором будет модель с реверсом, высокой силой удара и глубиной трамбовки. MVH-508DSZ отвечает всем требованиям к высокопроизводительной технике.

Достоинства:

Сила удара в 65 кН является лучшей в нашем рейтинге и позволяет трамбовщику справляться с грунтом и материалами любой сложности и уплотнять его на глубину до 65 см;

Рычаг с гидроприводом для легкого управления;

Способен уплотнить материал на площади до 975 кв. метров за час;

Детали трансмиссии находятся под защитным металлическим кожухом;

Двигатель закрыт рамой с шумоизолирующим эффектом;

Система управления способна учитывать время работы агрегата, что облегчает его обслуживание;

В комплекте предусмотрена расширительная пластина для основания.

Недостатки:

Высокая стоимость.

Caiman MVH-408DSZ

Еще одна достойная модель вибрационной машины от Caiman. Она устойчива к длительным нагрузкам и оснащена системой фильтрации идущего к двигателю воздуха.

Достоинства:

Установка прямого и реверсивного хода с помощью одного рычага;

Двигатель имеет воздушное охлаждение и запускается электростартером;

Рукоятка имеет возможность регулировки и складывания для перевозки агрегата;

Плита из чугуна лучше устойчива к трению и высокому давлению;

Учет времени работы устройства позволяет своевременно производить обслуживание;

Система снижения вибраций на рукояти позволяет оператору комфортно работать с плитой длительное время;

Способна работать на наклонной поверхности;

Предусмотрена система фильтрации воздуха, поступающего к двигателю, что препятствует его засорению.

Недостатки:

Высокая стоимость.

Masalta Kama KM173F

В рейтинг виброплит для дома вполне можно включить эту модель, которая подойдет для работ на сухом грунте и гравии. Она имеет лучший легкий вес в этой категории рейтинга.

Достоинства:

Высокая маневренность за счет наличия переднего и заднего хода;

Мощности 5,5 л.с. достаточно для продолжительной работы агрегата;

Применима для различных видов грунта, песка,гравия;

Небольшая ширина уплотнителя обеспечивает возможность лучше работать с плитой в узких проемах, траншеях;

Система амортизации снижает вибрации двигателя;

Двигатель и трансмиссия защищены от попадания песка,пыли и воды;

Рама в верхней части корпуса для подъема плиты их углублений.

Недостатки:

Не подходит для бетона, асфальта.

ТСС TSS-RP300D

Самая недорогая дизельная модель нашего рейтинга, которая лучше подходит для уплотнения разного типа грунтовых пород.

Достоинства:

Лучший показатель глубины трамбовки - 85 см;

Наличие реверса позволяет легко оперировать плитой на узких участках;

Чугунная подошва устойчива к воздействию абразивных материалов;

Бак на 5,5 литров при полной загрузке не потребует топлива в течение 4 часов;

Мощность - 9,2 л.с. для длительной работы и высокой износоустойчивости;

Двигатель защищен рамой от попадания крупных твердых частиц и воды;

Элементы управления находятся на рукоятке для удобства оператора.

Недостатки:

Нет подачи воды на рабочую зону.

Лучшие виброплиты с электрическим приводом

Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Габариты плиты (см) Сила удара (кН) Глубина уплотнения (см) Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб) ВУ-11-75Е (с ИВ-98Е/220В/УЗО-1шт) 1,2 50*76 11,3 30 Россия 78 50 000 ВИБРОМАШ 220v ВУ0545В220 0,34 40*60 5 20 Россия 50 35 500 ВИБРОМАШ ВУ1175В 0,75 50*80 11,3 30 Россия 80 47 500

ВУ-11-75Е

Лучшая электрическая виброплита для небольших работ на загородном участке.

Достоинства:

Работает от бытовой сети, поэтому не требует трехфазного источника питания;

Широкая плита с загнутыми краями лучше предотвращает образование неровностей и позволяет быстро выполнить работу;

Силы удара в 11, 3 кН достаточно для операций на жестком грунте, песке;

Способен уплотнять материалы на глубину до 30 см;

Для удобства переноски предусмотрены колеса.

