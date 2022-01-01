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Виброплита бензиновая Sturm PC8806DKW
34 150 ₽
Бензиновые виброплиты
  • Персональная скидка
Виброплита бензиновая Sturm PC8806DKW
Арт. О00000015127
Виброплита бензиновая Sturm PC8806DKW
Виброплита бензиновая Sturm PC8806DKW
Виброплита бензиновая Sturm PC8806DKW
Виброплита бензиновая Sturm PC8806DKW
Виброплита бензиновая Sturm PC8806DKW
Виброплита бензиновая Sturm PC8806DKW
  • Персональная скидка
Виброплита бензиновая Sturm PC8806DKW
Виброплита бензиновая Sturm PC8806DKW
Виброплита бензиновая Sturm PC8806DKW
Виброплита бензиновая Sturm PC8806DKW
Виброплита бензиновая Sturm PC8806DKW
Виброплита бензиновая Sturm PC8806DKW

Виброплита бензиновая Sturm PC8806DKW

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34 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 980 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. О00000015127

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Класс товара
профессиональный
Вес, кг
58
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
34 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 980 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Виброплита бензиновая Sturm PC8806DKW предназначена для уплотнения грунта, асфальта, щебня и песка. Модель оснащена встроенной системой подачи воды на трамбовочную плиту. Мощный двигатель отличается экономичным потреблением топлива, низким уровнем шума и рабочих вибраций. Специальные винты на карбюраторе позволяют регулировать топливно-воздушную смесь в зависимости от качества бензина и количества оборотов на холостом ходу. Наличие датчика масла с кнопкой подкачки топлива обеспечивает визуальный контроль за уровнем и легкий запуск мотора. Подошва закругленными вверх краями препятствует образованию наплывов и неровностей на обрабатываемой поверхности

    Преимущества

    • Удобна в использовании
    • Система подачи воды с вместительным баком
    • Одноцилиндровый двигатель с верхним расположением клапанов OHV
    • Карбюратор легко запускает двигатель даже при отрицательных температурах
    • Высококачественный силиконовый коврик в комплекте
    • Чугунная гильза обеспечивает длительный срок эксплуатации
    • Датчик масла исключает запуск двигателя при низком уровне
    • Топливный бак имеет герметичную крышку
    • Картер - 0.6 л