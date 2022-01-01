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Виброплита Tsunami СО-90FH
82 900 ₽
Бензиновые виброплиты
  • Персональная скидка
Виброплита Tsunami СО-90FH
Арт. О00000029002
Виброплита Tsunami СО-90FH
Виброплита Tsunami СО-90FH
Виброплита Tsunami СО-90FH
Виброплита Tsunami СО-90FH
  • Персональная скидка
Виброплита Tsunami СО-90FH
Виброплита Tsunami СО-90FH
Виброплита Tsunami СО-90FH
Виброплита Tsunami СО-90FH

Виброплита Tsunami СО-90FH

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82 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 086 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000029002

Характеристики

Производитель
Tsunami
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Класс товара
профессиональный
Вес, кг
91
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
82 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 086 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновая виброплита Tsunami СО-90FH J0161000000F90H находит применение на строительных площадках, а также при проведении дорожных работ. Благодаря большой площади платформы изделие способно обрабатывать значительную площадь поверхности. Преимуществом является наличие бака для воды - это обеспечивает смазывание частиц грунта и более эффективное уплотнение. Для перемещения конструкции по строительной площадке на небольшие расстояния предусмотрена пара колес

    Преимущества

    • Прочная стальная плита
    • Удобная рукоять
    • С баком для воды 12 л
    • Масляный датчик
    • Длительный срок службы
    • Удобное управление