Недостатки:

Нет реверсивного хода;

Нет подачи воды в рабочую зону.

ВИБРОМАШ 220v ВУ0545В220

Продолжает наш рейтинг электрическая виброплита российского бренда “Вибромаш”. Пользователи отмечают малый уровень шума при работе и выгодную стоимость.

Достоинства:

Подключается на любом объекте, оснащенном бытовой электросетью;

Габаритов плиты достаточно для укладки плитки или насыпи на дачном участке;

Передний и задний края плиты загнуты вверх, что позволяет ей не закапываться в материал;

Для погрузки или опускания в траншеи и ямы предусмотрены ручки по краям плиты;

Небольшой вес облегчает транспортировку;

Недостатки:

Малая мощность;

Малая сила удара.

ВИБРОМАШ ВУ1175В

Рейтинг электрических виброплит замыкает простой по конструкции агрегат с длинной стальной плитой.

Достоинства:

Небольшой вес позволяет переносить плиту или легко извлекать ее при работах в котлованах и траншеях;

Работать с плитой можно на любой площадке, оснащенной бытовой сетью питания;

Для удобства работы рукоятки имеют прорезиненное покрытие;

Простое управление;

Способна уплотнять сыпучие материалы и плитку на глубину 30 см;

Длина плиты в 80 см позволяет быстро производить укладку материала.

Недостатки:

Небольшая мощность.

Лучшие реверсивные виброплиты

Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Габариты плиты (см) Сила удара (кН) Глубина уплотнения (см) Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб) ТСС TSS-WP160L 6,5 78,5*48 30,5 50 Китай 150 110 520 Zitrek CNP 30-2 6,5 73*45 30,5 50 Китай 161 70 000 ТСС TSS-WP160H 5,5 78,5*48 30,5 50 Китай 152 120 000 ТСС TSS-WP320H 207257 13 89*67 38 90 Китай 305 280 000 Zitrek CNP 30-5 6,5 73*45 30,5 50 Китай 161 95 000

ТСС TSS-WP160L

Наш рейтинг виброплит для дома и дачи продолжает модель с возможностью заднего хода от TCC.

Достоинства:

Двигатель защищен рамой от механических повреждений;

Подошва имеет простую конструкцию без углублений, поэтому не требует очистки;

Детали трансмиссии расположены под металлическим кожухом, благодаря чему лучше защищены от попадания частиц материала;

Элементы управления выведены на ручку, поэтому оператору не нужно наклоняться к машине;

Производительность позволяет утрамбовать песок, гравий, асфальт на площади свыше 50 квадратов за один час;

Бензиновый двигатель делает модель автономной, поэтому с ней удобно работать на участках без электричества.

Недостатки:

Нет возможности заливки воды.

Zitrek CNP 30-2

Какую виброплиту выбрать для дачи, если планируется строительство? - Лучше отдать предпочтение модели с высокой силой трамбовки и возможностью длительной беспрерывной работы.

Достоинства:

Рама защищает двигатель от попадания крупных частиц при работах;

Система амортизации смягчает вибрации на рукоятке, что обеспечивает комфорт при операциях;

Датчик масла упрощает контроль за его уровнем;

Рычаги управления находятся на рукоятке;

Топливный тип питания делает устройство пригодным для работы на неэлектрифицированной территории;

Полного топливного бака хватает почти на 2 часа беспрерывной работы.

Недостатки:

Нет возможности заливания воды.

ТСС TSS-WP160H

Лучшие виброплиты, которые можно купить на российском рынке, Отличаются высокой маневренностью и ударопрочной подошвой, как этот агрегат от TCC.

Достоинства:

Чугунная плита не имеет углублений, поэтому лучше поддается очистке и не повреждается при работе с абразивными частицами;

Конструкция подошвы препятствует ее погружению в сыпучий материал;

Емкости топливного бака достаточно более чем на 2 часа работы;

Высокая производительность позволяет выполнить укладку материала за короткое время;

Материал уплотняется на глубину до 50 см, что позволяет создать плотный слой;

4-х тактный бензиновый двигатель запускается в любых погодных условиях.

