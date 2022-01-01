Преимущества

Прочная стальная плита

Удобная рукоять

С баком для воды 12 л

Масляный датчик



Длительный срок службы

Удобное управление

Бензиновая виброплита Tsunami СО-90FH J0161000000F90H находит применение на строительных площадках, а также при проведении дорожных работ. Благодаря большой площади платформы изделие способно обрабатывать значительную площадь поверхности. Преимуществом является наличие бака для воды - это обеспечивает смазывание частиц грунта и более эффективное уплотнение. Для перемещения конструкции по строительной площадке на небольшие расстояния предусмотрена пара колес