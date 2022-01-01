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Виброплита Tsunami СО-90FH
Арт. О00000029002
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|91
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- Бензиновая виброплита Tsunami СО-90FH J0161000000F90H находит применение на строительных площадках, а также при проведении дорожных работ. Благодаря большой площади платформы изделие способно обрабатывать значительную площадь поверхности. Преимуществом является наличие бака для воды - это обеспечивает смазывание частиц грунта и более эффективное уплотнение. Для перемещения конструкции по строительной площадке на небольшие расстояния предусмотрена пара колес
Преимущества
- Прочная стальная плита
- Удобная рукоять
- С баком для воды 12 л
- Масляный датчик
- Длительный срок службы
- Удобное управление