Недостатки:

Нет подачи воды в рабочую зону.

ТСС TSS-WP320H 207257

Какая виброплита хорошая для длительных работ по укладке дорожек? - Конечно, модель с высоким показателем мощности и вместительным баком.

Достоинства:

Двигатель накрыт кожухом, что обеспечивает его защиту от ударов и позволяет работать в любых погодных условиях;

Форма и конструкция плиты позволяют лучше укладывать материал в углах площадки;

Благодаря высокой скорости перемещения и производительности 650 кв.м. в час плита позволяет быстро выполнять работы на обширной территории;

Полного топливного бака достаточно более чем на 1,5 часа работы;

Глубина трамбовки - 90 см;

Высокая мощность двигателя (13 л.с.) делает агрегат устойчивым к большим нагрузкам.

Недостатки:

Нет возможности подачи воды;

Высокая стоимость.

Zitrek CNP 30-5 091-0024

Рейтинг лучших бензиновых виброплит дополняет эта высокопроизводительная модель.

Достоинства:

Для упрощения контроля уровня масла предусмотрен датчик;

Вместительный бак для топлива позволяет работать около 2-х часов без дозаправки;

Производительность позволяет выполнить трамбовку на площади до 570 кв. м. за час;

Силы удара достаточно для укладки разных по свойствам сыпучих материалов;

Благодаря бензиновому двигателю устройство автономно и устойчиво к любым погодным условиям.

Недостатки:

Нет подачи воды.

Лучшие прямоходные виброплиты

Samsan PC 162

Хорошая виброплита южнокорейского производства, которую удобно использовать на щебне, грунте или песке.

Достоинства:

Детали трансмиссии защищены от попадания трамбуемого материала, воды и пыли кожухом;

Рукоятка оснащена резиновой накладкой, способна складываться;

Есть бак для воды и система орошения рабочей зоны;

Высокая мощность и производительность;

Бензиновый двигатель заводится в холодную погоду и работает независимо от источника питания.

Недостатки:

Нет реверсивного хода.

Atlas Copco LF 75 LAT

Модель с удобной регулируемой рукояткой и широкими колесами в комплекте.

Достоинства:

Бак для воды вмещает до 13 литров жидкости;

В комплект входит рукоятка, гасящая вибрации, и колеса для перевозки;

Полного бака для топлива хватит на 3 часа работы, что является весьма высоким показателем для нашего рейтинга;

Благодаря силе удара в 14,6 кН с помощью плиты можно производить укладку асфальта;

Морозоустойчивый бензиновый двигатель;

Шведское производство.

Недостатки:

Нет реверсивного хода;

Высокая стоимость.

Zitrek Z3k90W

Недорогая мощная модель виброплиты, которая лучше справится с трамбовкой гравия, песка, щебенки.

Достоинства:

Вместимость бака для воды - 10 литров;

Легкий контроль уровня масла благодаря датчику;

Двигатель работает на бензине, поэтому отличается устойчивостью к холоду;

При работе с заполненным топливным баком устройство не потребует дозаправки более двух часов;

Производительности 380 кв.м в час достаточно для работ на небольшом участке;

Способен уплотнить материал на глубину до 30 см.

Недостатки:

Нет реверса.

Zitrek Z3K50

Какую виброплиту выбрать для укладки плитки? - Оптимально подойдет модель небольшого веса, как Z3K50.

Достоинства:

Встроенный датчик уровня масла для легкого контроля корректной работы двигателя;

Вместимости топливного бака хватит более чем на 2 часа работы;

Бензиновый двигатель делает устройство автономным;

Детали привода защищены металлическим кожухом;

Для комфорта при перевозке ручка складывается;

Во время работы транспортировочные колеса компактно складываются.

Недостатки:

Невысокая мощность.

Zitrek Z3K60W 091-0202

Лучшие легкие виброплиты по отзывам покупателей выпускает компания Zitrek. Z3K60W также зарекомендовала себя в работе.

Достоинства:

Вместительный бак для воды позволяет работать с горячими материалами;

Трансмиссионный механизм оснащен закрытым кожухом;

Для перевозки плиты на площадку предусмотрена складная рукоятка и колеса;

Система амортизации для гашения вибраций у двигателя и на ручке;

Двойной ремень трансмиссии для надежной работы при больших нагрузках;

Может использоваться на площадках без электричества.

Недостатки:

Нет реверсивного хода.

Рейтинг лучших виброплит

Модель/Характеристика Мощность (л.с.) Габариты плиты (см) Сила удара (кН) Глубина уплотнения (см) Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб) Masalta MS90-4 5,5 53*50 13 30 Китай 83 114 700 ТСС TSS-WP90TL 6,5 53*50 15 30 Китай 97 52 704 ТСС TSS-WP90TH 5,5 53*50 15 30 Китай 97 70 704 Tsunami СО-90FH ,5 60*45 16 30 Китай 91 82 900 ТСС TSS-VP120TH 5,5 60*45 16 30 Китай 91 82 900

Masalta MS90-4

Какую выбрать виброплиту для работ на большинстве видов материала? - Лучше отдать предпочтение модели средней мощности с баком для воды. Под это описание прекрасно подходит MS90-4.

Достоинства:

Подошва из чугуна выдерживает высокие нагрузки при работе;

Подошва имеет открытую конструкцию, поэтому легко очищается;

Наличие бака для воды и сила трамбовки 13 кН позволяют работать с асфальтом и битумом;

4-х тактный двигатель на бензиновом топливе независимо от источника питания;

Показатель производительности - 600 кв. м в час позволяет быстро обрабатывать большие участки;

Недостатки:

Нет реверса.

ТСС TSS-WP90TL

Еще один универсальный агрегат для трамбовки при дорожных работах и на дачном участке.

Достоинства:

Литая подошва устойчива к высоким нагрузкам;

Благодаря конструкции плиты и независимости от электричества агрегатом удобно обрабатывать даже самые труднодоступные участки;

Наличие ребер жесткости на основании продлевает срок службы устройства;

Края плиты загнуты по всему периметру, поэтому при работе не образуются наплывы;

Полного бака для топлива хватит на 2 часа работы;

Ударная сила в 15кН позволяет использовать устройство для широкого спектра работ.

Недостатки:

Нет реверсивного хода.

ТСС TSS-WP90TH

Какая виброплита для укладки плитки, асфальта, песка подойдет для дачи? - Желательно приобрести компактную мобильную модель, как TSS-WP90TH.

Достоинства:

Небольшие габариты позволяют работать с устройством в труднодоступных местах;

Рукоятка и колеса складываются для перевозки;

Усиленная конструкция плиты продлевает срок ее эксплуатации;

Сглаживание вибраций в зоне ручки повышает комфорт пользователя;

Рама защищает мотор от ударов;

Для подъема техникой предусмотрена петля сверху рамы;

Автономность за счет бензинового двигателя.

Недостатки:

Нет реверса.

Tsunami СО-90FH

Лучшая модель по соотношению цены и качества в нашем рейтинге.

Достоинства:

Вместительный бак для воды позволяет улучшить качество трамбовки грунта, работать с горячими материалами;

Есть опция заднего хода, повышающая маневренность и удобство при работе;

Контроль масла благодаря датчику;

Мощный двигатель с вместительным топливным баком;

Рама защищает мотор от ударов и облегчает транспортировку техникой;

Складная рукоятка с резиновым покрытием.

Недостатки:

Не выявлено.

ТСС TSS-VP120TH

Завершает наш рейтинг универсальная модель с реверсом и подачей воды.

Достоинства:

Бензиновый двигатель от Honda заводится в сложных погодных условиях;

Ширина плиты позволяет быстро обработать намеченный участок;

Ударной силы хватит для работы с большинством материалов;

Способна уплотнить сыпучее покрытие на глубину 30 см;

Оборудована датчиком масла для поддержания необходимого для работы двигателя уровня.

Недостатки: